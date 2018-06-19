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Windows 10'un Karanlık Temasını Geceleri Otomatik Olarak Nasıl Etkinleştirirsiniz?

Windows 10'un Karanlık Temasını Geceleri Otomatik Olarak Nasıl Etkinleştirirsiniz?
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz - | nasıl yapılır
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Windows 10’da sunulan Karanlık Tema, geceleri gözlerinizi yormamak için kullanabileceğiniz oldukça faydalı bir özellik. Bu özelliği sadece geceleri kullanarak göz sağlığınızı korumak istiyorsanız, bu rehberimizde Windows 10’un karanlık temasını geceleri otomatik olarak nasıl etkinleştirirsiniz? adım adım anlatıyoruz.

Windows 10 Karanlık Temayı sürekli kullanmak istiyorsanız, Ayarlar > Kişiselleştirme > Renkler > Koyu adımlarını izlemeniz gerekiyor. Bunu Görev Zamanlayıcı ile otomatikleştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

başlat-görev zamanlayıcı

Öncelikle Başlat simgesine tıklıyoruz ve Görev Zamanlayıcı yazarak uygulamaya giriş yapıyoruz.

yeni temel görev oluştur

Açılan pencerede Eylem > Temel Görev Oluştur adımlarını izliyoruz.

görev ismi ve açıklaması

Ad kutusuna Karanlık Temaya Geçiş yazabilir, isteğe göre Açıklama bölümünü de doldurabilirsiniz.

görev tetikleyici

Tetikleyici bölümünde, bu görevin her gün gerçekleşmesi için Günlük seçeneğini işaretleyip İleri butonuna tıklıyoruz.

görev başlangıç saati

Karanlık Temanın otomatik etkinleştirilmesini istediğiniz saati bu bölümde girmeniz gerekiyor. Bu saati 21:00 (09:00 PM) olarak ayarlayabilirsiniz. Sonrasında İleri butonuna tıklıyoruz.

görev eylemi

Bir sonraki Eylem penceresinde ise Programı Başlat seçeneğini işaretleyip devam ediyoruz.

görev komutları

Program/komut dosyası bölümüne reg yazıyoruz, alttaki Bağımsız değişkenler ekle bölümüne ise aşağıdaki komutu yapıştırıyoruz.

add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize /v AppsUseLightTheme /t REG_DWORD /d 0 /f

görev zamanlayıcı son adım

Son adımda ise aşağıdaki “Son’u tıklattığımda, bu görevin Özellikler iletişim kutusunu aç” seçeneğini işaretleyip Son butonuna tıklıyoruz.

Oluşturduğunuz görevin bazı temel ayarlarını açılan yeni pencerede düzenleyebilirsiniz. Genel sekmesinde “Yalnızca kullanıcı oturum açtığında çalıştır” seçeneğini, Ayarlar sekmesinde de “Zamanlanan başlangıç kaçırılırsa görevi mümkün olan en kısa zamanda çalıştır” seçeneğini işaretleyip Tamam butonuna tıklıyoruz.

görev çalıştırma

Oluşturduğunuz görevi, Görev Zamanlayıcı Kitaplığı bölümünde görebilirsiniz. Görevi bulduktan sonra sağ tıklayıp Çalıştır diyerek görevi başlatabilirsiniz.

Aydınlık Tema Görevi Oluşturma

Karanlık temaya geçiş görevini oluşturduk fakat, aydınlık temasını da otomatik olarak etkinleştirmemiz gerekiyor. İlk göreve benzer şekilde oluşturacağımız bu görevin farkı sadece saati ve ismi olacak.

Yukarıda anlattığımız adımların başına gelerek tüm işlemleri sıfırdan başlatıyoruz. Yani Eylem > Temel Görev Oluştur adımlarını izliyoruz.

Yeni görevin ayrıntılarında Ad bölümüne “Aydınlık Temaya Geçiş”, Tetikleyici bölümünü “Günlük”, başlangıç saatini ise 06:00 olarak ayarlıyoruz. Program/komut dosyası bölümüne reg, Yeni Bağımsız Değişkenler Ekle bölümüne ise aşağıdaki komutu yazıp görevi oluşturuyoruz.

add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize /v AppsUseLightTheme /t REG_DWORD /d 1 /f

aydınlık temaya geçiş görevi

Gördüğünüz üzere tüm adımları birebir aynı şekilde uyguladık. Son adımda Görev Zamanlayıcı Kitaplığı bölümünden bu görevi de çalıştırıyoruz ve işlemlerimizi tamamlıyoruz.

Oluşturduğunuz görevlerin detaylarını değiştirmek istiyorsanız, ilgili göreve sağ tıklayarak Özellikler butonuna tıklayabilirsiniz. Görevleri silmek için yine sağ tıklayarak Sil butonuna tıklayabilirsiniz.

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ETİKETLER : karanlık mod

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