Gündelik hayatımızın neredeyse her anında bilgisayarlarımız bizimle birlikte. Özellikle iş ve okul hayatımızın vazgeçilmez parçaları olan bu cihazları zaman geçtikçe daha estetik bir hale getirmeyi istiyoruz. Windows bu konuda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamakta. Zira kişiselleştirme konusunda birçok farklı seçeneği sunan şirket görev çubuğunun tasarımını dahi değiştirmenize olanak tanımakta. Peki Windows 11'de görev çubuğu nasıl şeffaf yapılır? İşte konuyla ilgili adım adım rehberimiz ve detayları...

Windows 11 Görev Çubuğu Nasıl Şeffaf Yapılır?

Windows Ayarlarını Düzenleyerek

Kayıt Defteri Ayarı Kullanarak

1- Windows Ayarlarını Düzenleyerek Görev Çubuğu Nasıl Şeffaf Yapılır?

Windows Ayarlarını açmak için Windows + I tuşlarına basın.

tuşlarına basın. Açılan sayfanın hemen solunda yer alan menüden " Giriş " sekmesine tıklayın.

" sekmesine tıklayın. Giriş menüsünü aşağıya kaydırdığınızda Cihazınızı Kişiselleştirme menüsünü göreceksiniz. Bu menüde Renkler sekmesine tıklayın.

menüsünü göreceksiniz. Bu menüde sekmesine tıklayın. Saydamlık Efektleri yanındaki anahtarı açın.

Windows 11'de görev çubuğunu şeffaf hale getirmenin ilk yolu ayarlar üzerinden bunu yapmaktır. Windows + I tuşlarına basarak ilk olarak Ayarlar menüsünü açın. Daha sonra menü içerisinde Genel sekmesine tıklayın ve menüyü aşağıya kaydırarak Cihazınızı Kişiselleştirme menüsüne girin. Burada yer alan Renkler sekmesine tıklayın. Saydamlık Efektleri yanındaki anahtarı açın. Eğer bu yöntem işe yaramazsa Ayarlar menüsünde yer alan Erişilebilirlik sekmesini açın ve Şeffaflık Efektlerini aktif hale getirin.

2- Kayıt Defteri Ayarlarını Kullanarak Görev Çubuğu Nasıl Şeffaf Yapılır?

Windows 11’de görev çubuğunu şeffaf yapmanın bir diğer yöntemi de Kayıt Defteri ayarlarını değiştirmektir. Ancak, olası hatalara karşı önlem almak için işlem öncesinde bir sistem geri yükleme noktası oluşturmalısınız. Böylece, herhangi bir sorun yaşarsanız bilgisayarınızı önceki durumuna döndürebilirsiniz. Kayıt Defteri düzenlemeleri dikkat gerektirdiğinden, adımları özenle takip etmek önemlidir.

Kayıt Defteri Düzenleyicisi’ni yönetici olarak açın.

yönetici olarak açın. HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Sağ bölmede boş bir alana sağ tıklayın ve Yeni > DWORD (32-bit) Değeri seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Yeni değeri UseOLEDTaskbarTransparency olarak adlandırın ve Değer Verisi’ni 1 olarak ayarlayın.

olarak adlandırın ve olarak ayarlayın. Kayıt Defteri’ni kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yukarıda sizinle paylaştığımız iki yöntemi kullanarak kolayca Windows 11 cihazlarınızdaki görev çubuğunu şeffaf hale getirebilirsiniz. Bunun yanında diğer kişiselleştirme ayarlarıyla ve programlarıyla ilgili bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Daha fazla kişiselleştirme önerisi ve rehberi için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.