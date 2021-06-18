Windows 11 duvar kağıtlarını orijinal kalitede bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Erkan Calp - 10 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Microsoft’un yeni işletim sistemi Windows 11 tanıtılmasına yakın Windows 11 ISO dosyası sızdırıldı ve yeni Windows’un nasıl görüneceği ortaya çıktı. Windows 11 ISO indiren kullanıcılar, yeni Başlat menüsü ve diğer kullanıcı arayüzü öğelerine göz atmanın yanı sıra yeni duvar kağıtları ile tanıştı. Tamindir olarak Windows 11 indirmeyenler/yüklemekten çekinenler için Windows 11 wallpapers paketini sunuyoruz. Windows 11 Duvar Kağıtları İndir butonuna tıklayarak tüm duvar kağıtlarını orijinal kalitede indirebilirsiniz.

Windows 11 Duvar Kağıtları İndir

Bu paket, Windows 11 masaüstü duvar kağıtları, kilit ekranı görüntüleri ve dokunmatik klavye için arka planları içeriyor. Her kullanım durumu için farklı görseller mevcut. Farklı temalar için birden fazla görsel mevcut, bazıları kilit ekranı görüntüleri için yeniden kullanılabiliyor ve ince ayar yapılabiliyor. Windows 11’den beklediğimiz üzere dokunmatik klavyenin kendi arka plan görüntüleri de var. Windows 10’da dokunmatik klavye, vurgu renklerinin ötesinde o kadar özelleştirilebilir değildi, açık ve koyu seçenekleri mevcuttu. Windows 11’de arka plan görüntüsünü değiştirmekle kalmıyor, kullanıcı arayüzünün birden çok öğesi için renkleri değiştirebiliyorsunuz. O görseller de Windows 11 duvar kağıtları içerisinde mevcut.

Windows 11

Windows 11, 24 Haziran’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Etkinliğe az kala sızdırılan Windows 11 ISO dosyası ile işletim sistemini erkenden yükleyen kullanıcılardan geri bildirimler şu yönde; Windows 11’de kaydırılıp ortalanmış Başlat Menüsü ve ortalanmış Görev Çubuğu, ilk göze çarpan öğeler arasında. Hem Canlı Kutucuklardan vazgeçilmesi hem de daha dokunmatik dostu bir tasarım benimsenmesi yeni ve çarpıcı bir his veriyor. Canlı Kutucuklar yerine uygulamalarınıza bağlanan ve rahat kullanım için sabitleyebileceğiniz standart simgelere sahipsiniz. Simgelerin altında önerilen belge ve dosyaların bir listesini buluyorsunuz. Bu, Windows 10’un tanıtılmasından bu yana Başlat Menüsünde yapılan en büyük değişikliklerden biri.

Başlat Menüsü dışında Görev Çubuğundaki kayan geçiş listeleri başka yeni bir öğe. Windows 11’deki Etkinlik Merkezi de yenilendi; artık daha temiz kaydırıcılar ve köşeli butonlara sahip. Pencere sistemi de değiştirildi. Büyütme simgesinin üzerine gelmek uygulamalarınızı çoklu görev için bölmenin yeni yollarını gösteriyor.

Windows 11’deki animasyonlar daha düzgün görünecek ve daha doğal hissettirecek şekilde güncellenmiş. Bu, Başlat Menüsüne tıkladığınızda veya pencereleri simge durumuna küçültüp kapattığınızda görülüyor. Animasyonlar mobil işletim sistemlerinde görüldüğünden farklı olarak akıcı.

Windows 11, widget bölümünü geri getiriyor. Widget’lar Windows 10’daki Haberler ve İlgi Alanları özelliğine benzer şekilde çalışıyor. Görev çubuğundaki widget’lar simgesine tıkladığınızda hava durumu, en çok okunan haberler, hisse senetleri, spor skorları ve daha fazlası gibi şeyler görüyorsunuz. Diğer özellikler arasında daha dokunmatik dostu pencereler, daha iyi çoklu görev için yeni bölünmüş ekran özelliği ve tabletler için yeni hareketler yer alıyor.