Windows 11’de HDR Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

TEKNOLOJİ

HDR Nedir? Ne İşe Yarar?

HDR veya yüksek dinamik aralık, TV'nizin görüntüsünü tamamen yeni bir düzeye yükseltebilir. Orta seviye ve üst seviye TV'lerin yanı sıra birçok bütçe modeli de dahil olmak üzere neredeyse en iyi TV'lerin hepsinde bulunur.