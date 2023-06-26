Windows 11’de HDR Etkinleştirme Nasıl Yapılır?
Oyunlardaki renklerin kaliteli şekilde görünmesi için Windows 11’le beraber HDR özelliği kullanıma sunuldu. Peki, Windows 11’de HDR etkinleştirme nasıl yapılır?
Bilgisayarlarda özellikle oyun oynarken görsel açıdan kaliteyi artırmak istiyorsanız mutlaka yüksek dinamik aralık (HDR) özelliğini etkin hale getiriniz. HDR sayesinde oyunlar daha geniş aydınlatma seviyesi aralığı üretiyor.
Windows 11 HDR desteği, SDR içeriğini otomatik hesaplayarak akabinde HDR’ye yakın içerik kalitesine dönüştürüyor. Bu sayede HDR desteği olmayan oyunlar, HDR’nin kalitesine getirilmiş oluyor. Windows 11’de HDR etkinleştirme sayesinde ekrandaki koyu ve açık renkler daha belirgin hale geliyor.
Windows 11’de HDR Etkinleştirme
- İlk olarak Windows 11 Ayarlar menüsü açılır. “Başlat” simgesine sağ tıklanıp ardından “Ayarlar” butonuna basılır. Başlat menüsünün üzerine konumlanan arama alanına “Ayarlar” yazılıp aramayı gerçekleştirebilirsiniz.
- “Sistem > Ekran > HDR” kısmına tıklanıp Windows 11’de Auto HDR hızlıca etkin hale getirilebilir.
- Açılır menü üzerinden HDR destekli TV ya da monitörün seçilip seçilmediği kontrol edilmelidir. Daha sonra seçeneklerin görüntülenmesi noktasında “Ekran Özellikleri” kısmına giriş yapılır.
- Bilgisayarda HDR çıkışının etkinleştirilmesi için “HDR Kullan” seçeneği aktifleştirilir.
- Microsoft tarafından desteklenen oyunlarda HDR’nin etkinleştirilmesi için aşağıya doğru kaydırılarak işlem tamamlanır.
HDR için En İyi Windows 11 Ayarları
HDR’nin etkinleştirilmesi için gerekli Windows 11 ayarları şöyle sıralanabilir:
1. Windows 11’de HDR Video Akışı için Ayarlar
- “Başlat” menüsü üzerinden “Ayarlar” alanına giriş yapılır.
- Ekranın solunda konumlanan “Sistem” ögesi seçilip daha sonra sağ kısımdaki “Görüntü” ögesine tıklanır.
- Sağda konumlanan “HDR” seçilir.
- Görüntüleme özellikleri kısmında akış HDR video oynatma değerlerinin desteklenip desteklenmediği kontrol edilir.
- “Akışlı HDR Video Oynatın” alanındaki buton aktifleştirilir.
2. HDR Özellikli Ekranlarda Güç Ayarları
- Başlat menüsünden “Ayarlar” alanına gidilir.
- Ekranın solundaki “Sistem’e” tıklanıp arkasından sağdaki “Görüntü” ögesine basılır.
- “Görüntülemek veya ayarları değiştirmek için bir ekran seçin” kısmından da ekrana tıklanır.
- “Pil Seçenekleri” altında konumlanan “Görüntü kalitesi için optimize et” ögesine seçilir.
- Son adımda “Videoyu oynatın ya da “Yeniden Başlatın” alanına basılır.
3. Windows 11’de HDR İçeriği için Yerleşik Ekran Ayarları
Yukarıda belirttiğimiz üzere öncelikle “Ayarlar” daha sonra “System > Display” adımları takip edilir. Sağ kısımdaki “HDR” seçilir. “Display Capabilities” kısmından “Akışlı HDR Video Oynat” seçilir.
“HDR video için ekran kalibrasyonu”na basılır. Videoları tam ekranda oynatmak içinde çift yönlü oka basılır. Görsellerdeki renkleri dengeyi ayarlamak için kaydırıcı devreye sokulup videodan çıkılır.
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