Microsoft’un Yeni Windows HDR Kalibrasyon Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Microsoft, Windows HDR kalibrasyon uygulaması ile HDR panelindeki renk dolgunluğuyla tutarlılığını geliştiriyor. Aynı zamanda ekranın kalibre edilmesini sağlayan test modelinden oluşuyor. Bu uygulamayla tüm içeriklerdeki renklerin doygunluğu da özelleştiriliyor.

Uygulama, içeriklerdeki en iyi HDR resim kalitesini artırıyor. Bunun içinde ekranları kalibre ediyor. Kullanımı çok basit olması yanında fonksiyonun da çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. HDR kalibrasyon uygulaması ekranlardaki renk ve parlaklık doygunluğunun kalibre edilmesi için üç test modelinden oluşuyor.

HDR Kalibrasyon Uygulaması Kullanımında Hangi Gereksinimlere İhtiyaç Duyulur?

HDR kalibrasyon uygulaması kullanımı için gerekli olan gereksinimler aşağıdaki gibidir:

Windows İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 Grafikler : Renk doygunluğunun mükemmel olması için “Yeni Nesil GPU”

: Renk doygunluğunun mükemmel olması için “Yeni Nesil GPU” Görüntü Sürücüsü : WDDDM 2.7 ve üzerinde olmalıdır.

: WDDDM 2.7 ve üzerinde olmalıdır. Ekran : HDR özelliğine sahip ekran. Harici ya da dahili ekran olabilir.

: HDR özelliğine sahip ekran. Harici ya da dahili ekran olabilir. Intel : Harici (Intel DG1 (Alchemist) ya da üzeri), Tümleşik (Intel 11. Nesil (Ice Lake) ya da üzeri)

: Harici (Intel DG1 (Alchemist) ya da üzeri), Tümleşik (Intel 11. Nesil (Ice Lake) ya da üzeri) HDR Ayarı : “Ayarlar> Sistem> Ekran” üzerinden HDR açılır.

: “Ayarlar> Sistem> Ekran” üzerinden HDR açılır. NVIDIA : NVIDIA GTX 10xx (Pascal+) ya da üzerine ihtiyaç duyulur.

: NVIDIA GTX 10xx (Pascal+) ya da üzerine ihtiyaç duyulur. Uygulama Modu : Uygulamaların tam ekran çalışması gerekiyor.

: Uygulamaların tam ekran çalışması gerekiyor. AMD: AMD Radeon RX 400 Serisi ya da üzeri, Radeon grafikli AMD Ryzen işlemciler.

Windows HDR Kalibrasyon Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Windows HDR kalibrasyon uygulaması kullanımı için bazı adımların takip edilmesi gerekiyor. Bu adımları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak Microsoft Mağazası açılır.

Mağaza içerisinden Windows HDR kalibrasyonu aranır.

Arama sonucunda ekrana “Mağazaya Al” uygulaması gelecek.

“Yükle” düğmesine tıklanarak uygulamanın yüklenmesi sağlanmış olur.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra HDR’nin etkinleştirilmesi aşamasına geçilmelidir.

Windows HDR Kalibrasyon Etkinleştirme

Windows’a uyumlu ekran üzerinde HDR şu şekilde etkinleştirilir;

“Ayarlar” sekmesine tıklayınız.

“Sistem” daha sonra “Görüntüle” butonuna basılır.

Ekranın “Parlaklık ve Renk” bölümü altındaki HDR ayarı sekmesi seçilir.

“Ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için bir ekran seçin” kısmından HDR monitörüne basınız.

“HDR kullan” geçiş anahtarını açarak etkinleştirme adımlarını tamamlamış olacaksınız.

Buraya kadar ki adımlar tamamlandıktan sonra Windows HDR açma işlemi için uygulamayı açıp kalibre etme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarlarda aygıtın güç kaynağına takılı olması gerekiyor. Takılı olmadığı takdirde görüntüler grileşir.

Windows 11 HDR Ekranı Kalibre Etme

Windows HDR kalibrasyon uygulaması açılır.

uygulaması açılır. “Başla” seçeneği seçilir.

Ekran koyuluğunun ayarlanması için ekrandaki desenin görünmeyene dek kaydırıcıyla sağa ya da sola sürüklenmesi gerekiyor.

Daha sonra “İleri” düğmesine basılmalıdır.

Ekran parlak görünürlüğünün belirlenmesi için de desenin görünmeyince dek kaydırıcı sağa ya da sola sürüklenir.

“İleri” düğmesine yeniden basılır.

“Ekran ne kadar parlak olacak” ayarlamasının yapılabilmesi için de desen görüntüsü gidene kadar kaydırıcı sağa veya sola sürüklenerek “İleri” düğmesine basılır.

Monitör üzerinde renk doygunluğunun görünümünün belirlenmesi adına kaydırıcı sağ ya da sol tarafa sürüklenir. Ardından “İleri” düğmesine tıklanır. Yalnız kaydırıcının hareketi esnasında değişiklikler olmayabilir. Bu durum, grafik kartının HDR özelliğini desteklememesinden kaynaklanır.

Bir sonraki adımda “profil adı” onaylanmalıdır.

“Bitir” sekmesine tıklanıp onaylamak amacıyla “Tamam” düğmesine basılır.

Tüm adımlar eksiksiz yerine getirildikten sonra oyun, video gibi HDR içeriklerinin görüntüleri iyileştirilmiş olur. Eğer çoklu monitör kurulumuna sahipseniz uygulamayı diğer monitöre taşıyarak yukarıda belirttiğimiz adımları tekrarlayınız.

Ayrıca HDR’yle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için HDR Nedir? Ne İşe Yarar? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.