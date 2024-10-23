Bilgisayarınızda güvenlik önlemlerini artırmanın başlıca yolu şüphesiz, açılış ekranı için bir şifre belirlemektir. Bilgisayarda bulunan farklı oturumlar için ayrı şifreler belirlenebilir. Bu sayede şifreyi bilmeyen kişiler oturuma giriş yapamaz.

Windows ve Mac’te oturum şifresi oluşturma ve bilgisayar şifresini değiştirme işlemleri benzer adımlarla gerçekleştirilir. Bu içerikte ‘Windows ve Mac’te bilgisayar şifresi nasıl değiştirilir?’ sorusunu yanıtlıyoruz. İşte, her iki işletim sistemi için de özenle hazırlanmış bir parola değiştirme rehberi!

Mac’te Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

Mac cihazınızda bilgisayar şifresi değiştirme işlemini gerçekleştirmek için izlemeniz gereken adımları tek tek sıralıyoruz:

İlk olarak Mac cihazınızda bulunan elma menüsüne tıklayın.

Burada bulunan ‘Sistem Tercihleri’ başlığını seçin.

Kenar çubuğunda bulunan ‘Kullanıcılar ve Gruplar’ seçeneğine tıklayın.

Giriş yaptıktan sonra kullanıcı adının yan tarafında bulunan ‘info’ butonuna dokunun.

Değiştir seçeneğine tıkladıktan sonra ‘Eski Parola’ yazan kısma mevcut şifrenizi yazın.

‘Yeni Parola’ bölümüne ise bilgisayarınızda oturum açarken kullanmak istediğiniz yeni şifreyi girin.

Doğrula bölümünde yeni şifrenizi tekrar yazın.

Parolayı unutma durumuna karşın sizden istenilen hatırlatma ipuçlarına ilişkin bilgileri doldurun.

Bu adımları tamamladıktan sonra ‘Parolayı Değiştir’ butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Mac cihazınızda bilgisayar ve oturum şifresini unuttuysanız bu şifreyi sıfırlamak için Apple kimliğinizi kullanabilirsiniz.

Dilerseniz bilgisayarınızı yeniden başlatarak parolama sıfırlama seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

Şifrenizi 3 kez üst üste yanlış girmeniz durumunda parola hatırlatma ipuçları ile ilgili bir seçenek karşınıza çıkacaktır. Önceden oluşturduğunuz bu ipuçları sayesinde unuttuğunuz bilgisayar şifresini bile kolayca değiştirebilirsiniz.

Windows’ta Bilgisayar Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda mevcut sürüme göre izlemeniz gereken adımlarda ufak farklılıklar görülebilir. Genel hatlarıyla Windows 7, 8.1, 10 ve 11’de bilgisayar şifresi değiştirme işlemi için yapmanız gerekenleri sizin için özetledik.

Windows 10 ‘da ve 11’de Bilgisayar Şifresi Değiştirme

‘Windows’ tuşuna tıklayarak veya başlat menüsünden bilgisayarınızda bulunan Ayarlar uygulamasına girip, Hesaplar seçeneğine tıklayın.

Burada bulunan ‘oturum açma seçenekleri’ başlığındaki parola (şifre) seçeneğine dokunun.

Değiştir butonuna tıkladıktan sonra eski parolanızı ve yeni şifrenizi girip ‘bitti’ butonuna basarak parola değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Windows 8.1 Bilgisayar Şifresi Değiştirme

Şifre değişikliği yapmak istediğiniz oturuma giriş yapın.

Başlat menüsünden ‘oturum açma’ seçeneklerini arayın.

Açılan ekrandan ‘parola’ sekmesine girin ve buradaki ‘değiştir’ butonuna tıklayın.

Eski parolanızı girip ‘ileri’ seçeneğine tıkladıktan sonra yeni şifrenizi, parola hatırlatma ipucunu belirleyebilirsiniz.

İleri butonuna basarak işlemin tamamlanmasını sağlayın.

Windows 7 Bilgisayar Şifresi Değiştirme

Windows 7’de şifre değişikliği yapmak için ilk olarak ‘Denetim Masası’ menüsüne giriş yapın.

Burada bulunan ‘Kullanıcı Hesapları ve Aile Güvenliği’ seçeneğine tıklayın.

Kullanıcı Hesapları’nı seçtikten sonra ‘parolanızı değiştirin’ butonuna basın.

Eski ve yeni şifrenizi girip ‘Parolayı Değiştir’ seçeneğine tıklayarak şifre değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Bu yöntemlerin yanı sıra Windows için uygulayabileceğiniz bir başka kısayoldan da söz etmekte fayda var. Ctrl + Alt + Delete tuş kombinasyonu ile Windows giriş ekranına giderek buradaki ‘Parola Değiştir’ butonuna basıp eski ve yeni şifrelere ilişkin formu doldurabilirsiniz. Böylece hızlı bir şekilde bilgisayar şifresini değiştirebilirsiniz.