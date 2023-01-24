Windows'ta Klasörler Nasıl Şifrelenir?

Windows'ta dosya şifre koyma nasıl yapılır? Bilgisayarınızdaki kişisel dosyalarınızı meraklı gözlerden korumak istiyorsanız, bu dosyalarınızı nasıl şifreleyebileceğinize dair alternatif yöntemleri sizler için hazırladık.

Windows işletim sisteminde ne yazık ki yerleşik bir şifre koruma özelliği bulunmuyor. Bu durum da bizi, kişisel verilerimizi saklamak için alternatif yöntemler kullanmaya yöneltiyor. Birçok kullanıcı, dosyaları saklamak için farklı şekilde adlandırma, gizleme ya da dosya uzantısını gizleme gibi yöntemler kullanmaya devam ediyorlar. Bizler de, dosyalarınızı nasıl gizleyebileceğinizi anlatıyoruz.

Windows Klasör/Dosya Şifre Koyma Nasıl Yapılır?

Şifrelemek istediğiniz dosyaya sağ tıklayarak Arşive Ekle seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede üst menüden Gelişmiş seçeneğine ve ardından Parolayı ayarla seçeneğine tıklayın.

Parolayı ayarla seçeneğine tıklayın. Parolamızı iki defa girdikten sonra, klasörlerin içeriğine erişimi de kısıtlamak isterseniz Dosya isimlerini şifrele seçeneğini aktif edebilirsiniz.

Dosya isimlerini şifrele seçeneğini aktif edebilirsiniz. Parola ayarlamasını yaptıktan sonra tüm pencerelerde Tamam butonuna tıklayın.

Tamam butonuna tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktık.

Bu işlemi de tamamladığımıza göre, orijinal klasörü silmemiz gerekiyor. Aksi taktirde yaptığımız işlemlerin hiçbir faydası olmayacaktır.

Bildiğiniz üzere WinRAR uygulamasında dosyayı şifreleme özelliği bulunuyor. İsterseniz farklı bir sıkıştırma uygulaması da kullanabilirsiniz, ancak biz bu anlatımda WinRAR uygulamasını tercih ettik.

Eğer Windows Home kullanıyorsanız maalesef Windows'ta dosyalara şifre koymak için çeşitli programlar kullanmalısınız. Ancak Windows Home yerine Windows Pro kullanıyorsanız yapmanız gereken adımlar oldukça basit.

Dosyanıza sağ tıklayıp özellikler demeniz daha sonrası için gelişmiş ve şifre koy seçeneğini aktif etmeniz gerekmektedir. Maalesef bu özellik sadece Pro sürümleri için mevcuttur. Ancak WinRAR gibi uygulamalara güvenmiyorsanız ve dosyanız ya da klasörünüze şifre koymak istiyorsanız Windows Pro sürümüne geçiş yapabilirsiniz.

Bu yazımızda Windows dosya şifrelemeyi sizler için adım adım anlattık. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Windows kısayollarını merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.