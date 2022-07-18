Wondershare Filmora 11 İncelemesi: En Basit Video Düzenleme Programı

Wondershare Filmora 11 incelemesi ile ücretsiz, basit ama son derece kullanışlı bir video düzenleme programı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Video içerik oluşturucularının sık sık kullandığı bu tür programlar üzerine daha önce kısa bir araştırma yaptıysanız çeşitlilik konusunda sınırın olmadığını ancak özellik bakımından size aradığınızı veren program sayısının çok az olduğunu fark etmişsinizdir.

Peki, Filmora 11'in bu programlardan ne farkı var? Bu program, diğer programlardan farklı olarak TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaşacağınız videolara hiç yorulmadan efekt eklemenizi, videoya renk efekti uygulamanızı, metni sese çevirmenizi ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlıyor.

Söz konusu video editleme programları olduğunda özellik yelpazesini geniş olan programlara yönelmek gerekiyor çünkü görsel içerikler gittikçe insanların ilgi odağının merkezine yerleşiyor. Bu da içerik üreticilerinin daha yenilikçi programlara yöneltiyor. Siz de bu programları arıyorsanız Filmora'yı gözden kaçırmamalısınız.

Wondershare Filmora 11 İncelemesi: Filmora ve Özellikleri

Ücretsiz, sayısız efekt ile donatılmış ve profesyonel içerik oluşturucuları tarafından kullanılan uygulamalardaki özelliklere sahip bir video editleme uygulaması bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur.

Filmora da içerik üreticilerinin yaşadığı bu tür zorlukları görerek geliştirilen bir uygulama olarak ortaya çıktı. İlk piyasaya sürüldüğü günden bu yana içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için son teknoloji ve trendlere uyum sağlayacak şekilde geliştirilmeye devam ediliyor.

Göz Alıcı Efektler

Efekt kısmına özellikle değinmek gerekiyor çünkü Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformlarında içerik üretiyorsanız efektler hemen hemen her videonuzun olmazsa olmaz bir parçasıdır.

YouTube gibi video paylaşım sitelerinde de bir videonun izlenmeye devam edilmesi için izleyicilere mükemmel bir görsel şölen sunmak gerekiyor. Bu görsel şöleni sunmanın en iyi yolu da efektler kullanmaktan geçiyor.

Filmora, efekt bakımından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Programın RGB efektlerden tutun da halüsinasyon efektlerine, ateşli çerçeveden sevgililer günü efektlerine kadar ne arıyorsanız bulabileceğiniz bir kütüphanesi var.

Portre fotoğraflarınızı daha ilgi çekici hâle getirmek için "AI Portrait" bölümünden sayısız efekt bulabilirsiniz. Dilerseniz insan bedeninin çevresine düz, beyaz bir çizgi ekleyebilir, piksel sanatını seviyorsanız fotoğrafı piksel sanatına dönüştürebilir ya da hareketli neon çerçevelerle fotoğrafınızı parlatabilirsiniz.

AI Portrait bölümü sadece bunlarla sınırlı değil. Hiçbir bölüm sayılanlarla sınırlı değil. Daha önce de belirttiğimiz üzere efekt kütüphanesi çeşitlilik bakımından kullanıcının gerçekten memnun, mutlu olmasını sağlıyor.

Ögeler

Öge kısmı da en az efekt kısmı kadar zengin bir deneyim sunuyor. Arka plan, ok işaretleri, YouTube için beğenme, abone olma ve bildirimleri açma animasyonu, intro kısmına eklenebilecek birbirinden

harika retro animasyonlar, geri sayımlar, neon halkalar, patlamalar, beğenme animasyonu ve çok daha fazlası bu bölümde sizi bekliyor.

Videonuza çizgi roman efektli yazı mı eklemek istiyorsunuz? "Elements" bölümüne girin, "Text" kısmından sayısız seçenek arasından beğendiğinizi kullanın. Belki de sadece hareket eden bir çizgi karakter eklemek istiyorsunuzdur. "Character" bölümünde onlarca karakter sizi bekliyor.

Character bölümünün hemen altında da "Animal" bölümünü göreceksiniz. Bu bölümden de videonuza sevimli hayvanlar ekleyebilirsiniz.

Videoya ateş efekti ekleme programı arıyorsanız Filmora bu ihtiyacınızı da ortadan kaldırıyor. "Elements" bölümündeki "Fire" kategorisine girebilir, bu bölümdeki onlarca ateş efektinden birine videonuzda da yer verebilirsiniz.

Nasıl yapılır videolarında çok sık yer verilen ögelere de "How to" kategorisinden ulaşabilirsiniz. Spor üzerine bir kanalınız varsa "Sports", haber kanalınız varsa "News" bölümünden çok sayıda gerekli ögeye sahip olabilirsiniz.

Ruhu Besleyen Sesler ve Müzikler

Elbette ki videonun en önemli parçası sestir. Bu, efektten ve videonun görsel bakımdan zengin olmasını sağlayan ögelerden de önce gelir. Neyse ki video düzenleme konusunda her ihtiyacınızı karşılayabilecek kapasitede bir program olan Filmora bu konuda da sizi yalnız bırakmıyor ve sizi ihtiyacınız olabilecek çok çeşitli seslerle buluşturuyor.

Nasıl yapılır videolarında çok sık duyduğumuz, herkesin artık aşina olduğu hareket müziğine benzer çok sayıda müzik, videonun açılışına eklenebilecek harika müzikler, gençlere hitap eden rahatlatıcı ve videodan çıkmayı engelleyen mükemmel müzikler sizi bekliyor.

Ses efektlerine ihtiyaç duyduran eğlence kanalınız varsa endişelenmeyin. Bu bölümde sizin için de çok sayıda ses bulunuyor. Örneğin geri sayım yapıyorsanız bunu 10, 9 şeklinde saymak yerine "Sound Effect" bölümünün alt bölümü olan "Basic" kısmında bulunan "Countdown Beep Tones" sesini tercih edebilirsiniz. Bu, videonuza geri sayım sesi ekler.

Biraz rahatlatıcı bir video mu elde etmek istiyorsunuz? Sound Effect'te yer alan Environmental Sound bölümüne girin. Dalga seslerinden yağmur seslerine, yağmur seslerinden kuş seslerine kadar her türlü sese bu bölümden ulaşabilirsiniz. Videonuza insan sesleri eklemek istiyorsanız "Human Sound" bölümünde yer alan sesleri de kullanabilirsiniz.

Videoları Bölme

Birden fazla videonuzun olduğunu varsayalım. Bunları aynı anda izleyiciye vermek istiyorsunuz. Gerçek şu ki bunu yapmanızı sağlayacak çok fazla program bulunmuyor. Filmora'yı diğer programlardan öne çıkaran özelliklerden biri de budur.

Programın "Split Screen" bölümünde onlarca ekran bölme seçeneği bulabilirsiniz. Yan yana 4 video ya da üç tane yan yana, bir tane alta ekleyebilirsiniz. Bir videoyu üçgen şeklinde verebilir, dışarıda kalan kısma da iki video yerleştirebilirsiniz. Bu bölümde kurgunuzu hayata geçirebileceğiniz gerçekten çok fazla seçenek var.

Geçişler

Birçok içerik oluşturucusu, videolarında klasik geçişleri tercih eder. Geçişlerin çok önemli olmadığını, sağdan sola geçişin yeterli olduğunu düşünebilirsiniz ama videonun yayımlanacağı platform TikTok

gibi efektin ön planda olduğu bir platform ise bunun izleyici üzerindeki etkisi tartışılamayacak kadar büyüktür.

RGB efekt ile geçişten (uygulamada Shock diye geçer) tutun da balık gözü geçişine kadar çok sayıda geçiş seçeneğine ulaşabileceğiniz bölümde çeşitli kategoriler bulunuyor. Örneğin "Light" kategorisinde ışıklı geçişler varken "Birthday" kısmında balonlarla geçişler ön planda yer alıyor.

"Wedding & Love" kategorisi de Birthday kategorisine benzer şekilde kalplerle geçiş gibi oldukça etkileyici seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Warp ve Speed Blur kategorisinde de nefes kesici, baş döndürücü çok sayıda seçenek mevcut. İzleyicileri gördükleri karşısında şaşkınlığa uğratmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz.

Stok Görseller

Ücretsiz stok görsel bulmak, size çok fazla vakit kaybettirebilir. Neyse ki Filmora stok videolar bulmakla zaman kaybetmenizi engelliyor. "Stock Media" kısmında Pexels, Giphy, Pixabay ve Unsplash'ten sayısız video ve fotoğraf bulabilirsiniz.

Normalde bu videoları ve fotoğrafları kullanmanız için öncelikle indirme işlemi gerçekleştirmelisiniz. Videoları indirmek hayli zamanınızı alabilir. Filmora ise ücretsiz görselleri sizin yerinize indirerek bu süreci mümkün olduğunca kısaltıyor.

Yazılar

Videolarda ön planda olan yazıdan ziyade sestir ancak bu, yazının hiçbir öneminin olmadığı anlamına gelmez. Örneğin videonun açılışı ya da sonunda bu yazılar çok büyük bir önem oynar. Bu yazıların çoğu animasyonlar ve göz alıcı ögelerle desteklendiğinden videonuzun izlenmeye devam edilmesinde de rolü büyüktür.

Titles bölümünde videolarınıza alt yazı eklemek ya da kısa bir dizi ya da film yayımlayacaksanız oyuncuları ve karakterleri tanıtmak için kullanabileceğiniz çok sayıda seçenek bulabilirsiniz.

Video Yavaşlatma ve Hızlandırma

Filmora, videoları yavaşlatmak ve hızlandırmak için de kullanılabilir. TikTok gibi sosyal medya platformlarını kullanıyorsanız video hızlandırma ya da yavaşlatma işlemlerinin çok sık uygulandığını fark etmişsinizdir. Filmora, videonuzu hızlandırıp yavaşlatmanızı sağlayan bir özellik de sunuyor.

Video Rengi Ayarlama

Videonuzun rengini ayarlamanız için de çok fazla seçeneğiniz var. Katmanın üzerine sağ tıklayabilir, palet simgesine basabilir ve "Color Correction" simgesine tıklayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda önünüze siyah ve beyaz renk efekti de dahil olmak üzere çok sayıda seçenek gelecektir.

Aşağı kaydırarak seçenekler arasında gezebilir ve beğendiğiniz bir seçeneği geçerli katmana uygulayabilirsiniz. Videonun sadece bir kısmına uygulamak istiyorsanız geçerli zamanı gösteren zaman çizgisinin üzerindeki makas simgesine tıklayıp videonun belirli kısımlarını kesebilirsiniz.

Kestiğiniz bu parçanın üzerine sağ tıklayıp "Color Correction" seçeneğine basabilir ve sadece o bölüme renk efekti uygulayabilirsiniz. Daha kısa bir yol isterseniz kestiğiniz parçanın üzerine tıklayıp Control + Shift + C tuş kombinasyonu kullanabilirsiniz. Bu kısayol, sizi doğrudan söz konusu bölüme götürür.

Metni Sese Dönüştürme

Kendi sesinizi kullanmak istemiyorsanız Filmora'nın metni sese dönüştürme özelliğini de kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir yazı eklemelisiniz. Daha sonra yazı katmanının üzerine sağ tıklamalı ve "Text-to-Speech" seçeneğine basmalısınız.

Sesi Metne Dönüştürme

Videoda zaten bir ses var ancak sesi metne dönüştürmek isterseniz Filmora bunun için de harika bir çözüm sunuyor. Adımmlar metni sese dönüştürme ile hemen hemen aynıdır. Sadece ses ögesinin üzerine sağ tıkladıktan sonra "Speech-to-text" seçeneğine basıyorsunuz.

Wondershare Filmora 11 Nasıl Kullanılır?

Aslına bakacak olursanız Filmora'nın kullanımı oldukça kolaydır. Sezgisel bir arayüze sahip olduğundan kullanmakta hiç zorlanmazsınız ancak programı ilk defa kullanacağınız için aşağıdaki rehber, programı kullanmaya nereden başlamanız gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır.

Filmora Video, Fotoğraf ve Ses Nasıl Eklenir?

Filmora'da projenize bir video ya da fotoğraf gibi görseller eklemek için "Media" bölümüne girin. "Import Media" seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınızdan hangi medya dosyasını eklemek istiyorsanız onu seçin.

Bunun haricinde stok bir fotoğraf, video, müzik ya da ses dosyası da kullanabilirsiniz. Bunun için "Stock Media" bölümünü kullanabilirsiniz. Bu bölümde Pexels, Giphy, Pixabay ve Unsplash olmak üzere 4 seçeneğiniz bulunuyor.

Filmora Müzik Nasıl Eklenir?

Filmora'da videonuza müzik eklemek için iki seçeneğiniz var: "Media > Import Media" yolunu takip ederek bilgisayarınızda mevcut bir müziği projenize ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde "Audio" kısmına girebilir ve kütüphanede yer alan müzikleri önce dinleyebilir, beğenirseniz çalışmanıza ekleyebilirsiniz.

Bu bölümden "Sound Effect" kategorisinde videonuza ekleyebileceğiniz çok sayıda ses de bulabilirsiniz.

Filmora Videoya Yazı Ekleme Nasıl Yapılır?

Filmora'da videoya yazı eklemek için "Titles" bölümünü kullanmak gerekiyor. Bu bölümde oldukça etkileyici animasyonlara sahip yazılar bulabilirsiniz.

Videonuza eklemek istediğiniz yazıyı bulup üzerine tıkladıktan sonra "+" simgesine basarak çalışmanıza ekleyebilirsiniz.

Yazıyı düzenlemek için yazı katmanının üzerine iki kere tıklayın.

Katmanın üzerine iki kere tıkladıktan sonra sağ taraftaki video ön izlemesinde bulunan yazının üzerine iki kere tıklayabilir, geçerli yazının yerine istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Sol tarafta ise yazı tipi, animasyonu ve benzeri ayarları yapabilirsiniz.

Filmora Video Geçişi Nasıl Eklenir?

Videonuza geçiş eklemek için "Transitions" bölümünü kullanabilirsiniz. Bu bölümde çok sayıda seçenek bulunuyor.

Sol kısımda kategoriler yer alır. Bu kategorilerin hemen yanında ise o kategorideki geçişler bulunur. Bu geçişleri ön izleyebilir, beğendiğiniz bir geçiş olursa imleci üzerine getirip "+" simgesine basabilirsiniz.

Bunu yapmadan önce hangi katman seçili ise geçiş de o katmana uygulanır.

Filmora Videoya Efekt Nasıl Eklenir?

Filmora'da videoya efekt eklemek için "Effects" bölümünü kullanabilirsiniz.

Sol kısımda efekt kategorileri yer alır. Herhangi bir kategoriden hoşunuza giden bir efekt olduğunda o efektin üzerine basıp indirebilirsiniz. Efekt indirildiğinde "+" işaretine basarak efekti videonuza ekleyebilirsiniz.

Filmora Videoya Nasıl Öge Eklenir?

Videonuzu görsel açıdan daha zengin kılmak için "Elements" bölümünü kullanabilirsiniz.

Örneğin YouTube'da haber videoları yayımladığınızı varsayalım. "News" kategorisinde çok sayıda öge bulunuyor.

Filmora Split Screen Nasıl Kullanılır?

Split Screen adlı özellik, birden fazla videoyu aynı anda izleyiciye sunmak istiyorsanız oldukça kullanışlıdır. Bu özelliği kullanmak için öncelikle "Split Screen" bölümüne girin. Bu bölümde önünüze farklı seçenekler gelecektir.

Hangi seçeneği kullanmak istiyorsanız onun üzerine tıklayın. "+" simgesine basarak videoya ekleyin. Aşağıdan "Split Screen" katmanına iki kere basın.

Daha sonra video ön izleme kısmında hangi bölüme hangi videoyu ekleyeceğinizi belirlemek için herhangi bir bölümün üzerine tıklayın. O bölümün hemen altında açılan kısımda ayarlar simgesine basın.

Sol kısımdaki "Import Media" seçeneğine tıklayın ve bir video ya da fotoğrafı seçin. Seçtiğiniz medya ögesini istediğiniz bölüme sürükleyin.

Son olarak "Ok" butonuna basarak değişiklikleri kaydedin.

Filmora Video Hızlandırma ve Yavaşlatma

Filmora'da bir video hızlandırmak için video katmanının üzerine bir kez tıklayın. Katmanı seçtikten sonra hız simgesine basın.

Videoyu yavaşlatmak istiyorsanız imleci "Slow" seçeneğinin üzerine, hızlandırmak istiyorsanız "Fast" seçeneğinin üzerine getirin. Daha sonra ne kadar hızlandırmak ya da yavaşlatmak istediğinize bağlı olarak bir derece belirleyebilirsiniz.

Filmora Video Kesme Nasıl Yapılır?

Filmora, videoyu kesmek ya da başka bir deyişle parçalara bölmek için oldukça büyük bir kolaylık sunuyor. Kesme aracı zaman çizgisinin hemen üzerinde yer alıyor. Zaman çizgisini kesmek istediğiniz kısmın başına getirin ve makas simgesine basın.

Daha sonra zaman çizgisini kesmek istediğiniz kısmın sonuna getirin. Bu kısımda da makas simgesine basarak kesme işaretini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. O kısmı videonuzdan kaldırmak istiyorsanız kestiğiniz kısmın üzerine sağ tıklayın.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra videodan o kısım kaldırılmış olacaktır.

Filmora Metni Sese / Sesi Metne Dönüştürme

Filmora'da metni sese, sesi metne dönüştürmek oldukça kolaydır. Metni sese dönüştürmek istiyorsanız metnin üzerine sağ tıklayın ve "Text-to-Speech" seçeneğine basın. Daha sonra Mark, Bob, Lili ve benzeri seslendiricilerden birini seçin.

Sesi metne dönüştürmek için ses dosyasının üzerine sağ tıklayın ve "Speech-to-Text" seçeneğine basın.

Bu özellik şimdilik İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve Almanca gibi dilleri destekliyor. Desteklenen dillerde video hazırlıyorsanız bu özellikleri kullanabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Filmora özellikle TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları ve YouTube gibi video paylaşım siteleri için video hazırlayan içerik oluşturucularına büyük kolaylıklar sağlıyor. Video hızlandırmak ve yavaşlatmak, metni sese dönüştürmek, sesi metne dönüştürmek gibi çok fazla zamanınızı alacak işlemleri sadece birkaç saniye içinde gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Hem kullanımı kolay hem ücretsiz hem de özellik bakımından zengin bir yelpaze sunan bir program bulmak oldukça zordur. Birçok video içerik üreticisi, güzel bir video editleme programına sahip olmadığı için ne yazık ki izleyicilerine görsellik bakımından çok da iyi bir durumda olan video sunamıyor.

Bu içerik oluşturuculardan biriyseniz muhtemelen şimdiye kadar sayısız program incelemişsinizdir ama buna rağmen ihtiyaçlarınızı giderecek bir program bulamamış olabilirsiniz. Filmora, ücretsiz video editleme programlarının arasından basitliği ve geniş özellik yelpazesi ile öne çıkıyor.

Programı kullanmak için bir rehbere bile ihtiyacınız yok. Son derece sezgisel bir arayüzü mevcut. Yayımlanan güncellemelerle her geçen gün daha iyi bir hâle geliyor. Arayüzü sade ve göz yormuyor, araçların yerini bulması hiç zaman almıyor. Programı ilk kez kullanacak olan bir kişi, her şeyi anında bulabiliyor.

Video düzenleme konusunda çok fazla bilginiz yoksa Wondershare Filmora'nın sitesine gidebilir ve "Free Download" butonuna tıklayarak Filmora'yı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ücretsiz sürüm her ne kadar diğer programların aksine daha az sınırlayıcı olsa da bazı avantajlar elde etmek için ücretli sürümü de tercih edebilirsiniz. Planları incelemek istiyorsanız Filmora premium planlarına göz atabilirsiniz.

Ücretli abonelik planları aylık, yıllık ve sınırsız olmak üzere üçe ayrılıyor fakat sınırsız abonelik planında sadece Filmora 11 sürümü için güncellemeler alırken diğer planlarda sürümünüz de güncel kalıyor.

Programın hem Windows hem de macOS sürümü bulunuyor. "Go to Mac Version" seçeneğine tıklayarak Mac için Filmora'yı satın alabilirsiniz.

Programın kullanıcılara sağladığı kolaylıklar, Filmora'yı gerçekten satın almaya değer yapıyor. Siz de daha fazla imkân elde etmek istiyorsanız ücretli sürümü kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz sürümdeki imkânların sizin için yeterli olduğunu düşünüyorsanız ücretsiz sürümü de kullanabilirsiniz.