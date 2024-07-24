Xiaomi Buds 5 Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 19 Temmuz 2024 tarihinde büyük yaz etkinliği düzenledi. Bu etkinliğin sunumunu Xiaomi’nin CEO’su ve kurucusu Lei Jun yaptı. Marka düzenlediği bu yaz etkinliğinde akıllı saat, akıllı telefon, yeni katlanabilir telefon ve Xiaomi Buds 5’i tanıttı.

Biz de bu rehberde sizlere Xiaomi Buds 5 özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

Xiaomi Buds 5 Özellikleri

Xiaomi’nin şık tasarımlı Xiaomi Buds 5 isimli yeni kulaklığı, IP54 sertifikasına sahip. IP54 sertifikasına sahip olduğu içinde hem toza hem de suya çok dayanıklıdır. Buds 5, farklı işlevleri gerçekleştirme noktasında akıllı kontrollerden oluşuyor. Tek dokunuşla kolayca içerik özetleri oluşturuyor.

Xiaomi markası, Golden Ear ile iş birliği yaptığından dolayı kulaklıklarda özelleştirilmiş ses efektleri var. Aynı zamanda kulaklık, uzamsal ses deneyimi de sunuyor. Qualcomm aptX Lossless özellikli kulaklık, herhangi bir sıkıştırmaya maruz kalmadan orijinal kalitede sesler çıkartıyor.

Xiaomi’e ait telefonlara bağlandığı zaman Dolby Atmos teknolojisini destekliyor. Kulaklığın bataryası, 480 mAh’tır. Bu kulaklık, 6,5 saat kesintisiz kullanılıyor. Şarj kutusuyla kullanım süresi 35 saate çıkıyor.

Xiaomi Buds 5’in şarj kutusu açıldığı zaman eşleştirme ekranı geliyor. Böylelikle kulaklık aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Kulaklık, 11 mm sürücülerden oluşuyor. Çevredeki gürültü, aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde filtrelenebiliyor. Kulaklığın her birinde arama kalitesini üst düzeye çıkartan yapay zeka gürültü engelleme özellikli üç dahili mikrofon var.

Xiaomi Buds 5 Fiyatı

Xiaomi Buds 5, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Mat kulaklık ve parlak gövdeli Xiaomi’nin yeni kulak içi kulaklığın gövdesinin kenarları çizgili şekilde tasarlanmış. Xiaomi’nin yeni kulak içi kulaklığı kullanıcılarının karşısına dört farklı renk opsiyonuyla çıkıyor. Kulaklık, kulağın eğimine kolayca oturuyor.

Tasarım ve teknik özellikleriyle teknoloji severlerin dikkatini çeken Xiaomi Buds 5 fiyatı, 96 dolar yani 3.162,15 TL’dir. Kulaklığın satışa sunulacağı tarihse henüz belli değil. Satışa sunulmasıyla ilgili detaylar belli olunca sizleri buradan bilgilendireceğiz.