Galaxy Z Flip 7 Rakibi Olacak: Xiaomi Mix Flip 2 Ortaya Çıktı!
Xiaomi Mix Flip 2 modeli 2505APX7BC ve 2505APX7BG model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı!
19 Temmuz'da tanıtılan Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip'in devam modeli için çalışmalar başladı. Son raporlar, henüz tanıtımına uzun süre olan Xiaomi Mix Flip 2 modeliyle ilgili ilk ayrıntıları ortaya koyuyor.
Xiaomi Mix Flip 2 IMEI Veri Tabanında Göründü
XiaomiTime tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mix Flip 2 modeli 2505APX7BC ve 2505APX7BG model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Burada, numaraların sonundaki "C" harfi Çin sürümünü, "G" harfi ise global sürümü işaret ediyor.
Maalesef, şu an için katlanabilir telefonla ilgili tüm detaylar bu kadar. Selefi Mix Flip'in geçtiğimiz ay tanıtılması nedeniyle, herhangi bir teknik özellik veya tasarım raporu için bir süre daha beklememiz gerekebilir.
Kullanıcılara bilgi vermesi açısından Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;
|Özellik
|Değer
|Ekran Boyutu
|6,86 inç
|Ekran Teknolojisi
|LTPO AMOLED
|Ekran Çözünürlüğü
|1224 x 2912 piksel
|Piksel Yoğunluğu
|Yaklaşık 460 PPI
|Ekran Yenileme Hızı
|120Hz
|İkinci Ekran Boyutu
|4 inç
|İkinci Ekran Çözünürlüğü
|1392 x 1208 piksel
|İkinci Ekran Teknolojisi
|AMOLED
|İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu
|Yaklaşık 460 PPI
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|RAM
|12 GB / 16 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Arka Kamera
|50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto
|Arka Kamera Video Kaydı
|8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS
|Ön Kamera
|32 MP
|Ön Kamera Video Kaydı
|4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
|Batarya Kapasitesi
|4.780 mAh
|Hızlı Şarj
|67W
|Boyut
|Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm
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