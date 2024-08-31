Galaxy Z Flip 7 Rakibi Olacak: Xiaomi Mix Flip 2 Ortaya Çıktı!

Xiaomi Mix Flip 2 modeli 2505APX7BC ve 2505APX7BG model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

19 Temmuz'da tanıtılan Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip'in devam modeli için çalışmalar başladı. Son raporlar, henüz tanıtımına uzun süre olan Xiaomi Mix Flip 2 modeliyle ilgili ilk ayrıntıları ortaya koyuyor.

Xiaomi Mix Flip 2 IMEI Veri Tabanında Göründü

XiaomiTime tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mix Flip 2 modeli 2505APX7BC ve 2505APX7BG model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Burada, numaraların sonundaki "C" harfi Çin sürümünü, "G" harfi ise global sürümü işaret ediyor.

Maalesef, şu an için katlanabilir telefonla ilgili tüm detaylar bu kadar. Selefi Mix Flip'in geçtiğimiz ay tanıtılması nedeniyle, herhangi bir teknik özellik veya tasarım raporu için bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;

Özellik Değer
Ekran Boyutu 6,86 inç
Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED
Ekran Çözünürlüğü 1224 x 2912 piksel
Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI
Ekran Yenileme Hızı 120Hz
İkinci Ekran Boyutu 4 inç
İkinci Ekran Çözünürlüğü 1392 x 1208 piksel
İkinci Ekran Teknolojisi AMOLED
İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI
İşlemci Snapdragon 8 Gen 3
RAM 12 GB / 16 GB
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB
Arka Kamera 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto
Arka Kamera Video Kaydı 8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS
Ön Kamera 32 MP
Ön Kamera Video Kaydı 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS
Batarya Kapasitesi 4.780 mAh
Hızlı Şarj 67W
Boyut Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm

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