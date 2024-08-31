Galaxy Z Flip 7 Rakibi Olacak: Xiaomi Mix Flip 2 Ortaya Çıktı!

19 Temmuz'da tanıtılan Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip'in devam modeli için çalışmalar başladı. Son raporlar, henüz tanıtımına uzun süre olan Xiaomi Mix Flip 2 modeliyle ilgili ilk ayrıntıları ortaya koyuyor.

Xiaomi Mix Flip 2 IMEI Veri Tabanında Göründü

XiaomiTime tarafından paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mix Flip 2 modeli 2505APX7BC ve 2505APX7BG model numaralarıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Burada, numaraların sonundaki "C" harfi Çin sürümünü, "G" harfi ise global sürümü işaret ediyor.

Maalesef, şu an için katlanabilir telefonla ilgili tüm detaylar bu kadar. Selefi Mix Flip'in geçtiğimiz ay tanıtılması nedeniyle, herhangi bir teknik özellik veya tasarım raporu için bir süre daha beklememiz gerekebilir.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından Xiaomi Mix Flip'in teknik özellikleri şöyle;

Özellik Değer Ekran Boyutu 6,86 inç Ekran Teknolojisi LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü 1224 x 2912 piksel Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI Ekran Yenileme Hızı 120Hz İkinci Ekran Boyutu 4 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü 1392 x 1208 piksel İkinci Ekran Teknolojisi AMOLED İkinci Ekran Piksel Yoğunluğu Yaklaşık 460 PPI İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto Arka Kamera Video Kaydı 8K 24 FPS, 4K 24/30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240/960 FPS, 720p 1920 FPS Ön Kamera 32 MP Ön Kamera Video Kaydı 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS Batarya Kapasitesi 4.780 mAh Hızlı Şarj 67W Boyut Katlanmış hâli 16 mm, katlanmamış hâli 7,6 mm