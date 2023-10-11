Xiaomi Redmi Buds 5 Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının eylül ayında yapılan tanıtım sonucunda Xiaomi Redmi Buds 5'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yeni kablosuz kulaklık modeli neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu kulaklığa dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Xiaomi Redmi Buds 5 Özellikleri

12,4 mm sürücü

Aktif gürültü engelleme (ANC)

Bluetooth 5.3

ANC kapalıyken şarj kutusuyla beraber toplam 40 saate kadar pil ömrü

İki adet mikrofon

Eylül 2023 tarihinde yapılan etkinlik esnasında Xiaomi Redmi Note 13 serisi ve bütçe dostu kablosuz kulaklık modeli Redmi Buds 5 de tanıtıldı. Redmi marka yeni kulaklık modeli uygun fiyatı ve işlevleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Titanyum kaplı 12,4 mm sürücülere sahip olan kablosuz kulaklık aktif gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Üç farklı engelleme modu ve üç farklı şeffaflık modu seviyeleri mevcut. Kulaklıkta ayrıca iki adet mikrofon bulunuyor.

Bluetooth 5.3 teknolojisini destekleyen kulak içi kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber önemli ölçüde artıyor. ANC kapalıyken şarj kutusuyla beraber toplamda 40 saate kadar pil ömrü elde ediliyor.

5 dakikalık şarj ile iki saat boyunca müzik dinlenebildiği söyleniyor. Bu, kullanıcılara önemli bir avantaj sunacaktır. Kulaklığın standart sürümünün yanı sıra AAPE ile birlikte tasarlanan özel bir versiyonu da bulunuyor.

Standart sürümde üç farklı renk seçeneği mevcut. Özel sürüm ise kamuflaj desenine sahip. Peki, Xiaomi Redmi Buds 5 ne kadar fiyat etiketiyle satılıyor?

Xiaomi Redmi Buds 5 Fiyatı

Xiaomi Redmi Buds 5 olarak isimlendirilen kablosuz kulaklık modelinin standart sürümü 27 dolar, özel versiyonu ise 40 dolar civarında fiyat etiketine sahip. Söz konusu kulaklık ilk etapta Çin'de piyasaya sürüldü. Kablosuz kulaklığın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Buds 5 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Peki, uygun fiyat etiketi, tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken kablosuz kulaklık modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.