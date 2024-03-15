Xiaomi, uygun fiyatlı Android telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bunun için Redmi markasını kullanan şirketin kataloğuna eklenecek son fiyat/performans telefonları ise Redmi K80 ve K80 Pro olacak. Üstelik söz konusu modeller, sahip oldukları performans ve özelliklerle "amiral gemisi katili" unvanını almaya hak kazanacak.

Peki Redmi K80 ve K80 Pro bizlere neler sunacak? Her ne kadar henüz tanıtılmasa da söz konusu cihazlarla ilgili sızıntılar çıkmaya başladı yayılmaya başladı. Gelin, Redmi K80 ve K80 Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkındaki iddialara birlikte bakalım!

Xiaomi Redmi K80 Serisi Özellikleri

Redmi K80 ve K80 Pro özellikleri ile başlayacak olursak, sızıntılar bize önceki modellerde de kullanılan 2K ekranın bu modelde de olacağını gösteriyor. Fiyat/performans odaklı amiral gemisi katilinin en vurucu özelliği ise kuşkusuz kullanılan yonga seti olacak.

Redmi K80 büyük bir ihtimalle gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. Redmi K80 Pro daha güçlü bir işlemci olan Snapdragon 8 Gen 4 kullanacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2024'ün ortalarında çıkması ve Samsung, vivo, Oppo ve Xiaomi'nin amiral gemisi modellerinde kendine yer bulması bekleniyor.

Batarya kapasitesinin geçmiş serilere göre çok daha yüksek olacağı da sızıntılar arasında. Dış tasarımda devasa değişiklikler olmasa bile cihazın sunduğu olanaklar önemli ölçüde geliştirilecek. Ancak hatırlatmakta yarar var ki Redmi K80 ve K80 Pro’nun özelliklerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yine de daha zayıf olan iddialar var. Örneğin K70’te 6,67 inç olan ekran büyüklüğünün bu seride 6,75 inç’e yükselmesi bekleniyor. Batarya gücünün ise 5000 mAh’den 6000 mAh seviyesine çıkacağı düşünülüyor.

Eski seride 50 MP olan arka kamera çözünürlüğü yeni seride 108 MP’e yükselebilir. Üçlü kamera seti kullanılması durumunda Pro versiyonda 108 + 16 + 12 MP’lik bir kurulumla karşılaşabiliriz. Standart modelde ise 64 + 8 + 2 MP gibi bir set kullanılabilir.

Yine güncel seride maksimum 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza sunulması bekleniyor. Bu değerler 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza seviyesinde de kalabilir. Xiaomi Redmi K70 Pro’nun özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda yeni çıkacak olan Qualcommm Snapdragon 8 Gen 4’ün K80 Pro’da kullanılacağını düşünüyoruz.

Wi-Fi 7 desteği bulunacak olan cihazlarda belli bir düzeyde suya karşı dayanıklılık olması, 32 MP’lik bir ön kameranın yer alması ve cihazların Android v14 işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Markanın yapacağı resmi açıklamanın ardından kesinleşen verileri buradan sizinle paylaşıyor olacağız.

Not: modeller arasında ekran boyutu gibi farklar olması bekleniyor. Ancak bu farkların tam olarak ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Yine de içeriğimiz yeni sızıntılar ve resmi açıklamalar geldiğinde güncellenecektir.

Xiaomi Redmi K80 Serisi Fiyatı

Seride şimdilik iki farklı modelin yer aldığı biliniyor. K80 için tahmin edilen fiyat yabancı kaynaklarda 34.990 Hindistan Rupisi olarak geçiyor. K80 Pro için ise 43.990 Hindistan Rupisi şeklinde bir beklentiden söz edilmiş.

Bu rakamları dolar olarak ele aldığımızda standart modelin 422 dolar, K80 Pro’nun ise 530 dolar civarında bir etikete sahip olması kullanıcıları pek şaşırtmaz.

TL ile hesapladığımızda serideki cihazların vergisiz fiyatlarının 13.440 – 16.880 TL aralığında olabileceğini görüyoruz. Vergiler eklendiğinde ise bu rakamlar 27.000 – 34.000 TL aralığına yükselebilir. Tabi, bu rakamların hepsinin birer tahmin olduğunu unutmayalım.

Xiaomi Redmi K80 Çıkış Tarihi

Bu seriye ilişkin geçen sene paylaşılan veriler 14 Aralık 2023 tarihini işaret ediyordu. Şimdi ise 2024’ün sonlarına doğru çıkacağı yönünde paylaşımlar yapılıyor. Bazı kaynaklara göre beklenen çıkış tarihi 27 Aralık 2024 olarak belirtilmiş.

Serinin tüm modelleri aynı anda satışa çıkacak mı? K80 ve K80 Pro’nun ardından K80E sürümü de gelecek mi? Bu soruların yanıtlarını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.