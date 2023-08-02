Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?
Xiaomi Redmi Note 10 2023'te alınır mı? Geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Xiaomi Redmi Note 10'un özellikleri neler? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Xiaomi Redmi Note 10 2023'te alınır mı sorusunun yanıtı, uygun fiyatlı bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri ile dikkat çekmişti. Peki, şu anda söz konusu telefonu satın almak mantıklı mı? Bu soruyu yanıtlamadan önce cihazda hangi donanım bileşenlerinin yer aldığına göz atalım.
İçindekiler [Gizle]
Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,43 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 409 PPI
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 3
- İşlemci: Snapdragon 678
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 11 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 13 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G
- Bluetooth: 5.0
- Suya Dayanıklılık: IP53
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 12, MIUI 14
- Ağırlık: 178,8 gram
- Kalınlık: 8,3 mm
Xiaomi Redmi Note 10 Fiyatı
Xiaomi Redmi Note 10 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 399 TL, 4 GB + 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 3 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Xiaomi Redmi Note 10 2023'te Alınır mı?
Hayır, Redmi Note 10 yerine daha güncel bir akıllı telefon modeli almak daha mantıklıdır. Eğer Redmi marka bir telefon kullanmak istiyorsanız 2022 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 12 Pro modelini tercih edebilirsiniz. Fiyat performans telefonlar arasında yer alan POCO M5s modeline veya Samsung Galaxy A13'e de göz atabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 395 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 732G
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 8 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30fps, 1080p 30/60 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS
- Hücresel: 4G
- Bluetooth: 5.1
- Suya Dayanıklılık: IP53
- Batarya Kapasitesi: 5020 mAh
- Kablolu Şarj: 33W
- Yazılım: Android 13, MIUI 14
- Ağırlık: 193 gram
- Kalınlık: 8,1 mm
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Fiyatı
Buz mavisi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Redmi Note 10 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL fiyata satılıyor.
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2023'te Alınır mı?
Hayır, Redmi Note 10 Pro yerine daha güncel bir telefon tercih edilmelidir. Bu telefon yerine Redmi Note 12 Pro, Samsung Galaxy A54, Huawei Nova Y91 veya POCO F5 modelini tercih edebilirsiniz.
En İyi Xiaomi Akıllı Telefon Modelleri - 2023
Xiaomi, her kullanıma uygun zengin model seçenekleriyle dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri. 2010 yılında Çin'de kurulan şirket, bugün tüm dünyada ciddi bir pazar payına sahip.
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 10 alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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