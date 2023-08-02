Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Xiaomi Redmi Note 10 2023'te alınır mı sorusunun yanıtı, uygun fiyatlı bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri ile dikkat çekmişti. Peki, şu anda söz konusu telefonu satın almak mantıklı mı? Bu soruyu yanıtlamadan önce cihazda hangi donanım bileşenlerinin yer aldığına göz atalım.

Xiaomi Redmi Note 10 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,43 inç

: 6,43 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 409 PPI

: Yaklaşık 409 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 3

: Corning Gorilla Glass 3 İşlemci : Snapdragon 678

: Snapdragon 678 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 11 nm

: 11 nm RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.0

: 5.0 Suya Dayanıklılık : IP53

: IP53 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 12, MIUI 14

: Android 12, MIUI 14 Ağırlık : 178,8 gram

: 178,8 gram Kalınlık: 8,3 mm

Xiaomi Redmi Note 10 Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 10 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 399 TL, 4 GB + 64 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 3 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Xiaomi Redmi Note 10 2023'te Alınır mı?

Hayır, Redmi Note 10 yerine daha güncel bir akıllı telefon modeli almak daha mantıklıdır. Eğer Redmi marka bir telefon kullanmak istiyorsanız 2022 yılında piyasaya sürülen Redmi Note 12 Pro modelini tercih edebilirsiniz. Fiyat performans telefonlar arasında yer alan POCO M5s modeline veya Samsung Galaxy A13'e de göz atabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 395 PPI

: Yaklaşık 395 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 8 nm

: 8 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB / 256 GB

: 64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

: 108 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30fps, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30fps, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS

: 1080p 30 FPS, 720p 120 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.1

: 5.1 Suya Dayanıklılık : IP53

: IP53 Batarya Kapasitesi : 5020 mAh

: 5020 mAh Kablolu Şarj : 33W

: 33W Yazılım : Android 13, MIUI 14

: Android 13, MIUI 14 Ağırlık : 193 gram

: 193 gram Kalınlık: 8,1 mm

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Fiyatı

Buz mavisi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Redmi Note 10 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL fiyata satılıyor.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro 2023'te Alınır mı?

Hayır, Redmi Note 10 Pro yerine daha güncel bir telefon tercih edilmelidir. Bu telefon yerine Redmi Note 12 Pro, Samsung Galaxy A54, Huawei Nova Y91 veya POCO F5 modelini tercih edebilirsiniz.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 10 alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon modelleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.