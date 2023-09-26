Xiaomi Watch 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Yeni akıllı saat modeli Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bu rehberde Çin merkezli üretici tarafından tanıtılan yeni akıllı saate dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Xiaomi, 26 Eylül 2023 tarihinde bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro modellerini içeren Xiaomi 13T serisinin yanı sıra Watch 2 Pro da tanıtıldı. Peki, Xiaomi marka yeni akıllı saat modeli Watch 2 Pro neler sunuyor?

Xiaomi Watch 2 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,43 inç

: 1,43 inç Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 326 PPI

: Yaklaşık 326 PPI İşlemci : Snapdragon W5+ Gen 1

: Snapdragon W5+ Gen 1 RAM : 2 GB

: 2 GB Depolama: 32 GB

1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Watch 2 Pro, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve yaklaşık 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı saatte 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor.

Gücünü Snapdragon W5+ Gen 1 işlemcisinden alan cihaz kalp atış hızı izleme ve uyku takibi dahil olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli özellikler içeriyor. Çift bantlı GNSS desteğine sahip olan akıllı saatte 150 farklı spor modu yer alıyor.

Yeni akıllı saat bazı önemli özellikler ile beraber geliyor. Cihazda Google'ın Wear OS işletim sistemi yer alıyor. Günümüzde birçok marka, akıllı saat modelinde Wear OS yazılımını tercih ediyor. Peki, Xiaomi tarafından tanıtılan yeni akıllı saat modeli için ne kadar fiyat belirlendi?

Xiaomi Watch 2 Pro Fiyatı

Xiaomi Watch 2 Pro modelinin Wi-Fi sürümü için 285 dolar civarında, LTE versiyonu için 348 dolar civarında fiyat etiketi belirlendi. Söz konusu akıllı saatin Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu rehberde Xiaomi tarafından üretilen yeni akıllı saat modeli Watch 2 Pro'nun fiyat etiketi ve donanımı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı saat ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.