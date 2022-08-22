Yapay Zeka Bir Gün Dünyayı Ele Geçirebilir Mi?

Acaba makinalar düşünebilir mi? Sorusu tüm dünya için yeni bir değişim olacaktı. Alan Mathison Turing tarafından sorulan bu soru, bilgisayar bilimci John McCarthy tarafından cevaplandı denilenebilir.

İnsan gibi düşünmeye çalışan ve insandan daha fazla veriyi bir arada işleyebilen yapay zeka, bir süre sonra insanların kafasında bir gün gerçektende yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi? Sorusunu beraberinde getiriyordu. Peki yapay zeka dünyayı bir gün gerçekten ele geçirebilir mi? Bu soruya cevap vermeden önce yapay zekanın tam olarak ne olduğunu kısaca özetlemek isteriz.

Yapay Zeka Nedir?

Bilgisayarların gelişmesi ile yapay zeka da gelişti. Kısaca yapay zeka, insan gibi düşünmeye çalışan ve insandan farklı olarak çok daha büyük verileri anlamdırıp işlemeyi çalışan bir türdür. Yani geniş bir alanı kapsamaktadır. İlk olarak hayatımıza Amerikalı John McCarthy tarafından girmiş olsa dahi Alan Turing tarafından "Makinalar düşünebilir mi?" sorusu ile karşımıza çıkmıştır. Tabi ki tarihte bu durumu düşünen ya da hayalini kuran birçok kişi olmuştur. Ancak makinaların düşünülebilmesi Alan Turing tarafından ortaya atılmış bir teoridir. Eğer yapay zeka nedir, nasıl çalışır? Hiç bilmiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Yapay Zeka Dünyayı Bir Gün Gerçekten Ele Geçirebilir Mi?

Bu soru insanlık tarihi boyunca sorulmuş ve sorulmaya halen devam edilmektedir. Acaba bir gün robotlar, bilgisayarlar ya da yapay zeka dünyayı ele geçirebilir mi? Aslında bu durumu insanların sorması oldukça normal bir şeydir. Çünkü insanlar bilmediği şeylerden korkabilir, birçok insan da yapay zekanın tam olarak ne olduğunu bilmediği için bu durumdan korkmakta veya şüphelenmektedir.

Dünya savaşları mühendislerin teknolojiye birçok yenilik getirmesini sağladı. Aslında savaşlar olmasaydı belki de teknoloji bu kadar ilerleyemeyecekti bu durumun etik olup olmaması ayrı bir konu. Fakat günümüzde verilerin petrolden daha değerli olması ve birçok siber saldırı haberleri görmemiz insanların kafasında birçok soru işareti bıraktı. Bu sorulardan en büyüğü de yapay zeka dünyayı bir gün gerçekten ele geçirebilir mi? Bu soruyu düşündüren şey ise robotların ortaya çıkmasıdır.

Şimdilik söyleyebiliriz ki endişeye kapılacak bir durum yoktur. Teknolojinin ne kadar zararı olsa dahi bir o kadar da yararı vardır. Robotlar günümüzde çok daha yeni olsa dahi üzerinde yıllardır çalışılmakta. Kimi robotlar aslında 4 ayak üstünde oldukça başarılı bir iş yapabilmektedir ama robotların insanlara benzetmek isteyen şirketler 2 ayak üzerinde robotlar çıkarmakta ve estetik yüzlerle birer insan yaratmak istemektedir. 2 Ayak üzerinde duran robotlar 4 ayaklı robotlara göre daha işlevsiz kalmaktadır. Fakat ilerleyen yıllarda 2 ayaklı robotların gelişeceği ve insan gibi başarılı işler yapabileceği ön görülebilir bir durum.

Gelecekte ise robotların dünyayı ele geçireceği yani yapay zekanın dünyayı bir gün ele geçirebileceği konuşulmakta ve bunun üzerinde kitaplar yazılmakta filmler, diziler çekilmektedir. Bu durum bizi ne kadar endişelendirse dahi sanılacağı kadar korkutucu bir şey olmamalı. Çünkü, yapay zekanın dünyayı bir gün ele geçirebilmesi olma olasılığı olsa dahi bu düşük bir olasılıktır.

Bilgisayarlar birer aptal makinalardır, robotlar da aslında birer bilgisayardır. İnsanların girdiği verileri işler ve birer çıktı sağlar, yapay zeka bunun bir üst kademesi olarak verileri artık kendi kendine elde edip işleyebilir. Bu durum insanlık için çok yararlı bir görev olabilir. Çünkü yapay zeka sayesinde gelecekteki salgın hastalıklar, iklim krizi ve ekonomik krizler gibi birçok olay önceden tahmin edilebilir ve birçok suçta önlenebilir. Kısaca yapay zekanın şu an veya gelecekte dünyayı ele geçirmesi düşük bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

Bu içeriğimizde yapay zeka gerçekten dünyayı bir gün ele geçirebilir mi? Sorusuna yanıt vermiş olduk. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.