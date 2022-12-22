Yılbaşı Hediye Önerisi: En Şık Akıllı Saatler

Yılbaşı hediyesi olarak bir akıllı saat satın almak isteyen kişiler için en şık akıllı saatler listesi hazırladık. Hazırladığımız listede tasarımıyla adından söz ettiren modeller yer alıyor.

Yılın bitmesine sayılı günler kalırken pek çok kişi, sevdiklerine sürpriz yapmak için hediye arayışına girdi. Çeşitli ürünler arasından şık bir görünüme sahip akıllı saat satın almaya karar veren tüketiciler için bir liste hazırladık.

Not: Listede yer alan akıllı saat modellerinin ücreti zaman içerisinde değişebilir.

Hediye Edilebilecek En Şık Akıllı Saatler Listesi

Huawei Watch GT 3 Pro

Honor MagicWatch 2

Apple Watch Series 8

Huawei Watch Fit 2

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Garmin Venu 2 Plus

Apple Watch Ultra

Xiaomi Watch S1 Active

Fitbit Versa 4

Samsung Galaxy Watch5

Yukarıda başarılı tasarıma sahip akıllı saat modelleri bulunuyor. Listede yer alan cihazların özelliklerine ve fiyatına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca bütçe dostu tablet modellerini incelemek isterseniz uygun fiyatlı tabletler listesine bakabilirsiniz.

Huawei Watch GT 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,6 x 46,6 x 10,9 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 14 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 54 gram

Fiyat: 6.499 TL

Sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken Huawei Watch GT 3 Pro, standart kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat uyku takibi ve SpO2 takibi yapabiliyor.

Honor MagicWatch 2 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,39 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 454 x 454 piksel

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 14 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 41 gram

Fiyat: 2.800 TL civarında

1,39 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor MagicWatch 2, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 454 x 454 piksel çözünürlük sunuyor. 41 gram ağırlığındaki akıllı saatte 15 farklı fitness modu bulunuyor. Kişiselleştirilebilir saat kadranı özelliğini içeren cihazda uyku takibi ve SpO2 takibi yapılabiliyor.

Apple Watch Series 8 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,9 inç

Ekran Teknolojisi: Retina LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 484 x 396 piksel

Boyut: 45 x 38 x 10,7 mm

Kullanım Süresi: 18 saate kadar (düşük güç modunda 36 saate kadar)

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 42,3 gram (41 mm), 51,5 gram (45 mm)

Fiyat: 9.299 TL

En şık akıllı saatler arasında yer alan Apple Watch Series 8 ile SpO2 takibi ve uyku takibi yapılabiliyor. 18 saate kadar kullanım süresi sunan akıllı saat, düşük güç modundayken 36 saate kadar pil ömrü sunuyor. 45 x 38 x 10,7 mm boyutlarındaki cihazın Retina LTPO OLED ekranı 484 x 396 piksel çözünürlük sunuyor.

Huawei Watch Fit 2 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,74 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 336 piksel

Boyut: 33,5 x 46 x 10,8 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 10 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Bluetooth: 5.2

Ağırlık: 26 gram (kayış hariç)

Fiyat: 3.499 TL

1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Watch Fit 2, bu ekran üzerinde kullanıcılara 480 x 336 piksel çözünürlük sunuyor. 97 farklı spor takip ve analiz modunun yer aldığı akıllı saatte uyku takibi ve SpO2 takibi yapılabiliyor. Kayış hariç yalnızca 26 gram ağırlığındaki cihaz yakılan kalori miktarı ve adım sayısı gibi bilgileri de gösteriyor.

Samsung Galaxy Watch5 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,4 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 450 x 450 piksel

Boyut: 45,4 x 45,4 x 10,5 mm

Batarya: 590 mAh

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 46,5 gram

Fiyat: 7.999 TL

590 mAh batarya kapasitesine sahip olan Samsung Galaxy Watch5 Pro üzerinden katetttiğiniz mesafeyi, yaktığınız kalori miktarını, attığınız adım sayısını ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz. 46,5 gram ağırlığındaki akıllı saat 45,4 x 45,4 x 10,5 mm boyutlarında.

Garmin Venu 2 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,30 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 416 x 416 piksel

Boyut: 43,60 x 43,60 x 12,60 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 9 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 51 gram

Fiyat: 13.278 TL

Uyku takibi ve SpO2 takibi yapılabilen Garmin Venu 2 Plus'ın AMOLED ekranı 1,30 inç büyüklüğünde. 43,60 x 43,60 x 12,60 mm boyutlarındaki akıllı saat modeli suya dayanıklı bir yapıya sahip. Standart kullanımda 9 güne kadar pil ömrü sunan cihaz 51 gram ağırlığında.

Apple Watch Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,92 inç

Ekran Teknolojisi: Retina LTPO OLED

Ekran Çözünürlüğü: 502 x 410 piksel

Boyut: 49 x 44 x 14,4 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 36 saate kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 61,3 gram

Fiyat: 27.999 TL

En şık akıllı saatler arasında yer alan Apple Watch Ultra, standart kullanımda 36 saate kadar pil ömrü sunuyor. 1,92 inç ekran büyüklüğündeki akıllı saat, Retine LTPO OLED ekran üzerinde kullanıcılarına 502 x 410 piksel çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken cihaz 61,3 gram ağırlığında.

Xiaomi Watch S1 Active Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,5 x 47,3 x 11 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 12 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Fiyat: 3.779 TL

Standart kullanımda 12 güne kadar pil ömrü sunan Xiaomi Watch S1 Active 1,43 inç ekran büyüklüğünde. Cihazın AMOLED ekranı 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan akıllı saatte uyku takibi ve SpO2 takibi yapabilme yeteneği mevcut.

Fitbit Versa 4 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 1,57 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 6 güne kadar

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 37 gram

Fiyat: 4.400 TL civarında

1,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Fitbit Versa 4, standart kullanımda 6 güne kadar pil ömrü sunuyor. Uyku takibi ve SpO2 takibi yapabilen cihaz 37 gram ağırlığında. Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan Fitbit Versa 4, en şık akıllı saatler arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy Watch5 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 44 mm 1,4 inç / 40 mm 1,2 inç

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 44 mm 450 x 450 piksel / 40 mm 396 x 396 piksel

Batarya: 44 mm 410 mAh / 40 mm 284 mAh

Uyku Takibi: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: Var

Ağırlık: 44 mm 33,5 gram / 40 mm 28,7 gram

Fiyat: 4.999 TL (44 mm)

Samsung tarafından üretilen akıllı saat modelinde Super AMOLED ekran bulunuyor. Cihazın 44 mm sürümü 1,4 inç, 40 mm versiyonu ise 1,2 inç ekran büyüklüğünde. Suya dayanıklı bir yapıya sahip olan Galaxy Watch5'in 44 mm sürümünde 410 mAh, 40 mm versiyoununda ise 284 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Bu yazıda Yılbaşı hediyesi olarak alınabilecek en şık akıllı saatler listesi hazırladık. Sizce tasarım konusunda en başarılı akıllı saat modelleri hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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