Yılbaşı Hediye Önerisi: Uygun Fiyatlı Tabletler

Yılbaşı hediyesi için satın alınabilecek uygun fiyatlı tabletler neler sorusunun yanıtı, yılın bitmesine sayılı günler kala sevdiklerine hediye almak isteyen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Günümüzde çok fazla sayıda tablet modeli bulunuyor. Bu nedenden dolayı tüketicilerin kafasında hangi cihazların daha başarılı olduğuna yönelik bir soru işareti oluşabilir. Hazırladığımız listede çeşitli markalar tarafından üretilen fiyat performans tablet modellerini sıraladık.

Not: Listede yer alan tablet modellerinin fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Hediye Edilebilecek Uygun Fiyatlı Tabletler Listesi

Huawei MatePad T 10s

Huawei MatePad T8 Kids

TCL Tab 10L

Samsung Galaxy Tab A8

Redmi Pad

Lenovo Tab M10 Plus

Omix Mixtab Pro

General Mobile E-Tab 20

Lenovo Tab P11 Plus

TCL Tab 10 HD

Yukarıda fiyat performans tablet modelleri bulunuyor. Listede yer alan cihazların detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer fiyat performans konusunda başarılı olan akıllı telefonları merak ediyorsanız Yılbaşı hediyesi olarak alınabilecek uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri listesine de göz atabilirsiniz.

Huawei MatePad T 10s Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Kirin 710A

Batarya: 5100 mAh

Hızlı Şarj: 10W

RAM: 2 GB / 4 GB

Depolama: 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 2 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 10, EMUI 10.1

Kalınlık: 7,85 mm

Fiyat: 4 GB + 64 GB 3.799 TL, 4 GB + 128 GB 4.999 TL

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad T 10S, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Arka yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kameranın yer aldığı tablette 5100 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Huawei MatePad T8 Kids Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 8,0 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800 piksel

Ekran Paneli: LCD

İşlemci: MTK MT8768

Batarya: 5100 mAh

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 2 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 10, EMUI 12

Kalınlık: 14,2 mm

Fiyat: 1.499 TL

Yılbaşı hediyesi için alınabilecek cihazlar arasında Huawei MatePad T8 Kids modeli de bulunuyor. Çocuklar için tasarlanan tablette 5100 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Arka yüzeyinde 5 megapiksel çözünürlüğünde, ön tarafında ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığı cihazda 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı mevcut.

TCL Tab 10L Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Mediatek MT8167

Batarya: 4080 mAh

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 2 MP

Bluetooth: 4.2

Yazılım: Android 11

Kalınlık: 9,2 mm

Fiyat: 1690 TL civarında

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan TCL Tab 10L, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 800 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor. 4080 mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapan cihazda 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette Mediatek MT8167 işlemcisi yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab A8 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Paneli: TFT LCD

İşlemci: Unisoc Tiger T618

Batarya: 7040 mAh

Hızlı Şarj: 15W

RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11, One UI 3

Kalınlık: 6,9 mm

Fiyat: 3.499 TL (3GB + 32 GB)

Yılbaşı hediyesi için alınabilecek uygun fiyatlı tabletler listesinde Samsung Galaxy Tab A8 modeli de bulunuyor. Gücünü Unisoc Tiger T618 işlemcisinden alan tablet 6,9 mm kalınlığında. 7040 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihazda 15W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Redmi Pad Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,61 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2000 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G99

Batarya: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

RAM: 3 GB / 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.2

Yazılım: Android 12, MIUI 13.1

Kalınlık: 7,1 mm

Fiyat: 4 GB + 128 GB 5.099 TL, 6 GB + 128 GB 5.399 TL

8000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken Redmi Pad modelinde 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan tablet 10,61 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihazın IPS LCD ekranı 1200 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor.

Lenovo Tab M10 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P22T

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 10W

RAM: 2 GB / 4 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 9.0

Kalınlık: 8,2 mm

Fiyat: 3.850 TL civarında (4 GB + 128 GB)

Gücünü MediaTek Helio P22T işlemcisinden alan Lenovo Tab M10 Plus 10,3 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihazın IPS LCD ekranı 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 7000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı tablette 10W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Omix Mixtab Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: SC T618

Batarya: 7100 mAh

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11

Kalınlık: 8,9 mm

Fiyat: 4.850 TL civarında

Yılbaşı hediyesi için satın alabileceğiniz uygun fiyatlı tabletler arasında Omix Mixtab Pro da yer alıyor. 10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 7100 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut.

General Mobile E-Tab 20 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Unisoc T610

Batarya: 7000 mAh

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 10

Kalınlık: 9,8 mm

Fiyat: 3.500 TL civarında

Gücünü Unisoc T610 işlemcisinden alan General Mobile E-Tab 20 modelinde 7000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Cihazın arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde.

Lenovo Tab P11 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 11 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2000 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G90T

Batarya: 7700 mAh

Hızlı Şarj: 20W

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: Android 11

Kalınlık: 7,5 mm

Fiyat: 5.000 TL civarında (4 GB + 64 GB)

Uygun fiyatlı tabletler listesinde Lenovo Tab P11 Plus modeli de bulunuyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, bu ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G90T işlemcisinden alan cihazda 7700 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

TCL Tab 10 HD Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 10,1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 1280 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Mediatek MT8768E

Batarya: 5500 mAh

Hızlı Şarj: 10W

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 5 MP

Bluetooth: 5.0

Yazılım: Android 11

Kalınlık: 9,2 mm

Fiyat: 2.600 TL civarında

Android 11 işletim sistemi ile beraber gelen TCL Tab 10 HD modelinde Mediatek MT8768E işlemcisi bulunuyor. 5500 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablette 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. 9,2 mm kalınlığındaki cihaz 10,1 inç ekran büyüklüğünde.

Bu yazıda uygun fiyatlı tabletler listesi hazırladık. Peki, sizce fiyat performans konusunda en başarılı tablet modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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