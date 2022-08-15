YouTube’dan Oynatma Listesi Nasıl İndirilir?

Henüz internetin dünyada yeni yeni ortaya çıktığı yıllarda 21. yüzyılın başında hayatımıza giren YouTube, 2 milyara yakın aktif kullanıcıya sahip. Milyarları aşan videolar, birçok platformda bulunsa dahi insanların ilk uğradıkları yer YouTube oluyor. Birçok kategoride içerik olan platform aynı zamanda birçok film, dizi ve birbirinden ilginç eğitim videoları da bulundurmakta.

İnsanlar genellikle YouTube videolarının çok fazla hücresel veri kullandığından dolayı videoları cihazlarına indirmek isterler. Ancak oynatma listesi uzun olan videoları tek tek indirmek bir hayli zahmetli bunun yerine istediğiniz oynatma listesini toptan indirme imkanınız bulunuyor. Peki YouTube oynatma listesi nasıl indirilir? Gelin birlikte bakalım.

YouTube Oynatma Listesi Nasıl İndirilir?

YouTube’u açın.

İndirmek istediğiniz oynatma listesine gelin.

Oynatma listesine sağ tık yaparak bağlantıyı kopyalayın.

Daha sonra YouTube Multi Downloader sayfasını ziyaret edin.

sayfasını ziyaret edin. İndirmek istediğiniz oynatma listesinin bağlantı linkini yapıştırın.

Oynatma listesinden indirmek istediğiniz videoların türünü ayarlamayı unutmayın.

Download seçeneğine tıklayın.

Aşağıda videoların yüklenmesini bekleyin.

İndirmek istediğiniz tüm videoları Download sekmesinin altından indirebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Web sitesi özellikle YouTube üzerindeki eğitim videolarını internetsiz bir ortamda izlemek isteyen ya da internetin videoları izlemek için yeterli olmadığı hücresel verinin çok gittiği ortamlarda kullanıcıların çok işine yarayacak bir işleve sahip.

YouTube Oynatma Listesi İndirme Programı YouTube List Grabber

YouTube List Grabber

YouTube üzerinden MP4 videolar indirmek için birçok yol bulunmakta ancak videolar bir oynatma listesi olduğunda ve çok fazla olduğu zaman bu işler epey bir zaman almakta. Tek tek videoların bağlantı linkini YouTube’dan kopyala yapıştırmak yerine, oynatma listesinin bağlantı linkini yapıştırarak doğrudan videoları indirebilirsiniz. Bu sayede indirme işlemlerinizi oldukça pratik bir şekilde gerçekleştireceksiniz.

Telefondan YouTube Oynatma Listesi Nasıl İndirilir?

YouTube uygulamasını cihazınızda açın.

İndirmek istediğiniz oynatma listesine gelin.

Bağlantı linkini kopyalayın.

Daha sonra YouTube Multi Downloader sayfasını ziyaret edin.

sayfasını ziyaret edin. İndirmek istediğiniz oynatma listesinin bağlantı linkini yapıştırın.

Oynatma listesinden indirmek istediğiniz videoların türünü ayarlamayı unutmayın.

Download seçeneğine tıklayın.

Aşağıda videoların yüklenmesini bekleyin.

İndirmek istediğiniz tüm videoları "Download" sekmesinin altından indirebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde birçok kişinin merak ettiği ve indirmekte bir hayli zorlandığı YouTube oynatma listesi nasıl indirilir? Adlı soruya cevap verdik. Sizler YouTube oynatma listesi indirmek için hangi programları veya siteleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.