YouTube Oynatma Listesi Nasıl Oluşturulur?

YouTube kullanıcıları sevdikleri ve ilgili oldukları alanlarda oluşturulan videolardan özel bir liste oluşturup daha sonra başkalarıyla paylaşabilirler. YouTube oynatma listesi oluşturma işlemi sayesinde videolar daha kolay görüntülenir.

Liste oluşturulurken videoların sırası ve gizlilikleri de ayarlanabilir. Aynı zamanda oluşturulan listenin kapağı için tıpkı Sopitfy'da olduğu gibi bazı küçük resimler de kullanılabilir. Tüm bu ayarlamalarla YouTube oynatma listesi özelleştirilmiş oluyor.

YouTube Oynatma Listesi Oluşturma Adımları

YouTube oynatma listesi oluşturmak için şu adımlar takip edilmelidir:

1. İçerik Bulma

YouTube oynatma listesi oluşturmak için öncelikle içeriklerin belirlenmesi gerekiyor. Kişi kendi videolarını yüklediğinde onları daha kolay bulabilir.

Yalnız başkaları tarafından oluşturulan içeriklerin bulunması daha zordur. Bu problemin çözümü için ilk olarak YouTube’daki hesaba giriş yapılır. Arama çubuğu üzerinden listede yer alacak videolar seçilir.

YouTube oynatma listesi oluşturabilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Videonun alt tarafında yer alan menüye giriş yapılır. Menüye giriş yaptıktan sonra ekrana yeni açılır menü gelecek.

“Yeni bir oynatma listesi oluştur” sekmesine tıklanır. Çalma listesinin adı girilerek ardından gizlilik ayarları alanı seçilir. “Gizli” seçeneğinde listeyi sadece oluşturan kişi görüntüleyebilir.

“Gizlilik Altında Gizli” seçeneğindeyse gizlilik ayarları özelleştirilebilir. “Herkese Açık” seçeneğinde YouTube’daki herkes tarafından görüntülenebilir.

Videolar adlandırılıp gizlilik ayarları yapıldıktan sonra “Oluştur” alanına tıklanmalıdır.

Yukarıdaki adımdan sonra liste oluşturulacak ve listenin içerisine seçilen video eklenir. Bu işlem onaylandığı takdirde ekranda “pop-up” onayı görüntülenir.

Oynatma listesine video eklemek için menüye girilir. Menü üzerinden izlenilen her yeni video, oynatma listesinin yan tarafındaki kutu işaretlenerek eklenir.

Direkt arama sonuçları sayfası üzerinden de video eklenebilir. Arama sonuçları sayfasının üzerindeki videonun sağ tarafındaki menüye tıklanarak video oynatma listesine kaydedilir.

2. Oluşturulan YouTube Oynatma Listesini Bulma

Oynatma listesine istenilen videolar alındıktan sonra kişi listeye dönüp bazı ayarlamalar yapmak isteyebilir. YouTube video oynatma listesi özel olarak ayarlandığında kanalda görüntülemek içinde bazı noktalara dikkat edilmelidir.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan profil alanına tıklanmalıdır. Profilin olduğu yerden “Kanalınızı Görüntüleyin” sekmesine basılır. Buradan kişi kanal ekranına yönlendirilir. Tüm özel oynatma listelerinin görüntülenmesi için “Oynatma Listeleri” seçilir.

“Siz” sekmesine tıklandığında oynatma listesi görüntülenebilir. “Daha fazlasını göster” butonunun altında yeni oluşturulan ve başkalarının oluşturmuş olduğu oynatma listeleri de yer alıyor.

Oynatma listelerinin görüntülenmesi için “Daha Sonra İzle” listesi oluşturulmuştur. “Daha fazlasını göster” sekmesiyse YouTube’un sol tarafındaki kenar çubuğundan görüntülenebilir. Çalma listesi görüntülenip ad üzerine tıklandığında kişi çalma listesi ekranına yönlendirilir.

3. YouTube Oynatma Listesini Düzenleme ve Özelleştirme

YouTube oynatma listesi oluşturma ekranına girildiğinde listeyle ilgili temel bilgiler görüntülenir. Oynatma listesinin sağ tarafında eklenilen video başlıkları ve birkaç dizi küçük resim görüntülenir.

Listenin özelleştirilmesi için başlık ve açıklamanın yanında yer alan “Düzenle” düğmesine tıklanır. Kullanıcı dilerse “Gizli” butonuna tıklayarak gizlilik ayarlarını değiştirebilir.

Her bir videonun sol kısmında konumlanan sürükle bırak butonlarından yararlanarak oynatma videosu listesi içindeki videolar yeniden görüntülenebilir. Videoyu oynatma listesinde herhangi bir yere sürüklemek için sol kısmında konumlanan iki yatay çizgi kullanılmalıdır.

Videoların küçük resimlerini oynatma listesi kapağı olarak ayarlamak içinde önce videonun üzerine gelinir. Açılır menü üzerinden “çalma listesi olarak küçük resmi ayarla” seçeneği seçilir.

“Çalma listesi olarak küçük resmi ayarla” seçeneği, videoların oynatma listesinden kaldırılması içinde kullanılabilir. Aynı zamanda videolar yukarıya ya da aşağıya doğru da taşınabilir. Bu seçeneğin yanı sıra “videoları farklı bir oynatma listesine ekleme” ve “daha sonra izleye kaydetmek” gibi seçeneklerde vardır.