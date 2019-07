Spotify Çalma Listeleri YouTube Music'e Aktarma Nasıl Yapılır?

YouTube Music Premium Türkiye’ye geldi. 3 aylık ücretsiz deneme ile gelen YouTube Music’e Spotify’dan geçenlerin sayısı giderek artıyor. Bu blog yazımızda Spotify çalma listelerini YouTube Music’e aktarmanın yollarını paylaşıyoruz. Spotify’dan YouTube Music’e geçtiyseniz ve müzikleri, playlist (çalma listelerini) taşımanın yolunu arıyorsanız, işte size en iyi 4 müzik listesi aktarma sitesi.

Google’ın müzik dinleme servisi YouTube Music, Android ve iOS platformunda indirilmeye açıldı. YouTube Music APK indirip YouTube Müzik’i deneyimlememiş olan olmayan herkese 3 aylık ücretsiz deneme teklifi sunuldu. Reklamsız dinleme, müzikleri indirip internetsiz çalma, arka planda çalma gibi diğer müzik platformlarında olan özelliklerin yanı sıra şarkı ve video klip arasında hızlı geçiş yapma gibi kendine has özellikleri olan, kullanıcıların oluşturduğu çalma listeleriyle biraz daha zengin içerik sunan YouTube Music’e Spotify’dan geçenlerin sayısı günden güne artıyor. Tabii ki, Google’ın olmasıyla platformu denemek amacıyla gelen kullanıcıların sayısı bir hayli fazla. YouTube Music’in zamanla daha da gelişeceğini ve başta Spotify olmak üzere Apple Music gibi diğer popüler müzik servislerinin yerini alacağını söyleyenlerin de sayısı fazla. Hangi sebeple olursa olsun YouTube Music’e geçtiyseniz ve Spotify’da oluşturduğunuz harika çalma listelerini YouTube Music’e nasıl aktaracağınızı kara kara düşünüyorsanız okumaya devam edin. Spotify çalma listelerini YouTube Music’e taşımak mümkün olduğu gibi çok da zor değil.

Spotify Çalma Listeleri YouTube Music'e Aktarma:

Playlist Buddy ile Spotify listelerini YouTube’a aktarmak inanılmaz basit. Çalma listelerini oldukça hızlı bir şekilde aktarıyor ancak listeleri tek tek transfer edebiliyorsunuz ve çalma listelerinde en fazla 300 parça oluyor. Siteye Spotify hesabınızla giriş yaptıktan sonra tüm Spotify çalma listeleriniz karşınıza çıkıyor. Aktarmak istediğiniz çalma listelerini seçiyor ve YouTube Music’e bağlı hesabınızla giriş yapıp Convert Playlist to YouTube’a tıklıyorsunuz. Playlist Buddy’i çalma listelerinizi CSV dosyasına dönüştürmek (çevirmek) için de kullanabilirsiniz.

Playlist Buddy ile Spotify Çalma Listeleri YouTube'a Aktarma

Çalma listelerinizde 300’den fazla parça varsa Playlist Buddy yerine bunu kullanmalısınız. PlaylistConverter ile de çalma listelerinizi tek tek aktarıyorsunuz ancak bir sınırlama bulunmuyor. Başlamak için Spotify sekmesine tıklıyorsunuz, hesabınıza bağlanıyorsunuz. Açılır menüden çalma listelerinizi alıp görüntülenmesini bekliyorsunuz. Ardından Convert to YouTube’a tıklıyorsunuz. Yeni çalma listesi ismi girme şansınız var, ardından YouTube hesabınıza giriş yapıyorsunuz. PlaylistConverter, çevirme işlemini başlatıyor. Son olarak Now export to your YouTube account’a tıklıyorsunuz.

PlaylistConverter ile Spotify Çalma Listeleri YouTube'a Aktarma

Spotify çalma listelerinizi tek tek değil de toplu olarak aktarmak isterseniz, TuneMyMusic’i kullanmalısınız. Tamamen ücretsiz olan servis, Spotify çalma listelerinizi toplu şekilde ve kolayca YouTube Music’e aktarmanızı sağlıyor. Kaynak olarak (Source) Spotify’ı seçiyorsunuz ve ardından Spotify çalma listesi linkini yapıştırıyorsunuz veya Load from Spotify’a tıklayarak birden fazla çalma listesi seçiyorsunuz. Hedef olarak (Destination) YouTube’u seçiyorsunuz ve Start Moving My Music’e tıklıyorsunuz.

TuneMyMusic ile Spotify Çalma Listeleri YouTube'a Aktarma

Çalma listeleri, albümler, sanatçılar, parçalar kısaca tüm müzik verilerini platformlar arası aktarabilmesiyle öne çıkan Soundiiz, Spotify müziklerinizi Youtube Music’e aktarmak için kullanabileceğiniz bir diğer servis. Web uygulamasını açıp hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Playlists sekmesine tıklayıp Spotify hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Taşımak istediğiniz Spotify çalma listelerini seçiyor ve üst araç çubuğunda Convert tools’a tıklıyorsunuz. Hedef (Destination) olarak YouTube Music’i seçip hesabınıza bağlandığınızda aktarma işlemi başlıyor.

Soundiiz ile Spotify Çalma Listeleri YouTube'a Aktarma

YouTube Music Premium Özellikleri

3 ay ücretsiz denemenin ardından aylık 13.99 TL ödeyerek kullanabileceğiniz YouTube Music Premium'un öne çıkan özelliklerine aşağıdaki videodan bakabilirsiniz: