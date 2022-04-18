%100 Disk Kullanımı Sorunu ve Çözümü

Eğer bilgisayarın yavaşlaması veya bilgisayarın takılması gibi problemlerden şikayetçiyseniz bilgisayarınızı teknik servise götürmeden önce bu yazımızı okumanızda fayda var. Bilgisayarımızda birçok farklı program, oyun veya yazılım çalıştırıyoruz. Oyun gibi iş yükü ağır işlemleri yürütürken bilgisayarın arkaplandaki bir işi yürtümesi oldukça güç olabiliyor.

%100 Disk Kullanımı Sorunu Nedir?

Bilgisayarınızda yüksek grafik kalitesine sahip bir oyun açıkken masaüstüne geçiş yaparak farklı bir işlem gerçekleştirmeniz esnasında bilgisayarınızın biraz zorlanması doğal bir durum olarak karşılanabilir; fakat herhangi bir oyun veya iş yükü ağır bir yazılım bilgisayarınızda çalışmıyorken, sadece internette gezinti yapıyorken bilgisayarınızın takılmaya başlaması, sekmeler arası geçişte gereğinden fazla bekletmesi ve sayfaları yükleyememesi, zaman zaman kilitlenmesi pek de doğal bir durum olarak nitelendirilemez.

Bu problemin en yaygın olarak karşılaşılan sebeplerinden bir tanesi %100 disk kullanımı problemi. Yüzde 100 disk kullanımı probleminin farklı sebepleri bulunmakta. Bu yazımızda da bu sebeplere değineceğiz ve bu problemi nasıl ortadan kaldırabileceğinizi anlatacağız.

%100 Disk Kullanımı Sorunu Neden Olur?

Sanal bellek, sisteminizde RAM gibi davranır. Özellikle RAM'in yetersiz olduğu durumlarda karşımıza çıkan Pagefile.sys hataları bilgisayarınızda bulunan disk kullanımı %100 hatasının nedeni olabilir.

%100 Disk Kullanımı Sorunu Nasıl Çözülür?

Superfetch - Hızlı Getirme Özelliğini Kapatın

Windows Arama Özelliğini Kapatın

Flash Player'ı Devre Dışı Bırakın

Disk Birleştirmeyi Devre Dışı Bırakın

Eğer bilgisayarınız sıradan işleri bile takılarak yapmaya başladıysa birşeylerin ters gittiğini Görev Yöneticisi'ni çalıştırarak anlayabilirsiniz.

Bu iş için görev çubuğu üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın ve açılan menüden Görev Yöneticisi'ni seçin.

Açılan pencerede karşınıza çıkan tabloda Disk bölümü yüzde 90 ve üzerinde bir iş yükü ile raporlanıyorsa sisteminizde birşeyler ters gidiyor demektir.

Eğer benzer bir tabloyla karşılaşıyorsanız aşağıda anlatacağımız çözüm yollarını denemeye başlayabilirsiniz.

Superfetch - Hızlı Getirme Özelliğini Kapatın

Superfetch'i devre dışı bırakmak için başlat tuşunun üzerinde sağ tuşa tıkladığınızda açılan menüde "Çalıştır" seçeneğini seçin veya klavyeden Windows tuşuyla birlikte R tuşuna aynı anda basın.

Açılan pencerede boşluğa services.msc yazın ve Tamam tuşuna tıklayın.

Açılan Hizmetler penceresinde seçenekler arasından Hızlı Getirme seçeneğini bulun ve üzerine sağ tuşla tıklayarak "Özellikler" seçeneğini seçin.

Özellikler penceresi açıldığında Başlangıç Türü menüsünü açın ve Devre dışı seçeneğini seçin, son olarak Tamam'a tıklayarak değişiklikleri kaydedin.

Yaptığınız değişikliklerin etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın. Eğer SSD kullanıyorsanız Hızlı Getirme özelliğinin program açma konusunda size katkısı olmayacağı için bu özelliği kapatarak gereksiz sistem yükünden kurtulabiliyorsunuz.

Superfetch - Hızlı Getirmeözelliği bilgisayarınızın bir programın açılış süresini kısaltan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu servis temel olarak hangi programları sık bir şekilde çalıştırdığınızı takip ediyor ve bu programları önceden kullanıma hazır hale getiriyor. Bu sayede aynı programı 2. kere açtığınızda program çok daha hızlı bir şekilde açılıyor. Fakat bu özelliğin kötü bir yönü de var; o da sık kullandığınız programları önceden çalışmaya hazır hale getirmek için sistem kaynaklarınızın bir bölümünü bu iş için ayırması. Yani Superfetch sürekli bir şekilde sistem kaynaklarınızı işgal edebiliyor. Bu özelliği devre dışı bırakarak sistem kaynaklarınızın bir bölümünü serbest bırakabilirsiniz. Bu yöntem özellikle düşük RAM miktarına sahip sistemlerde işe yaramakta.

Windows Arama Özelliğini Kapatın

Bu iş için başlat tuşunun üzerinde sağ fare tuşuyla tıklayın ve açılan menüden Komut İstemi (Yönetici) seçeneğini seçin.

Karşınıza çıkacak olan onay pencerisini onay vererek kapatın ve açılan Komut İstemi penceresine net.exe stop "windows search" komutunu yazın ve enter tuşuna basın.

Bu komut geçici olarak Windows Search'ı kapatacaktır. Windows Search'ı kalıcı olarak devre dışı bırakmak isterseniz az önce anlattığımız gibi başlat menüsü simgesi üzerine sağ tuşla tıklayın, açılan menüden Çalıştır seçeneğini seçin.

Çalıştır penceresinde services.msc yazın ve Taman'a tıklayın.

Açılan Hizmetler penceresinde Windows Search başlığını arayıp bulun ve bu özelliğin üzerinde sağ tuşa tıklayarak Özellikler seçeneğini seçin.

Açılan Özellikler penceresinde Başlangıç Türü'nü Devre Dışı olarak belirleyin ve Tamam tuşuna tıklayarak değişiklikleri kaydedin. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda Windows Search özelliği kapatılmış olacaktır.

Windows 8 ve Windows 10'da karşılaşılan bir problem Windows Search olarak bilinen Windows arama özelliğinin çıkmaz bir döngüye girmesine ve sürekli işlem yaparak diskinizi gereksiz yere çalıştırmasına sebep oluyor. Bu da programlarınızın açılmasını, tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yapmanızı zorlaştırıyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için Windows Search özelliğini kapatmanız gerekmekte. Bu özelliği dilerseniz bilgisayarınızı yeniden başlatana kadar, dilerseniz temelli kapatabilirsiniz. İlk olarak geçici olarak Windows Search özelliğini devre dışı bırakmayı deneyin, çözüm alırsanız kalıcı olarak bu özelliği kapatabilirsiniz.

Flash Player'ı Devre Dışı Bırakın

Bu iş için tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna chrome://plugins/ yazarak enter tuşuna basın.

Açılan pencerede Adobe Flash Player bölümünün altındaki Devre dışı bırak seçeneğini seçin.

Adobe Flash Player bize internet siteleri üzerinde videoları ve multimedya içeriklerini gösterme imkanı verse de sistem kaynakları kullanımı açısından oldukça verimsiz olan bir eklenti. Bu nedenle çoğu site HTML5 formatına geçmeye başladı. İnternet kullanırken çoğu zaman Flash Player'a ihtiyacımız bile olmayabiliyor. Eğer sitelerde videolar izlemiyorsanız ve multimedya içeriklerle uğraşmıyorsanız Flash Player'ı devre dışı bırakmanız yararınıza olabilir. Google Chrome kullanıcıları için Flash Player zaman zaman bir kabus olabiliyor. Bu eklenti nedeniyle sayfalar kilitlenebiliyor ve tarayıcınız işlem yapmakta güçlük çekiyor. Google Chrome kullanıcıları bu eklentiyi kolay bir şekilde devre dışı bırakabiliyorlar.

Disk Birleştirmeyi Devre Dışı Bırakın

Zamanlanmış görevleri devre dışı bırakmak için öncelikle klavye üzerinden Windows tuşuyla birlikte Q tuşuna basın ve açılan arama penceresine görev zamanlayıcı yazın.

Çıkan Görev Zamanlayıcı seçeneğini seçtikten sonra açıklan pencerede kırmızı ile işaretlenmiş alan içerisindeki "Görev Zamanlayıcı Kitaplığı" başlığına tıklayın.

Görev Zamanlayıcı Kitaplığı seçenekleri yeşil ile işaretlenmiş alan içerisinde listelenecektir. Bu bölümde Disk Birleştirme (Defrag) ile ilgili herhangi bir görev olup olmadığını denetleyin ve tespit ederseniz devre dışı bırakın.

Bilgisayarınızda yürütülen disk birleştirme işlemi klasik sabit disklerde verilere daha kısa sürede ulaşılmasını sağlıyor ve disk performansını artırıyor. Fakat bu işlem uzun sürmekte ve bilgisayarınızın çalışmasını ağırlaştırmakta. Ayrıca SSD diske sahipseniz disk birleştirme işlemi sisteminizde büyük problemlere yol açabilir. Bu nedenle sisteminizde zamanlanmış bir Disk Birleştirme görevi olup olmadığını denetleyin. Siz kendi elinizle böyle bir görev ayarlamamış olsanız bile bilgisayarınızda yüklü bakım ve güvenlik programları bu tarz görevler zamanlayabiliyorlar.

Anlattığımız bu 4 farklı yönteme ilave olarak bilgisayarınızı düzenli olarak kötü amaçlı yazılımlara karşı taratın. Virüsler ve reklam yazılımları da arkaplanda önemli sistem kaynakları kullanabiliyorlar. Bu yazılımları tespit etmek ve temizlemek için aşağıda listeleyeceğimiz ücretsiz antivirüs çözümlerinden birini kullanabilirsiniz.