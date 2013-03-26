EagleGet kullanıcıların istedikleri dosyaları hızlı bir şekilde bilgisayarlarına indirebilmeleri için tasarlanmış ücretsiz bir uygulamadır. Dosya transfer hızını arttırmak için dosyaları eş zamanlı olarak birden çok parçaya bölerek indirme işlemlerini gerçekleştirir.

EagleGet kullanıcıları tek tıklamayla kolayca video, müzik, program ve belgeleri indirebilirler. Program Internet Explorer, Chrome ve Firefox ile uyumludur. Ayrıca HTTP, FTP, MMS, HTTPS ve RTSP de dahil olmak üzere birçok protokolü desteklemektedir.

Hala geliştirme aşamasında olan program aynı zamanda Youtube videolarını kolayca bilgisayarınıza indirmenize de olanak sağlamaktadır. Sonraki sürümlerinde indirmek istediğiniz video dosyalarını direkt olarak mp3 formatına dönüştürme gibi seçeneklerin eklenmesi bekleniyor.

EagleGet Özellikleri: