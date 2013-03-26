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EagleGet
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EagleGet

2.0.4.23
EagleGet İndir Hemen İndir

6.21 MB
Editör Puanı: 5/5
5

19 Kullanıcı: 4.6/5

4.6
EagleGet
EagleGet

Dosya İndirme Hızlandırma Programı

Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

EagleGet kullanıcıların istedikleri dosyaları hızlı bir şekilde bilgisayarlarına indirebilmeleri için tasarlanmış ücretsiz bir uygulamadır. Dosya transfer hızını arttırmak için dosyaları eş zamanlı olarak birden çok parçaya bölerek indirme işlemlerini gerçekleştirir.

EagleGet kullanıcıları tek tıklamayla kolayca video, müzik, program ve belgeleri indirebilirler. Program Internet Explorer, Chrome ve Firefox ile uyumludur. Ayrıca HTTP, FTP, MMS, HTTPS ve RTSP de dahil olmak üzere birçok protokolü desteklemektedir.

Hala geliştirme aşamasında olan program aynı zamanda Youtube videolarını kolayca bilgisayarınıza indirmenize de olanak sağlamaktadır. Sonraki sürümlerinde indirmek istediğiniz video dosyalarını direkt olarak mp3 formatına dönüştürme gibi seçeneklerin eklenmesi bekleniyor.

EagleGet Özellikleri:

  • Çoklu parçacık teknoloji sayesinde indirme işlemlerini hızlandırma
  • Youtube, Dailymotion, Vimeo gibi popüler siteler üzerinden video indirme
  • MMS, HTTP, HTTPS, FTP ve RTSP protokollerini destekleme
  • HTTP ve SOCKET proxy desteği
  • Çoklu indirme seçeneği
  • Özelleştirilebilir kullanıcı asistanı
  • Sona eren indirme adreslerini yenileme
  • Chrome, IE, Firefox, Opera ve Maxthon tarayıcılar üzerinden tek tıklamayla dosya indirme
  • Farklı dosya formatlarını farklı klasörlere indirme
  • Görev monitörü sayesinde indirilen ve tamamlanan görevleri takip etme
  • İndirme zamanlama
  • İndirmeden sonra otomatik olarak virüs taraması seçeneği
  • İndirme işlemleri tamamlanınca bilgisayarı kapatma, uyku moduna alma seçenekleri
  • İndirme işlemlerine hız limiti koyabilme
  • Sessiz mod veya Oyun modu
  • Çoklu dil desteği
  • Ramokachi
    5
    - EagleGet 2.0.4.7 için Ramokachi dedi ki;

    IDM nin en iyi alternatifi bu arkadaşlar IDM nin yerine program arıyorsanız EagleGet ten başkasını aramayın her şeyi indiriyor sadece dosya türlerini biraz dikkat etmek lazım mesela ayarlarda indirilebilir dosya türlerinde küçük harflerle mp4 yazıyorsa yanına büyük harflerle de MP4 yazın ben facebook taki küçük videoları indiremiyordum böyle çözdüm

    Artı Yönleri: IDM'nin en sağlam alternatifi üstelik tamamen ücretsiz Eksi Yönleri: İlk başta dosya türlerine dikkat etmek gerekiyor hem küçük hem büyük harflerle yazmalı aksi halde videoları algılayamayabiliyor.
    7 Mart 2016 Pazartesi - 16:24:39 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • MFK1
    EagleGet 2.0.4.7 için MFK1 dedi ki;

    Çok iyi ve işime yarayan bir indirme programı..

    31 Ocak 2016 Pazar - 12:07:59 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
  • Cenk Kara
    5
    - EagleGet 2.0.4.3 için Cenk Kara dedi ki;

    Harika indirin kullanın hiç eksiği yok gibi video falan herşeyi indiriyor

    Artı Yönleri: Çok iyi Eksi Yönleri: yok gibi
    7 Ağustos 2015 Cuma - 22:31:40 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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  • fbsb
    5
    - EagleGet 2.0.3.8 için fbsb dedi ki;

    IDM'den sadece bir tane eksiğini gördüm.Onun dışında IDM'den farkı yok.YouTube olsun,film siteleri olsun her yerden videoda indiriyor.Ve ücretsizde.

    Artı Yönleri: Hızlı indirme sağlaması,YouTube,Dailymotion vb. sitelerden video indirmesi. Eksi Yönleri: Aynı anda en fazla 5 dosya indirme kısıtlaması.
    19 Mayıs 2015 Salı - 18:22:10 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)
    • Cevap yazan: ibrahimkocak
      Ayarlardan sınırlamayı değiştirebilir veya kaldırabilirsin.
      6 Ekim 2015 Salı - 09:08:55 - Şikayet Et
      (0)(0)
  • mrforjest
    EagleGet 2.0.3.3 için dedi ki;

    Paylaşım için teşekkür'ler fakat > DownThemAll'U mozilla'ya ekleyinde hızı görün tavsiye sadece IDMan'a 10 çeker belkide :)

    Artı Yönleri: Ücretsiz oluşu Eksi Yönleri: işlemciyi çok kullanıyor.
    8 Nisan 2015 Çarşamba - 06:45:41 - Cevap Yaz - Şikayet Et
    (0) (0)

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Fransızca italyanca Portekizce ispanyolca Almanca İngilizce Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
221 / 70,548
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
EagleGet

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