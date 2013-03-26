EagleGet2.0.4.23
Dosya İndirme Hızlandırma Programı
EagleGet kullanıcıların istedikleri dosyaları hızlı bir şekilde bilgisayarlarına indirebilmeleri için tasarlanmış ücretsiz bir uygulamadır. Dosya transfer hızını arttırmak için dosyaları eş zamanlı olarak birden çok parçaya bölerek indirme işlemlerini gerçekleştirir.
EagleGet kullanıcıları tek tıklamayla kolayca video, müzik, program ve belgeleri indirebilirler. Program Internet Explorer, Chrome ve Firefox ile uyumludur. Ayrıca HTTP, FTP, MMS, HTTPS ve RTSP de dahil olmak üzere birçok protokolü desteklemektedir.
Hala geliştirme aşamasında olan program aynı zamanda Youtube videolarını kolayca bilgisayarınıza indirmenize de olanak sağlamaktadır. Sonraki sürümlerinde indirmek istediğiniz video dosyalarını direkt olarak mp3 formatına dönüştürme gibi seçeneklerin eklenmesi bekleniyor.
EagleGet Özellikleri:
- Çoklu parçacık teknoloji sayesinde indirme işlemlerini hızlandırma
- Youtube, Dailymotion, Vimeo gibi popüler siteler üzerinden video indirme
- MMS, HTTP, HTTPS, FTP ve RTSP protokollerini destekleme
- HTTP ve SOCKET proxy desteği
- Çoklu indirme seçeneği
- Özelleştirilebilir kullanıcı asistanı
- Sona eren indirme adreslerini yenileme
- Chrome, IE, Firefox, Opera ve Maxthon tarayıcılar üzerinden tek tıklamayla dosya indirme
- Farklı dosya formatlarını farklı klasörlere indirme
- Görev monitörü sayesinde indirilen ve tamamlanan görevleri takip etme
- İndirme zamanlama
- İndirmeden sonra otomatik olarak virüs taraması seçeneği
- İndirme işlemleri tamamlanınca bilgisayarı kapatma, uyku moduna alma seçenekleri
- İndirme işlemlerine hız limiti koyabilme
- Sessiz mod veya Oyun modu
- Çoklu dil desteği
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5- EagleGet 2.0.4.7 için Ramokachi dedi ki;
IDM nin en iyi alternatifi bu arkadaşlar IDM nin yerine program arıyorsanız EagleGet ten başkasını aramayın her şeyi indiriyor sadece dosya türlerini biraz dikkat etmek lazım mesela ayarlarda indirilebilir dosya türlerinde küçük harflerle mp4 yazıyorsa yanına büyük harflerle de MP4 yazın ben facebook taki küçük videoları indiremiyordum böyle çözdümArtı Yönleri: IDM'nin en sağlam alternatifi üstelik tamamen ücretsiz Eksi Yönleri: İlk başta dosya türlerine dikkat etmek gerekiyor hem küçük hem büyük harflerle yazmalı aksi halde videoları algılayamayabiliyor.
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EagleGet 2.0.4.7 için MFK1 dedi ki;
Çok iyi ve işime yarayan bir indirme programı..
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5- EagleGet 2.0.4.3 için Cenk Kara dedi ki;
Harika indirin kullanın hiç eksiği yok gibi video falan herşeyi indiriyorArtı Yönleri: Çok iyi Eksi Yönleri: yok gibi
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5- EagleGet 2.0.3.8 için fbsb dedi ki;
IDM'den sadece bir tane eksiğini gördüm.Onun dışında IDM'den farkı yok.YouTube olsun,film siteleri olsun her yerden videoda indiriyor.Ve ücretsizde.Artı Yönleri: Hızlı indirme sağlaması,YouTube,Dailymotion vb. sitelerden video indirmesi. Eksi Yönleri: Aynı anda en fazla 5 dosya indirme kısıtlaması.
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Cevap yazan: ibrahimkocakAyarlardan sınırlamayı değiştirebilir veya kaldırabilirsin.6 Ekim 2015 Salı - 09:08:55 - Şikayet Et
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EagleGet 2.0.3.3 için mrforjest dedi ki;
Paylaşım için teşekkür'ler fakat > DownThemAll'U mozilla'ya ekleyinde hızı görün tavsiye sadece IDMan'a 10 çeker belkide :)Artı Yönleri: Ücretsiz oluşu Eksi Yönleri: işlemciyi çok kullanıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Fransızca italyanca Portekizce ispanyolca Almanca İngilizce Türkçe
- Geçen Hafta / Toplam:
- 221 / 70,548
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- EagleGet
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