Bilgisayar bakım programı olan Kerish Doctor, birçok işlev ile kullanıcıların karşısına geliyor.

Can Erdil Şentürk - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Birçok bilgisayar kullanıcısı bilgisayarını kontrol etmiyor. Hatta basit işletim sistemi güncellemelerini bile kapatıyor ve ilerleyen dönemlerde bilgisayar çökmesi ya da yavaşlaması ile karşı karşıya kalıyor. Bu durumu yaşamamak için ara ara bilgisayarınızı taramadan geçirmeniz gerekiyor. İşte burada devreye Kerish Doctor uygulaması giriyor.

Kerish Doctor İndir

Bilgisayar bakımlarını ara ara yapmak gerekiyor. Fakat, insanlar buna pek zaman ayırmak istememektedir. Çünkü donanım taraması, sistem güncellemesi veya işletim sistemi güncellemeleri gibi birçok şey zaman almakta ve bir uğraş istemekte.

Kerish Doctor indirdiğinizde ise bu tip sorunları önlemek adına bir bilgisayar bakımı yapmakta ve oldukça başarılı gözüküyor. Türkçe dil desteği bulunan program, basit bir arayüze sahiptir.

Cihazınızda bulunan birçok gereksiz dosyayı temizleyen Kerish Doctor uygulaması aynı zamanda bakımları yaptıktan sonra bilgisayarınızın hızını artırmakta yardımcı olabilir.

Ayrıca şunu söylemeden geçmeyelim, Kerish Doctor bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaktadır. Birçok işlevi bulunan programlar kullanıcılar için birer nimet niteliğinde. Öyle ki diğer programları indirmeye ihtiyaç duyulmaz.

Cihazınızın sıcaklığı görüntüleyerek neler olup bittiğini önceden sezebilir ve performans ayarlarınızı duruma göre şekillendirebilirsiniz. Kerish Doctor indirdiğinizde 7/24 bilgisayarınızda hizmet vermektedir.

Programın Türkçe dil desteği olması bir avantaj iken ücretli olması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. Fakat, deneme sürümünü deneyerek uygulama hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu sayede ücretli sürümünü alıp almayacağınız konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Program internet optimizasyonu yaparak internet gezintilerinizi hızlandırır. Bunun yanında oyunlar aktifken sistem kaynaklarını kullanan uygulamaları durdurarak önceliği oyunlara verir ve oyunların daha hızlı çalışmasını sağlar. Genel olarak bilgisayar bakımı yapan program, performans artışı da sunar.

Kayıt defteri düzenleme, kısayolların ve dosya kaldırma detaylarının hatalarını düzeltme, virüs tespiti programın diğer özellikleridir. 15 gün boyunca Kerish Doctor programı ücretsiz olarak kullanabileceğinizi ve Windows XP ve üzeri işletim sistemlerinde çalıştığını söylemeden geçmeyelim.

Windows çökmelerini önleyerek meşhur mavi ekran sorunundan kurtulabilir, önbellek temizliği yaptırabilir, kötü amaçlı yazılımlardan korunabilirsiniz ve son olarak sistem optimize etme özelliğinin olduğunu söylemek isteriz. Daha birçok özelliğin bulunduğu programa ihtiyacı olduğunu hissediyorsanız Kerish Doctor ücretsiz indirebilir ve cihazınıza kurabilirsiniz.