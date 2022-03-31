WLAN Optimizer, kablosuz bağlantı ile internete girerek oyun oynarken yada yayın yaparken yaşadığınız takılma sorunlarını çözmek için geliştirilmiş bir yazılımdır.

Barış YANIK - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan Wifi kopma problemi hemen hemen herkesin başına gelmiştir. Bazen oyun oynarken bazen internetten film izlerken her bilgisayarda Wifi kopma sorunu karşımıza çıktı. Yıllardır bir türlü çözülemeyen bu sorun kullanıcıları hem kablolu internete hem de bu durumun önüne geçecek yazılımları kullanmaya itti. WLAN Optimizer adında yayınlanan yardımcı program sayesinde kullanıcıların hem bağlantı sorunları hem de internette yaşanan takılmalar adeta tarih oluyor. Oldukça basit bir araç olarak piyasaya sürülen WLAN Optimizer ücretsiz yapısı ile Windows kullanıcılarının karşısına çıktı. Yıllardır güncelleme almayan uygulama günümüzde hala kullanılıyor. İnternet sorunlarını en aza indiren başarılı program deneme sürümü ile beğenileri toplamayı başardı.

WLAN Optimizer Özellikleri Nelerdir?

Ücretsiz,

Güvenilir,

Basit,

Düşük dosya yapısı,

Geçici çözümler,

Hzlı ve pratik,

WLAN Optimizer, kablosuz bağlantı kullanarak internete giren kullanıcıların online oyunlar oynarken yada canlı video yayınları yaparken yaşadıkları takılma sorunlarını atlatabilmesi için geliştirilen ufak fakat yararlı bir yazılımdır. Henüz deneme aşamasında olan programı deneyerek işe yararsa kullanmaya devam edebilirsiniz.

Windows Vista ve 7 ile uyumlu olarak çalışan WLAN Optimizer, basit olarak kablosuz bağlantınızın arkaplanında otomatik olarak yapılan aktivite taramalarını iptal ederek yaşadığınız takılma problemlerini çözüyor. Kablosuz bağlantı ile online oyunlar oynayan yada canlı video yayınları yapan kullanıcıların içine çok yarayacak olan program çalıştığı andan itibaren kablosuz bağlantınızı optimize etmeye çalışmaktadır. Ücretsiz olan programı denedikten sonra işe yaradığını düşünüyorsanız ayarlar sekmesinden Windows başlatıldığında otomatik olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz. Programı kapatmanız duruunda ise Windows standart ayarlarına dönmektedir.

Kablosuz bağlantı ile video izlerken, video yayını yaparken yada oyun oynarken takılma ve gecikme sorunları yaşıyorsanız WLAN Optimizer'ı ücretsiz olarak indirerek kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Oldukça ufak bir program olan WLAN Optimizer sistem kaynaklarını çok az miktarda kullanarak bilgisayarınızın performansını etkilemektedir.

WLAN Optimizer İndir

Windows platformu için yıllar önce yayınlanan WLAN Optimizer ücretsiz deneme sürümü sayesinde kısa süre içerisinde ünlendi. Kullanıcılar uygulama sayesinde internet sorunlarını geçici olarak çözsede güzel bir deneyim sunan program kullanışlı bir yapıya sahip. Oldukça hızlı ve pratik çözümler sunan WLAN Optimizer düşük dosya boyutu ile bilgisayarlarda varlığını koruyor.