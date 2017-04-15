Google Family Link, iPhone ve iPad'ler üzerinde çalışabilen bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır. Bu uygulamayla birlikte anne ve babalar, çocuklarının akıllı cihazları üzerinde kontrole sahip olacaklar ve onların yaptıklarını izleyebileceklerdir.

Çocuklarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte aileler, bu telefonların kullanımı üzerinde hakimiyet kuramamaktan şikayetçiydi. Çocukların internet üzerinde zararlı içeriklere ulaşımlarıyla birlikte gelişmlerinin etkilenmesinden korkan anne ve babalar, bunun için çözüm arayışlarına da girmişlerdi. Bu boşluğu kapatmak için harekete geçen Google, ailelerin akıllı cihazlar üzerindeki hakimiyetlerini arttıracak bir uygulama geliştirdi.

Google Family Link ile birlikte seçili cihazlara ulaşımları artan aileler, kolayca bu cihazlar üzerindeki aktivilteleri kontrol edebiliyor ve düzenleyebiliyorlar. Bunun için uygulamaya, kontrol etmek istedikleri hesapları girmeleri yetiyor. Bütün bu Google hesapları uygulama üzerinde tanımlandıktan sonra o hesapların bütün aktivitilerinin dökümü Family Link uygulamasında görülüyor ve gerekirse kimi aktiviteler kısıtlanabiliyor.

Çocukların indiribilecekleri uygulamalarda, bunları kullanım saatlerine kadar birçok farklı alanda düzenlemeler yapılmasını sağlayan Google Family Link, günümüzün en kullanışlı yazılımlarından bir tanesi.