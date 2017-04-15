?     Geri Bildirim
Google Family Link
TamindirMobilGüvenlikGoogle Family Link - IOS İçin Ebeveyn Kontrol Uygulaması

Google Family Link

(iOS)
Google Family Link İndir Hemen İndir

60.7 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Google Family Link
Google Family Link
Google Family Link
Google Family Link

Çocuklarınızın telefonlarında nasıl vakit geçirdiğini görün ve kontrol edin!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 41 dakika önce

Google Family Link, iPhone ve iPad'ler üzerinde çalışabilen bir ebeveyn kontrol uygulamasıdır. Bu uygulamayla birlikte anne ve babalar, çocuklarının akıllı cihazları üzerinde kontrole sahip olacaklar ve onların yaptıklarını izleyebileceklerdir. 

Çocuklarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte aileler, bu telefonların kullanımı üzerinde hakimiyet kuramamaktan şikayetçiydi. Çocukların internet üzerinde zararlı içeriklere ulaşımlarıyla birlikte gelişmlerinin etkilenmesinden korkan anne ve babalar, bunun için çözüm arayışlarına da girmişlerdi. Bu boşluğu kapatmak için harekete geçen Google, ailelerin akıllı cihazlar üzerindeki hakimiyetlerini arttıracak bir uygulama geliştirdi. 

Google Family Link ile birlikte seçili cihazlara ulaşımları artan aileler, kolayca bu cihazlar üzerindeki aktivilteleri kontrol edebiliyor ve düzenleyebiliyorlar. Bunun için uygulamaya, kontrol etmek istedikleri hesapları girmeleri yetiyor. Bütün bu Google hesapları uygulama üzerinde tanımlandıktan sonra o hesapların bütün aktivitilerinin dökümü Family Link uygulamasında görülüyor ve gerekirse kimi aktiviteler kısıtlanabiliyor. 

Çocukların indiribilecekleri uygulamalarda, bunları kullanım saatlerine kadar birçok farklı alanda düzenlemeler yapılmasını sağlayan Google Family Link, günümüzün en kullanışlı yazılımlarından bir tanesi. 

Google Family Link için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Google
Google Family Link QR Kodu Okutarak İndir

Güvenlik Popülerleri

  1. Onavo Protect
    Onavo ProtectiPhone ve iPad İçin VPN ve Engelli Sitelere Girme Uygulaması
  2. Free VPN
    Free VPNiPhone ve iPad İçin VPN ve Engelli Sitelere Girme Uygulaması
  3. VPN Master
    VPN MasteriPhone ve iPad İçin Ücretsiz - Hızlı VPN Uygulaması
  4. TrackView
    TrackViewiPhone ve iPad için Telefonumu Bul Uygulaması
  5. VPN Unlimited
    VPN UnlimitediPhone ve iPad İçin Güvenli VPN Uygulaması

Google Family Link Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster