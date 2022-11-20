En İyi ve Güvenilir APK İndirme Siteleri Listesi

En iyi APK indirme siteleri neler sorusunu soran kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız liste sayesinde bu konuda en başarılı internet sitelerini keşfedebilirsiniz. Listedeki siteleri kullanarak istediğiniz uygulama ya da oyunun APK dosyasını indirebilirsiniz.

APK indirmek güvenlidir ancak APK indireceğiniz siteleri iyi seçmeniz gerekir. Ücretsiz Android oyun ve uygulama indirebileceğiniz güvenilir ve en iyi APK sitelerine listemizde yer verdik. APK indirme programına ihtiyaç duymadan en yeni ve popüler Android oyunları, uygulamaları bulup indirebileceğiniz en iyi APK indiriciler, APK siteleri listesi yazımızda.

Google Play’de indirilmeye açılmayan bir Android uygulama ve oyunu indirebilmek veya ücretli bir Android oyun/uygulamayı ücretsiz indirebilmek veyahut güncellenen uygulamanın eski sürümüne geri dönebilmek için APK dosyasına ihtiyaç duyuyoruz.

Gerek Android oyunların gerekse de Android uygulamaların APK’larını bulabileceğiniz birçok internet sitesi ve mobil uygulama mevcut. Google aramalarında çıkan APK sitelerinin bazıları APK dosyası üzerinde değişiklik yapmadan sunarken, bazıları modlanmış, imzası değiştirilmiş şekilde sunuyor. Bu noktada ortaya APK indirmek güvenli mi? sorusu çıkıyor.

APK indirmek güvenli lakin APK indirici / APK indirme sitesini çok iyi belirlemeniz gerekiyor. APK indirme veya APK indirici araması yaptığınızda onlarca sayfa karşınıza çıkacaktır ancak güvenilir APK sitelerin sayısı oldukça az. Bu yazıda senelerdir popüler, güvenilir APK sitelere yer verdik. Android telefonunuzda güvenlik programı olsun olmasın, güvenle indirme yapabilirsiniz.

En İyi APK İndirme Siteleri Neler?

Tamindir

APKMirror

APKPure

Aptoide

Uptodown

SamMobile

APK Downloader

APKMonk

Yukarıda en güvenilir APK sitelerinin listesi bulunuyor. Listede yer alan internet sitelerinin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca APK hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız APK nedir, ne işe yarar sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Tamindir

Tamindir internet sitesinde çok detaylı rehberler, güncel haberler, en başarılı oyun ve uygulamaların bulunduğu listelere ek olarak APK dosyaları da mevcut. Web sitesi üzerinden istediğiniz oyun ya da uygulamanın APK dosyasını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İndirdiğiniz APK dosyasını nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız, aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Oldukça başarılı bir arayüze sahip olan Tamindir, bu sayede kullanıcıların liste, blog, haber, uygulama ve oyunlara çok kolay bir şekilde erişebilmesini sağlıyor. "Uygulama" kategorisinde oyun ve uygulamaların listesi mevcut. Liste üzerinden beğendiğiniz bir oyunu veya uygulamayı çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz.

İndirmek istediğiniz uygulama ya da oyun varsa arama kutucuğuna yazılımın adını yazabilirsiniz. Arama sonuçları üzerinden indirmek istediğiniz yazılıma ulaşabilir ve indirme işlemini pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

APKMirror

ApkMirror, Android APK uygulamaları ve oyunları indirebileceğiniz güvenilir sitelerin başında. Android APK indirme denilince akla gelen ilk isimlerden APKMirror, sadece web site üzerinden hizmet veriyor.

Arama kutucuğuna APK’sını aradığınız Android oyun ya da uygulamayı yazıyorsunuz ve saniyeler içerisinde ilgili Android oyun/uygulamanın tüm sürümleri için APK bağlantısına ulaşıyorsunuz. Son yüklenen APK Android uygulama/oyunlarla birlikte son 24 saat, 1 hafta ve 1 ay içinde en çok indirilmiş APK Android oyun/uygulamalar ana sayfada listeleniyor.

Belli bir geliştiricinin tüm uygulama ve oyunları arıyorsanız, Tüm Geliştiriciler sayfasına gidiyorsunuz. Bu sayfada uygulama/oyunları Google Play’de indirme rekoru kırmış en iyi geliştiricilerin yanı sıra Google Play’e yeni girmiş geliştiriciler de listeleniyor.

APKPure

APKPure da en yeni ve popüler Android uygulama ve oyunların APK’larını bulup güvenle indirebileceğiniz sitelerden biri. Türkçe dil desteğiyle gelen ve telefonunuza kurabileceğiniz ayrı bir uygulaması da bulunan APK indiricinin içeriği çok daha zengin. APK Android oyun ve uygulamaları kategorize edilmiş şekilde bulabiliyorsunuz.

Son 24 saat içinde en çok indirilen APK oyun ve uygulamalar, ön kayıtlı diğer bir deyişle henüz Google Play’e çıkmamış Android oyun ve uygulamaların APK’ları, yeni ve popüler - güncellenen APK Android oyun ve uygulamalar ayrı ayrı listeleniyor. Ayrıca Keşfet bölümü bulunuyor.

En iyi APK indirme siteleri arasında bulunan APKPure APK indiricisinin APK imza doğrulama seçeneğiyle herhangi bir yerden indirdiğiniz APK dosyasının güvenli olup olmadığını anlamak için de kullanabilirsiniz.

Aptoide

Aptoide, en yeni ve popüler Android oyun - uygulamaların APK’larını sunmakla kalmayıp Android oyun ve uygulama önerilerinde bulunan harika bir site. Türkiye Google Play’de en çok indirilen Android oyun ve uygulamaları ayrı olarak listeleyen, güvenli - direkt APK indirme bağlantılarını sunan Aptoide’nin içeriklerine web sitesi ve uygulamaları üzerinden erişebiliyorsunuz. Türkçe dil desteğinin de olduğunu belirteyim.

Uptodown

Uptodown, Android APK indirebileceğiniz en iyi sitelerden biri. Türkçe dil desteği sunan site, ilk bakışta Google Play alternatifi izlenimi uyandırsa da sitede sunulan tüm Android uygulama ve oyunlar APK indirme bağlantılarıyla sunuluyor.

Android oyun ve uygulamalar, kategorilere (iletişim, yaşam stili, multimedya, verimlilik, araçlar, oyunlar) ayrılmış şekilde karşınıza çıkıyor. Arama kutucuğuna APK’sını aradığınız uygulama/oyunu yazarak en yeni sürümünün yanında eski sürümlerine kolayca ulaşabiliyorsunuz.

SamMobile

Samsung telefon kullanıcısıysanız, Sammobile favorilerinizde olmalı. Samsung tarafından geliştirilen uygulama ve servislerin APK’larına ulaşabileceğiniz harika bir site. Uygulamaların güncel sürümlerinin yanında güncellemeden memnun kalmayıp eski sürüme dönmek isteyen kullanıcılar için geriye dönük sürümleri de dağıtıyorlar.

Aynı zamanda Samsung telefonunuz için güncel yazılım (firmware) dosyasını da bulabileceğiniz, güncel Galaxy S ve Note telefon modellerine özel haber ve ipuçlarının yanı sıra en yeni Android sürümü hakkında içeriklere ulaşabileceğiz bir site.

APK Downloader

En iyi APK indirme siteleri arasında APK Downloader da bulunuyor. Başarılı bir arayüze sahip olan APK Donwloader'da çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun ve uygulama bulunuyor. APK dosyalarının çok pratik bir şekilde indirilebilmesine olanak tanıyan hizmette istediğiniz oyun ve uygulamalara kolayca erişebiliyorsunuz.

APK dosyalarına erişmek için ister oyunun veya uygulamanın Google play Store bağlantısını isterseniz oyun ya da uygulama ID'sini arama butonuna yapıştırabilirsiniz. Bu işlemin ardından APK sayfası açılacaktır.

APKMonk

APK dosyaları indirebilmenize imkân tanıyan bir diğer popüler hizmet ise APKMonk'tur. Sitenin ana sayfasında son zamanların popüler olan oyunları ve uygulamaları yer alıyor. Sayfanın sağ kısmında çeşitli kategorilere erişebiliyorsunuz. İstediğiniz bir uygulamaya ya da oyuna erişmek için arama butonunu kullanabilirsiniz.

Oyunların ve uygulamaların APK sayfalarında sürüm numarası, son güncelleme tarihi, kategori ve geliştirici dahil olmak üzere birçok bilgiye erişebiliyorsunuz. Böylelikle indirmek istediğiniz oyun ya da uygulama hakkında kolayca bilgi edinebiliyorsunuz.

Bu yazıda en iyi APK indirme siteleri listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bilgisayar üzerinden APK dosyalarını açmak istiyorsanız Windows PC'de APK dosyası açma nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.