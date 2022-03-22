Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir?

Android cihazlarda yer alan uygulama mağazası Google Play'de bulunan uygulamaları, APK formatında bilgisayara indirebilmek mümkün. Peki, nasıl yapılır?

google-play-uygulamalari-bilgisayara-nasil-indirilir
Murat UZUN
Murat UZUN -
Google Play uygulamalarını paket halinde indirmek Apps Evozi ile mümkün.Mobil dünyanın önemli aktörlerinden biri olan Android’in uygulama havuzu Google Play’den herhangi bir uygulamayı indirebilmek için bilindiği gibi akıllı telefonunuzda internet erişimi olması gerekiyor. Bazı uygulamaların veri boyutunun fazla olması kotalı mobil internet kullanıcılarını zora sokuyor. Haliyle akıllarından ilk geçen soru 'Uygulamayı bilgisayara indirip sonra telefona atabilir miyim acaba?' olmakta. Google Play pratikte böyle bir şeye müsaade etmese de üçüncü parti servisler ile Android uygulamarını APK formatında edinebilmek mümkün.
 

Google Play Uygulamalarını Bilgisayara İndirme Nasıl Yapılır?

  • APK Downloader

google-play-uygulamalari-bilgisayara-nasil-indirilir

APK Downloader

Telefonda oynayabildiğimiz herhangi bir oyunu veya uygulamayı bilgisayarımıza da indirerek kullanabiliriz. Ancak bunun için bazı şeyler yapmamız gerekiyor, çünkü ne yazık ki bunu direkt olarak sunan bir sistem henüz kullanıcılara sunulmadı. APK dosyası şeklinde oyunları veya uygulamaları bilgisayara kurmamız için öncelikle bir adet emülatöre ihtiyacımız var. Emülatör; basit tanımıyla bilgisayarımıza telefon sistemi kurmak olarak açıklanabilir.

Bunun için Evozi uygulamasını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkten Evozi uygulamasını indirerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Sizden uygulama bağlantısı isteyecek. Bu bilgiyi Google Play sayfasından bulmanız mümkün. Google Play’e gidin ve adres çubuğunu kopyalayın.

Adresi ilgili boşluğa yapıştırın. Ardından Generate Download Link’e tıklayın. Kısa bir süre beklemeniz gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda 'Click Here Download' butonuna tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Uygulama, Google Play’den edinilmediği için akıllı telefonunuz uyarı verebilir. Bu ayarı yapmanız sorunu çözecektir: Ayarlar => Güvenlik yolunu takip edin.

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