Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir?
Android cihazlarda yer alan uygulama mağazası Google Play'de bulunan uygulamaları, APK formatında bilgisayara indirebilmek mümkün. Peki, nasıl yapılır?
Google Play Uygulamalarını Bilgisayara İndirme Nasıl Yapılır?
- APK Downloader
APK Downloader
Telefonda oynayabildiğimiz herhangi bir oyunu veya uygulamayı bilgisayarımıza da indirerek kullanabiliriz. Ancak bunun için bazı şeyler yapmamız gerekiyor, çünkü ne yazık ki bunu direkt olarak sunan bir sistem henüz kullanıcılara sunulmadı. APK dosyası şeklinde oyunları veya uygulamaları bilgisayara kurmamız için öncelikle bir adet emülatöre ihtiyacımız var. Emülatör; basit tanımıyla bilgisayarımıza telefon sistemi kurmak olarak açıklanabilir.
Bunun için Evozi uygulamasını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkten Evozi uygulamasını indirerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz.
Sizden uygulama bağlantısı isteyecek. Bu bilgiyi Google Play sayfasından bulmanız mümkün. Google Play’e gidin ve adres çubuğunu kopyalayın.
Adresi ilgili boşluğa yapıştırın. Ardından Generate Download Link’e tıklayın. Kısa bir süre beklemeniz gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda 'Click Here Download' butonuna tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.
Uygulama, Google Play’den edinilmediği için akıllı telefonunuz uyarı verebilir. Bu ayarı yapmanız sorunu çözecektir: Ayarlar => Güvenlik yolunu takip edin.
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