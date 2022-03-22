Google Play Uygulamaları Bilgisayara Nasıl İndirilir?

Telefonda oynayabildiğimiz herhangi bir oyunu veya uygulamayı bilgisayarımıza da indirerek kullanabiliriz. Ancak bunun için bazı şeyler yapmamız gerekiyor, çünkü ne yazık ki bunu direkt olarak sunan bir sistem henüz kullanıcılara sunulmadı. APK dosyası şeklinde oyunları veya uygulamaları bilgisayara kurmamız için öncelikle bir adet emülatöre ihtiyacımız var. Emülatör; basit tanımıyla bilgisayarımıza telefon sistemi kurmak olarak açıklanabilir.

Bunun için Evozi uygulamasını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linkten Evozi uygulamasını indirerek bilgisayarınıza kurabilirsiniz.