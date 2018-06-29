APK Nasıl İndirilir? APK Nasıl Kurulur?

Bu yazımızda Android telefon ya da tablet kullanıcılarının çoğu zaman merak ettiği APK dosyası nasıl bulunur ya da APK dosyası nasıl kurulur gibi sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bununla birlikte, Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmasına rağmen bölge kısıtlaması olan uygulamaları edinmek veya Google Play çalışmadığı için kimi uygulamalara ulaşmak isteyen okuyucularımıza yardım etmek için uğraşacağız.

Android Package Kit kelimelerinin kısaltılmış hali olan APK, Android işletim sistemi için hazırlanmış uygulama ya da oyun dosyalarının dağıtılmasında ve yüklenmesinde kullanılan bir tür dosya formatı olarak tanımlanabilir. Windows’da kullanılan .exe uzantısının Android versiyonu olan APK, Google Play üzerinde yer alan bütün uygulama ve oyunlar tarafından kullanılıyor. Android tabanlı akıllı telefonlar kullananlar, çeşitli dosyalara Google Play üzerinden ulaşabiliyor olsalar dahi kimi durumlarda APK dosyalarına ihtiyaç duyabiliyorlar. Google Play üzerinde bölge kilidi olan, hala Türkiye’de yayınlanmayan ama ücretsiz olarak indirilebilen Pokémon GO gibi, uygulamalar başta olmak üzere çok çeşitli sebeplerle aranan APK dosyalarını bulmak için oldukça kolay yollar var.

APK Dosyası Nasıl Bulunur?

Android Package Kit dosyalarını bulmanın en kolay yolu, internet üzerinden arama yapmak. Fakat bunu yaparken, içerisinde virüs ya da zararlı yazılımlar bulunan dosyalara ulaşmanız çok olası. Bunu engellemek için güvenilir siteleri ziyaret edebileceğiniz gibi çeşitli APK arama mecralarını da kullanabilirsiniz. Bunun için hemen aşağıda yer alan internet sitelerini ziyaret etmeniz yeterli.

APKMirror: APK aramasında kullanılan en ünlü sitelerden bir tanesi olan APKMirror, içerisinde binlerce dosya bulundurmasının yanı sıra başarılı arama motoru sunuyor. Kullanılan arama motoru sayesinde bulunmak istenilen dosya kolayca kullanıcının karşısına çıkartılıyor. Sitenin bir diğer önemli özelliğiyse direkt olarak uygulamanın ya da oyuncuların geliştiricileri tarafından hazırlanan APK dosyalarını kullanması. Böylece zararlı yazılımlardan ya da virüslerden korunabiliyorsunuz.

APKPure: 2014 yılında kurulan ve hâlihazırda en büyük APK stokuna sahip sitelerden bir tanesi olan APKPure, kullanıcılarına güvenli dosyalar sunmasıyla ön plana çıkıyor. Binlerce oyun ve uygulama dosyasını bünyesinde barındıran site, bununla birlikte oldukça kullanışlı bir arama özelliği sunuyor. Bölgesel kısıtlamalı uygulamalara kolayca ulaşmanızı isteyen internet sitesi, arma motoruna Google Play linki yapıştırmanızla birlikte size o uygulamanın APK dosyasını hemen sunuyor.

APK Dosyası Nasıl Kurulur?

Android cihazlara herhangi bir uygulama ya da oyun yüklemek için genellikle Google Play mağazasını tercih ediyoruz. Google Play üzerinde Android işletim sistemine aitneredeyse tüm uygulamalar yer alıyor olmasına rağmen bir takım uygulamalara üçüncü parti mağazalardan ulaşmak zorunda kalabiliyorsunuz. Kimi uygulamalar çıktıkları zaman yoğun ilgi görse de bir süre sonra kaldırılabiliyor. Flappy Bird bu uygulamalara güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Artık Flappy Bird'ü Google Play üzerinde bulabilmemiz mümkün değil. Fakat yine de Flappy Bird oynamak isterseniz alternatif yollarla bu oyunu Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. İşte bu yazımızda Flappy Bird tarzı uygulamaları alternatif yollarla nasıl Android telefon ve tabletlerinize yükleyebileceğinizi anlatacağız. Yazımızın devamında Flappy Bird örneğinden devam edeceğiz; ancak siz Flappy Bird yerine herhangi başka bir uygulamayı koyabilirsiniz.

İlk olarak yukarıda adını zikrettiğimiz APK bulma sitelerinden, güvenliğinden emin olduğunuz APK dosyasını indiriyorsunuz. Android cihazınızın "Ayarlar" bölümünü açın. "Ayarlar" menüsü açıldıktan sonra menü seçenekleri altından "Güvenlik" başlığını bulun ve üzerine dokunarak Android cihazınızın güvenlik seçenekleri menüsünü açın.

Güvenlik seçenekleri açıldıktan sonra listeyi biraz aşağıya doğru kaydırın ve "Bilinmeyen kaynaklar" başlığını bulun. Değiştirmemiz gereken ayar işte bu "Bilimeyen kaynaklar" ayarı:

Buradaki "Kapalı" yazan tuşu sağa doğru kaydırarak bilinmeyen kaynaklardan APK dosyası kurulumu yapma seçeneğini aktifleştirin. Yapacağımız bütün işlemler bu kadar. Artık Android cihazlarınıza indireceğiniz APK kurulum dosyalarını yükleyebileceksiniz.