3 Farklı İlde 12 Milyon Liralık Bitcoin Operasyonu Başlatıldı

İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin operasyonu başlatıldı. İstanbul merkezli olarak yürütülen son Bitcoin dolandırıcılığı faciasında onlarca yatırımcının 12 milyon lirası kayıplara karıştı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün açıklamasına göre 9 suçludan 8'i yakalanmış durumda.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün başlattığı yeni operasyon, 12 milyon TL'lik vurgun yapan Bitcoin dolandırıcılarını hedef alıyor. İstanbul tabanlı 3 ilde başlatılan operasyon dahilinde Bitcoin dolandırıcılarıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 12 milyon liralık Bitcoin operasyonu

Siber Suçlarla Mücadele'den yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 12 milyon liralık vurgunun söz konusu olduğu belirtildi. Başta Bitcoin olmak üzere pek çok kripto paraya yatırım amaçlı dijital hizmet verdiğini iddia eden dolandırıcılar, yüksek kar imajı sağladığını söyleyerek onlarca vatandaşı ağına düşürdü.

Yüksek kar getirisine sahip olduğu belirtilen kripto paraların tamamen sahte ilanlarla ön plana çıkarıldığı aktarıldı. Kullanıcıların banka hesaplarını boşaltan ve kısa sürede 12 milyon lira gibi bir parayı aklayan Bitcoin dolandırıcılarının, kayıplara karıştığı ifade edildi.

İstanbul merkezli şikayetleri inceleyen ve 3 farklı ilde operasyon başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dijital hizmette yer aldığını tespit ettiği 9 kişiden 8'ini yakalamayı başardı. Diğer kaçan kişinin ise izi henüz bulunabilmiş değil.

Şüphelilerin gözaltı süreci hala devam ediyorken, siber güvenlik uzmanları ise yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor.

Bakan Varank'tan kritik Bitcoin açıklaması

Kripto para borsası son dönemde pek çok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise kripto paraları başı boş bırakmayacaklarını dile getirdi: "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz."

Ayrıca daha önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş kripto paraya vergi gelecek mi sorusunu cevaplamıştı. Demirtaş açıklamasında, "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık % 20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" cümlelerine yer vermişti.