2021 Altın Küre Ödülleri'nin Adayları Açıklandı

2021 Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu. Peki, Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödül törenine hangi yapımlar ve oyuncular aday olarak gösterildi? Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından düzenlenen ödül töreni,ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

2021 Altın Küre Ödülleri İçin Adaylar Belli Oldu

Bu yıl 78'incisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri, televizyon ve sinema sektöründe verilen en önemli ödüllerden bir tanesidir. Ödüller, Hollywood Yabancı Basın Birliğine üye 93 kişi tarafından verilen oylara göre verilir. 28 Şubat tarihinde düzenlenecek olan ödül töreni, Grammy ve Oscar'dan sonra en çok izlenen ödül törenidir. Çok sayıda insan tarafından sabırsızlıkla beklenen ödül töreni için aday gösterilen yapımlar ve isimlerin listesi şu şekilde:

Drama Dalında En İyi Film Adayları

The Father

Mank

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Promising Young Woman

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film Adayları

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

En İyi Yabancı Film Adayları

Another Round

La Llorona

The Life Ahead

Minari

Two of Us

En İyi Animasyon Film Adayları

Onward

The Croods: A New Age

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Adayları

Frances McDormand (Nomadland)

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Adayları

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins )The Father)

Gary Oldman (Mank)

Tahar Rahim (The Mauritanian)

Müzikal/Komedi Dalında En İyi TV Dizisi Adayları

Schitt’s Creek

Ted Lasso

The Great

The Flight Attendant

Emily in Paris

Drama Dalında En İyi TV Dizisi Adayları

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

En İyi Yönetmen Adayları

Chloé Zhao (Nomadland)

Regina King (One Night in Miami)

David Fincher (Mank)

Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Senaryo Adayları