2027 Mustang Mach-E'de Uzun Menzil Standart Oldu, Fiyatlar Düştü

2027 Ford Mustang Mach-E için ABD'de sipariş dönemi 22 Ekim 2026'da başladı. Standart menzilli bataryayı gamdan çıkaran şirket, uzun menzilli versiyonların fiyatını düşürdü ve Select eAWD için Trail adlı yeni bir paket hazırladı. Ford Türkiye'nin listelerinde bulunmayan elektrikli SUV için Türkiye takvimi belli değil.

2027 Mustang Mach-E'de Neler Değişti?

Duyuruyu resmi haber sitesinden yapan Ford, uzun menzilli (Extended Range) bataryayı tüm versiyonlarda temel donanıma dahil etti. Select, Premium ve Trail 88 kWh kullanılabilir kapasiteyle geliyor, GT ve Rally'de bu değer 91 kWh. Ford'un 2026 model sayfası gamdan çıkan standart bataryanın kullanılabilir kapasitesini 73 kWh olarak gösteriyor, Autoblog bu değeri 70 kWh diye veriyor.

Ford elektrikli SUV'yi ABD'de Select, Premium, GT, Rally ve yeni Trail olmak üzere 5 donanımla satıyor. Select ve Premium arkadan itişli (RWD) ya da dört çeker (eAWD) seçilebilirken GT, Rally ve Trail yalnızca dört çeker geliyor. Ford'a göre yeni ön elektrik motoru, önceki birimle aynı performansı daha düşük maliyetle veriyor; Electrek de uzun menzilli girişin daha ucuza sunulabilmesini bu motora bağlıyor.

Sürüş destek sistemi BlueCruise 1.5, GT ve Rally'de standart olarak geliyor. Select alıcıları sistemi Tech Pack Lite, Premium alıcıları Premium Tech Pack ile alabiliyor; 1 yıl ve 90 günlük hizmet fiyata dahil. Ford Connectivity Package ile Ford Security Package de tüm gamda 1'er yıllık hizmetle standart oldu.

Ford 2027 modelin EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı) menzil değerlerini açıklamadı; şirket değerleri satışa yakın bir tarihte, her donanım için ayrı ayrı paylaşacak. 2026 modelde uzun menzilli arkadan itişli versiyon EPA'ya göre 320 mil (yaklaşık 515 km) gidebiliyordu. Electrek bu değeri 2027 modele aitmiş gibi verse de Ford, 2027 menzilini 23 Ekim 2026 itibarıyla duyurmadı. Şirket güç ve tork değerlerini de paylaşmadı.

Mustang Mach-E Trail Paketi Neler Sunuyor?

Trail ayrı bir donanım değil, Select eAWD'ye fabrikada eklenen 2.295 dolarlık bir paket. Bu da güncel kur ile birlikte 113 bin 896 TL'ye denk geliyor. Ford paketi asfalt, mıcır ve toprak yollardan patikalara, kamp alanlarına ve su kenarına ulaşmak isteyen sürücüler için hazırladı. Trail bu hâliyle tam bir arazi modeli değil.

Ford'un Mustang Mach-E Baş Entegrasyon Mühendisi Nick Rallis'e göre Trail, yerden yükseklik için özel bir süspansiyon ayarı alıyor. Özel ayarlı pasif amortisörler ve yaylar, Select ve Premium'a göre sürüş yüksekliğini önde 10 mm, arkada 15 mm artırıyor. Direksiyon kutusu, 19 inç jantlar ve Michelin CrossClimate 2 dört mevsim lastikler de Rally'den geliyor.

American Cars and Racing'e göre Trail, Rally'deki MagneRide amortisörleri, Brembo frenleri, ön karter korumasını ve RallySport sürüş modunu almıyor. Pakette 400 W gücündeki Pro Power Onboard standart; prizleri bagajda ve orta konsolun arkasında bulunuyor. Premium, GT ve Rally alıcıları bu özelliği opsiyonel olarak seçebiliyor, Select'te böyle bir seçenek yok.

Tasarım tarafında Carbon Black alt ön tampon, Trail'e özgü yan gövde grafikleri ve orta kol dayamasındaki "Mach-E Trail" logosu öne çıkıyor. Ford bisiklet, kano ve tavan kutusu taşımak için Thule tavan çıtası kitini ve paspas ile bagaj koruyucusu içeren Interior Protection Package'ı opsiyonel olarak sunuyor. Trail alıcıları BlueCruise'u siparişte seçmeli, çünkü sistemi sonradan ekleme imkânı yok.

Mustang Mach-E'nin Fiyatı Ne Kadar Değişti?

Giriş fiyatı 39.995 dolar, bu da güncel kur ile birlikte 1 milyon 984 bin 876 TL'ye denk geliyor. Standart bataryalı Select RWD 2026'da 37.795 dolardan başladığı için giriş fiyatı 2.200 dolar arttı. Electrek'in verdiği 2026 fiyatına göre uzun menzilli batarya 45.345 dolardan başlıyordu, yani uzun menzile erişim 5.350 dolar ucuzladı.

Electrek ve Autoblog'a göre teslimat bedeli hariç ABD fiyatları şöyle:

Select RWD: 39.995 dolar

Select eAWD: 42.995 dolar

Select eAWD Trail: 45.290 dolar

Premium RWD: 42.995 dolar

Premium eAWD: 45.995 dolar

GT eAWD: 50.995 dolar

Rally eAWD: 55.290 dolar

Ford'un sitesindeki 2026 fiyatlarıyla kıyaslandığında 53.395 dolarlık GT ve 57.690 dolarlık Rally 2.400'er dolar ucuzladı. 2026'da uzun menzille 45.345 dolardan satılan Premium RWD'deki düşüş 2.350 dolar, Trail paketli versiyon da Rally'den tam 10.000 dolar ucuz. Bu fiyatların üzerine 2.045 dolarlık teslimat bedeli geliyor, metindeki TL karşılıkları da vergi içermeyen kaba bir çeviri.

Ford'un duyurusuna göre Trail'in ABD'de 2027'nin ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlaması bekleniyor, Kanada'dan yayın yapan Motor Illustrated ise teslimatlar için ikinci çeyreği veriyor. Şirketin sitesindeki 2027 yapılandırıcısı da gelecek yılın başında açılacak.

Mustang Mach-E Türkiye'de Satılıyor mu?

Mach-E, Ford Türkiye'nin model sayfasında ve otomobil fiyat listelerinde yer almıyor. Markanın Türkiye'deki elektrikli binek gamında Explorer, Capri ve Puma Gen-E bulunuyor. Ford Türkiye, Mach-E satışının ne zaman ve neden sona erdiğini açıklamadı.

Ford Türkiye modeli Temmuz 2023'te 3.588.600 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkarmıştı. Ford'un 2027 duyurusu ABD'yi kapsıyor; standart uzun menzilli batarya ve Trail paketinin Avrupa ya da Türkiye'ye gelip gelmeyeceği açıklanmadı. Şirket aralıktaki yeni yol haritasında ucuz modellerden uzaklaşıp daha premium bir gama yönelme kararı almış, ocakta da Mustang Dark Horse SC'yi tanıtmıştı.

Editörün Yorumu

Fiyat tablosuna bakınca Ford'un Mach-E'yi artık giriş fiyatıyla değil, menziliyle satmaya çalıştığını görüyorum. En ucuz versiyon 2.200 dolar pahalandı ama aynı paraya 15 kWh daha fazla kullanılabilir kapasite geliyor. Trail de Rally'nin lastik ve direksiyonunu 10.000 dolar daha ucuza veriyor. Çekincem menzil: Ford 2027 değerlerini paylaşmadan yapılan her kıyas eksik kalıyor, Türkiye'de de modelin dönüşüne dair bir işaret yok.