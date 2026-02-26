Fiesta ve Focus Sonrası Ford’dan Avrupa Hamlesi: Yeni Binek Modeller Geliyor!

Amerikalı otomotiv devi Ford, Avrupa pazarıyla ilgili aldığı üretimi sonlandırma kararları ardından yeni modellerle ile pazara dönüş yapacağını bildirdi. Önceki dönemlerde Fiesta ve Focus gibi pazarda güçlü birer rakip olan binek modellerinin üretimlerini sonlandıran marka yeni dönemde daha fazla binek otomobil ile tüketicilere hitap edeceğini duyurdu. Peki Ford hangi modelleri tekrardan pazara sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiesta ve Focus Sonrası Ford Avrupa’da Binek Otomobile Yeniden Yöneliyor!

Ford, Avrupa’daki binek otomobil stratejisiyle ilgili dikkat çekici yeni bir mesaj yayınladı. ABD’de sedan modellerini tamamen sonlandıran Avrupa’da ise Fiesta ve Focus gibi önemli modellerin üretimini bitiren marka yeniden binek otomobile yönelme sinyalleri verdi. Ford CEO’sunun son açıklamaları, Avrupa pazarında yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.

Ford Motor Company CEO’su Jim Farley şirketin 2025 dördüncü çeyrek yatırımcı toplantısında Avrupa’ya yönelik “heyecan verici binek otomobil planları” olduğunu açıkladı. Farley markanın bu alanda dikkatli ilerleyeceğini ve güçlü olduğu segmentlerde konumlanacağını vurguladı. Açıklama Ford’un Avrupa’daki binek otomobil boşluğunu tamamen terk etmediğini gösterdi.

Bilindiği üzere Ford Avrupa’da yıllarca en çok satan modeller listesinde yer alan Ford Fiesta ve Ford Focus modellerinin üretimini sonlandırmıştı. Bu karar sonrası markanın Avrupa ürün gamı büyük ölçüde hafif ticari araçlara ve elektrikli SUV modellerine dayanır hale geldi. Özellikle ticari araç tarafında güçlü olan Ford binek segmentinde ise belirgin şekilde geri planda kalmıştı. Ancak şirket cephesinden gelen son sinyaller bu dengenin yeniden kurulabileceğini gösteriyor.

Ford Almanya yönetimi daha önce markanın Avrupa’da yeni binek modeller için yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu araçların bir kısmının iş ortaklıklarıyla geliştirileceği hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlara sahip olacağı belirtiliyor. Yeni modellerin 2027 itibarıyla Avrupa pazarında yerini alması bekleniyor. Öte yandan Ford ile Renault Group arasında kurulan stratejik iş birliği de dikkat çekiyor. İki yeni elektrikli modelin Renault’nun Ampere platformu üzerinde geliştirileceği ifade ediliyor.

Bu modellerin özellikle B ve C segmentinde konumlanması ve Fiesta ile Focus’un bıraktığı boşluğu farklı bir konseptle doldurması hedefleniyor. Ford’un bu hamlesi, Avrupa’da tamamen ticari araç odaklı bir yapıdan daha dengeli bir portföye geçişin sinyali olarak değerlendiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.