Ford, Rüzgarla Yarışan Arabasını Tanıttı! Baş Döndürecek

Ford, Mustang Dark Horse SC'yi tanıttı. Bu araba, sürücüleri nefes kesen hıza ulaştıracak bir motorla beraber geliyor. Fiyatı henüz belirsizliğini koruyan araba ilerleyen aylarda yollara sürülecek. İlerleyen aylarda otomobil üreticisinin şu anlık eksik bıraktığı tüm ayrıntılar da açıklığa kavuşacak.

Ford Mustang Dark Horse SC Neler Sunacak?

Dark Horse SC, 5.2 litrelik süper şarjlı V8 motor ile birlikte gelecek. 815 beygir gücü üreten Mustang GTD'nin altında, 500 beygir gücü üreten Dark Horse'un üzerinde konumlandırılacak. Bu, arabanın nasıl bir performans sergileyeceği hakkında soru işaretlerini gideren bir fikir veriyor.

760 beygir gücü üreten Ford Mustang Shelby GT500'de de 5,2 litrelik süper şarjlı V-8 motor ve yedi ileri çift kavramalı şanzıman tercih edilmişti. Dark Horse SC, 20 inç alüminyum jantları saran Pirelli P Zero R lastikler içerecek. Yeni ön tampon, Dark Horse modeline göre yüzde 65 daha büyük hava girişi sağlayacak. Bu da motor ve frenlerin daha iyi soğutulmasına yardımcı olacak.

İç tarafta karbon fiber detaylar ve Alcantara döşemelerin yer alacağı araçla beraber isteğe bağlı olarak Track paketi de sunulacak. Bu paket, 20 inç karbon fiber jantlar, özel Pilot Sport Cup 2 R lastikleri ve Brembo karbon seramik frenler içerecek. Sadece beyaz ve siyah renklerle satışa sunulacak. İç tarafta Recaro koltuklar yer alacak.

Bu modelin teknik özelliklerini doğrudan yansıtan verilerin ve fiyat bilgilerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi. Siparişlere ilkbaharda başlanması planlanan Dark Horse SC'nin teslimatlarının ise yaz aylarında başlaması planlanıyor. Araba ile ilgili tüm ayrıntılar da satışlar başladıktan sonra netlik kazanacak.