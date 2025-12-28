Ford’dan Şaşırtan Hamle: Artık Ucuz Otomobil Yok!

Otomotiv dünyasının önde gelen üreticilerinden Ford, uygun fiyatlı bir otomobil üreticisi olarak biliniyor. Hatta Türkiye’de de Fiesta ve Focus gibi bütçe dostu modelleri sayesinde en çok satan markalar arasında yer alıyor. Tabii bu durum yalnızca ülkemizle sınırlı değil.

Öyle ki Ford, birçok ülkede uygun fiyatlı araç denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Ancak görünen o ki ABD’li üretici, bu çizgiden uzaklaşmaya hazırlanıyor. “Herkes için otomobil” anlayışıyla tanınan Ford’un yeni yol haritası belli oldu. İşte ayrıntılar...

Ford, Pahalı Otomobillere Odaklanma Kararı Aldı

Gelen bilgilere göre Ford, yönünü ucuz otomobillerden daha konforlu ve lüks hissettiren premium araçlara çeviriyor. Bu karar otomotiv dünyasında gündemi değiştirdi. Peki otomotiv devi, neden böyle beklenmedik bir karar aldı ve neyi amaçlıyor?

Ford CEO’su Jim Farley’in yaptığı açıklamalara göre şirket, popüler Fiesta ve Focus serileriyle artık Toyota, Hyundai ve Kia gibi markalarla doğrudan rekabet edebilecek bir konumda değil. Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı görünüyor çünkü bu modeller bütçe dostu olmaları sayesinde daha pahalı otomobillere kıyasla daha yüksek satış rakamlarına ulaşıyor.

Ancak Farley, bu segmentte satış rakamları yüksek olsa bile elde edilen kârın oldukça düşük kaldığını ifade ediyor. Bu nedenle uzun vadede sürdürülebilir bir kazanç sağlayamadıkları için daha fazla kâr bırakan ve daha premium araçlara yöneliyor. Buna göre Ford, yüksek fiyatlarıyla bilinen Mustang, Bronco ve Raptor serilerine odaklanacak.

Aslına bakacak olursak firma, bu yol haritasına zaten yıllardır hazırlanıyor gibi görünüyor. Zira Fusion, Taurus ve Edge gibi modelleri son birkaç yıl içinde üretimden kaldırdı. Bu bağlamda binek otomobil seçeneklerinin birkaç yıl önceye kıyasla daha az olduğunu söyleyebiliriz.

Ford'un önümüzdeki dönemlerde yeni yol haritasında nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyürsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.