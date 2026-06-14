A101'de Benzinli Motosiklet ve Elektrikli Araç Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

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A101'de önümüzdeki hafta aralarında elektrikli araç, benzinli motosiklet, ve scooter modelinin de bulunduğu geniş bir ürün yelpazesini kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki bu modellerin teknik özellikleri ve fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

VOLTA EV1 Elektrikli Aracın Özellikleri ve Fiyatı

Azami hız: 45 km/saat

Motor gücü: 2 kW

Motor torku: 4,5 Nm

Boyutlar: 2300 mm uzunluk, 1090 mm genişlik, 1645 mm yükseklik

Batarya tipi: VRLA jel batarya

Batarya kapasitesi: 72 V 58 Ah

Enerji tüketimi: 68 W/km

Fren sistemi: Ön disk, arka disk

Çevre performansı: Euro 5+

Garanti: 2 yıl

Menzil: 63 km

A101, 18 Haziran'da VOLTA EV1 isimli elektrikli aracı kullanıcıların beğenisine sunacak. Aracın fiyat etiketi 239.990 TL olarak açıklandı. Toplamda 63 km menzil sunan aracın elektrikli motoru 2 kW güç ve 4,5 Nm tork üretebiliyor. Öte yandan 2300 mm uzunluğa, 1090 mm genişliğe ve 1645 mm yüksekliğe olduğunu söyleyebiliriz. Aracın azami hızı ise saatte 45 kilometre seviyesinde.

REVOLT RS6 125 CC Benzinli Motosikletin Özellikleri ve Fiyatı

Azami hız 80 km/saat.

Azami net güç 5.4 kW.

Azami net tork 7.6 Nm.

Soğutma: hava soğutma.

Yakıt tankı kapasitesi 4.2 L.

Yakıt tüketimi 2.5 L / 100 km.

Ön hidrolik disk fren.

Arka kampana fren.

Euro 5+ motor ve çevre dostu sürüş.

Boyutlar: uzunluk yaklaşık 1820 mm.

Boyutlar: genişlik yaklaşık 730 mm.

Boyutlar: yükseklik yaklaşık 1140 mm.

2 yıl garanti.

Fiyat: ₺44.990.

18 Haziran itibarıyla 125 CC’lik benzinli REVOLT RS6 modeli de satışa sunulacak. 44.990 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısına çıkacak motosiklet 5,4 kW güç ve 7,6 Nm tork üreten bir motorla geliyor. Yakıt tüketimi tarafında 100 kilometrede 2,5 litre gibi bir değer sunan modelin 4,2 litrelik bir yakıt deposuna sahip olduğunu da belirtelim.

REVOLT RSX4 Maxi Scooter Özellikleri ve Fiyatı

Azami hız 85 km/saat.

Azami net güç 5.3 kW.

Azami net tork 8.0 Nm.

Soğutma: hava soğutma.

Uzunluk yaklaşık 2038 mm.

Genişlik yaklaşık 730 mm.

Yükseklik yaklaşık 1115 mm.

Kütle 128 kg.

Azami taşıma kapasitesi 150 kg.

Yakıt tüketimi 2.9 L / 100 km.

Yakıt tankı kapasitesi 9.5 L.

LED ön farlar ve stop lambası.

Ön hidrolik 230 mm disk fren.

Arka hidrolik 220 mm disk fren.

Euro 5+ seviyesi çevre performansı.

2 yıl garanti.

Fiyat: ₺59.990.

A101, REVOLT RSX4 isimli scooter modelini 59.990 TL fiyatla satışa sunacak. 125 cc silindir hacmine sahip bu motosiklet 5,3 kW motor gücü ve 8,0 Nm tork üretimiyle karşımıza çıkıyor . Ayrıca 100 kilometrede 2,9 litre yakıt tüketimine sahip olduğunu ve yakıt deposu kapasitesinin 9,5 litre olduğunu belirtelim.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.