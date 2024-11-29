A101, iPhone 16 Pro Max ve Xbox Series X Satıyor! Bu Fırsat Kaçmaz

A101, yeni iPhone ve oyun konsolu satın almak isteyen kişiler için harika bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 16 Pro Max ve Xbox Series X satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında uygun fiyatlı telefon, router, Xbox kontrolcüsü, tablet ve akıllı televizyon da yer alıyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Pro Max ve Xbox Series X'in Fiyatları

A101'de iPhone 16 Pro Max modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 98 bin 999 TL fiyata satılıyor. 1 TB depolama alanına sahip Xbox Series X modeli ise 28 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Satışa sunulan ürünler arasında 2 bin 599 TL fiyatlı Xbox kontrolcüsü, 16 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy A55, 6 bin 199 TL fiyatlı Infinix Hot 30, 6 bin 999 TL fiyata sahip Lenovo Tab M10 Plus da bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 1.899 TL fiyata sahip Xiaomi AX3000T 4 port 3000 Mbps router, Samsung 70" 4K LED akıllı TV, Samsung 65" 4K QLED akıllı TV, Profilo 50" 4K LED Android TV, Xiaomi Tws Earphones 2 Pro bluetooth kulaklık da satılıyor.

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