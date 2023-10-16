Diablo 4'ten Lilith ve Inarius Artık Call of Duty'de!

Activision ve Blizzard arasındaki yakın tarihli bir iş birliği, Diablo 4'ten Lilith ve Inarius'un hem Call of Duty: Modern Warfare 2 hem de Call of Duty: Warzone'a dâhil edilmesine yol açtı.

Call of Duty serisine son dönemde bir dizi ünlü yıldız ve popüler ismin eklendiğini görmüştük ve bunlardan bir yenisi de Lilith ve Inarus oldu.

Diablo 4'ün bu yıl çıkışıyla yakaladığı başarı, serinin önemli iki ismi Lilith ve Inarius'un da popülerleşmesini sağladı. Şimdi de bu ikili, Call of Duty'deki operatör kadrosuna katılarak çeşitli karakterlerin arasında yer buldular.

Diablo’dan Lilith karakteri Call of Duty’e oynanabilir karakter olarak eklendi.pic.twitter.com/7G8u4gOkMu — Tamindir.com (@Tamindir) October 16, 2023

Lilith & Inarius Nasıl Edinilir?

Call of Duty'de Lilith veya Inarius'u edinmek istiyorsanız, ayrı hâlde satılan paketlerini satın alabilirsiniz. Her bir paketin fiyatı 2.400 COD puanı, yani yaklaşık 19,99 dolar değerinde.

Bu iki operatörün paketleri karakter kaplamalarının yanı sıra, her paket oyundaki farklı silahlar için harika ekstralarla birlikte geliyor ve Lilith ve Inarius'un daha da harika görünmesini sağlıyor.