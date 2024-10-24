Adobe'nin Popüler Uygulaması Tamamen Ücretsiz Oldu: Tüm Özelliklere Erişilebiliyor!

Adobe, popüler uygulamayı tamamen ücretsiz hâle getirerek beklenmedik bir kararın altına imza attı. Yazılım devi tarafından sunulan çizim ve boyama uygulaması Fresco'da artık ücretli abonelik planı bulunmuyor.

Adobe Fresco Tamamen Ücretsiz Oldu

İlk olarak 2019 yılında kullanıma sunulan Adobe Fresco'nun aslında ücretsiz sürümü bulunuyordu ancak tüm özelliklere ulaşabilmek için ücretli aboneliğe sahip olmak gerekiyordu. Yıllık 9,99 dolar abonelik ücreti karşılığında önemli avantajlara sahip olunuyordu.

Adobe tarafından alınan karar ile birlikte söz konusu uygulama artık tamamen ücretsiz hâle geldi. Dokunmatik cihazlar ve dijital kalemler için geliştirilen çizim ve boyama uygulamasında yer alan tüm özelliklere artık herhangi bir ücret ödenmeden erişilebiliyor.

iPhone, iPad ve Windows üzerinden kullanılabilen uygulama, sahip olduğu gelişmiş özellikler ve fırça seçenekleri sayesinde doğal bir boyama ve çizim deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Uygulamada ayrıca bulut desteği de bulunuyor. iPad veya iPhone üzerinden başladığınız bir projeye bilgisayardan devam edebilirsiniz. Yaptığınız çalışma otomatik olarak bulut ile senkronize edilecektir.

Fresco'nun tamamen ücretsiz olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi çizim ve boyama uygulamasını kullanıyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.