Android ve iOS için En İyi Çizim Uygulamaları

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler internette vakit geçirme anlayışımızı çok değiştirdi. Artık internette gezinirken eğlenceli vakit geçirebilmek için çizim yapmakta bir hobi haline geldi.

Özellikle dijital çizim dünyasındaki gelişmelerle Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek birçok uygulama seçeneği ortaya çıktı. Biz de bu yazımızda Android ve iOS cihazlarda kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz çizim uygulamaları sizler için derledik!

Android ve iOS için En İyi 8 Çizim Uygulaması

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilecek en iyi dijital çizim uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:

1. Autodesk Sketchbook

En iyi çizim uygulamaları Android ve iOS için Autodesk Sketchbook’u tercih edebilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanılabilen Autodesk Sketchbook, çizime hem yeni başlayanlar hem de profesyonel çizim yapılabilen kişiler için uygundur.

Uygulamayı ilk kullanacak kişilere basit eğitim desteği de sunuluyor. Uygulamanın en önemli avantajları arasında herkesin ihtiyacına uygun fırça kitaplığı sunması yer alıyor. Uygulamanın arayüzü çok basit şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple kullanımı da çok basit.

2. Ibis Paint X

Zengin içeriğe sahip olan sosyal çizim uygulaması Ibis Paint X, kullanıcılarına dijital çizim yapma keyfi sunuyor. Kullanıcılarına gerçek çizim süreçlerinin yer aldığı özel videolar hazırlıyor. Kullanıcılar, Ibis Paint X ile diledikleri gibi çizim yapabilirler.

3. Lake

En iyi çizim uygulamaları iOS arasında yer alan Lake, tamamen ücretsizdir. Kullanımı çok eğlenceli olan bu uygulamada spreyli boyanın püskürtme ve fırça seslerini duyabiliyorsunuz.

Çizim ve basit yapmanın kolay olduğu uygulama sayesinde sanatsal yönünüzü çok geliştireceksiniz. Özellikle gölgeleme ve çizime dair birçok seçeneğin olması yaratıcılığınızı üst düzeye çıkaracak.

4. Concepts

Concepts uygulaması, özellikleri açısından değerlendirildiğinde daha çok profesyonellere yöneliktir. Birçok farklı işlevsel araç sunan uygulamanın ücretsiz sürümünde şu avantajlara sahip olabilirsiniz;

Beş katmanlı destek,

Sonsuz tuval,

Vektör fırça araçları,

Concepts ile aklınıza gelen fikirleri profesyonel şekilde çizim haline getirebilirsiniz.

5. Art Set 4

Kullanımı kolay fakat gerçekçi çizimlere imza atabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız Art Set 4 tam size göre diyebiliriz. Art Set 4 ile hem profesyonel çizimler hem de karalamalar yapabilirsiniz. Art Set 4 araçlarının kullanımı çok hızlı ve basittir.

Renkli kağıt stillerinden kolayca tuvale geçebilirsiniz. Art Set 4, kullanıcılarına aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir çalışma alanı da sunuyor.

6. MediBang Paint

En iyi dijital çizim uygulamaları içerisindeki MediBang Paint, kullanıcılarına 100’ün üzerinde ücretsiz fırça sunuyor. Basit arayüze sahip olan uygulamanın kullanımı çok kolaydır. Uygulama fırçaların yanı sıra şu özelliklerden oluşuyor;

Hazır karakterler,

Efektler,

Arkaplan,

Renklendirme,

Boyut ayarları,

7. ArtFlow

ArtFlow uygulaması ile hayal gücünüzü harekete geçirerek muhteşem çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılarının yaratıcılığını artıran ArtFlow uygulaması, boyama ve fırça gibi bir çizim aracı sunuyor.

Sezgisel ve hızlı çizimlerle boyamaların gerçekleştirilebileceği ArtFlow sayesinde kendinize ait çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz.

8. PaperColor

PaperColor kullanıcılarına farklı fırça, silgi, cetvel vb. özellikleri sunuyor. Gerçekçi çizimler gerçekleştirebileceğiniz bu uygulama da şu özelliklerden de yararlanabilirsiniz;

Grafik,

Özel kapak,

Metin araçları,

Mükemmel sanat eserlerine imza atılabilecek şekilde tasarlanan bu uygulama çizime yeni başlayanlar içinde çok uygundur.