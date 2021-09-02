AnTuTu Ağustos Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Ağustos ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listede amiral gemisi akıllı telefonlar yer aldı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Ağustos Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Nubia Red Magic 6 Pro (837.506) ROG Phone 5 (817.404) Realme GT (816.743) iQOO 7 (814.662) OnePlus 9 Pro (796.823) Sony Xperia 1 III 5G (793.515) Mi 11 Ultra (792.981) Mi 11 (779.818) Mi 11i (779.706) Asus Zenfone 8 Mini (778.716)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Ağustos 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 işlemcisi oluşturuyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan ağustos ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Nubia Red Magic 6 Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM yer alıyor. Büyük bir başarının altına imza atan cihaz, 837 bin 506 puan aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 817 bin 404 puan ile Rog Phone 5 konumlandı. Üçüncü sırada 816 bin 743 puan almayı başaran Realme GT bulunurken dördüncü sırada ise 814 bin 662 puan ile iQOO 7 yer aldı.

Ağustos 2021 En iyi Orta Seviye Android Telefonları

Realme GT Master (539.072) Mi 11 Lite (524.133) Honor 30 (450.879) Huawei Nova 7 (449.517) Oppo Reno6 5G (447.066) Huawei Nova 7 SE (418.144) Realme 7 5G (409.651) Realme Nerzo 30 Pro 5G (394.105) Mi 10T Lite 5G (385.635) Realme X7 5G (383.018)

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 539.072 puan ile Realme GT Master yer aldı. İkinci sırada Mi 11 Lite bulunurken üçüncü sırada ise Honor 30 konumlandı.