Ücretsiz Dönem Bitti: Artık Bu Raporlar Paralı!

Ülkemizdeki neredeyse tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Aile hekimlerinden alınan bazı isteğe bağlı sağlık raporları artık ücretli hale geldi. 15 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında vatandaşların daha önce ücretsiz şekilde alınabilen bazı raporlar için artık ödeme yapılması gerekecek.

Peki sağlık raporları ne kadar oldu? Ödemeler nasıl ve nereden yapılacak? Hangi raporlar bu kapsama giriyor? Tüm detaylar haberimizde.

Rapor Ücretleri Ne Kadar?

15 Haziran tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi kapsamında, ehliyet, sporcu lisansı, durum bildirir tek hekim raporları, hac/umreye yönelik parmak izi raporu ile iş sağlığı ve güvenliği için alınan sağlık raporları artık aile hekimlerinden belirli bir ücret karşılığında alınabilecek.

Öte yandan, akli meleke tespiti ve yivsiz av tüfeği ruhsatı için gereken sağlık raporları ücretsiz olmaya devam edecek. Ayrıca, aile hekimliklerinde sunulan genel muayene hizmetlerinden de herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Her rapor türü için alınacak ücret farklılık gösteriyor. Buna göre:

Tek hekim sağlık raporu: 250 TL

250 TL Sürücü belgesi için sağlık kurulu raporu: 750 TL

750 TL Uçucu raporu: 5.250 TL

5.250 TL Dalgıç sınıfı raporu: 3.750 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte sağlık raporu almak isteyen vatandaşların bu ücretlendirmeyi göz önünde bulundurması gerekiyor.

Rapor Ücretleri İnternet Üzerinden Ödenecek

Yeni düzenlemeye dair dikkat çeken bir diğer detay ise, sağlık raporu ücretlerinin aile hekimliklerine değil, doğrudan sbos.saglik.gov.tr adresinden online olarak ödenecek olması. Ayrıca sağlık kuruluşlarında ödeme işlemini kolaylaştırmak için vatandaşlara karekod sunulacağı da belirtiliyor.

Yeni sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...