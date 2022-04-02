e-Nabız ile aile hekimi değiştirme nasıl yapılır sorusunu soran internet kullanıcıları için çok ayrıntılı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

e-Nabız, vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini internet üzerinden görüntüleyebilmesine ve birtakım işlemleri gerçekleştirebilmesine olanak tanıyan bir hizmet. İnsanların hayatını oldukça önemli ölçüde kolaylaştıran sistem, Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılının ocak ayında kullanıma sunuldu.

Kullanıma sunulduğu tarihten itibaren ilgi odağı haline gelen platform, vatandaşların dışarı çıkmasına gerek kalmadan bilgisayar, akıllı telefon veya tablet üzerinden bazı işlemleri yapabilmesini sağlıyor. Bu işlemler arasında aile doktorunu değiştirmek de yer alıyor.

Aile hekiminizden memnun değilseniz ve doktorunuzu nasıl değiştireceğinizi merak ediyorsanız, hazırladığımız rehberi inceleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan adımlar sayesinde kısa süre içerisinde değiştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

e-Nabız ile Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

e-Nabız resmi web sitesini ziyaret edin.

T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

"Giriş" butonuna basın.

e-Nabız’a kayıtlı değilseniz "e-Devlet üzerinden giriş" butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş yap" butonuna tıklayın.

"Aile Hekimi Değiştir" seçeneğini seçin.

İl, ilçe, değişikliğin gerekçesi ve aile sağlık merkezini seçin.

Doktoru seçin.

"Aile Hekimi Değiştir" butonuna tıklayın.

Uyarı mesajı çıkarsa "Evet" butonuna basın.

"Okudum, anladım" seçeneğini seçin.

Telefon numaranızı girin.

"Onaylıyorum" butonuna tıklayın.

Aile hekiminden memnun olmayan vatandaşlar farklı bir doktoru seçmek isteyebilir. Böyle bir durumda fiziksel olarak bir kuruma gitmenize gerek yok çünkü Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan e-Nabız sistemi, bu işlemi gerçekleştirebilmenize imkân tanıyor.

Bakanlığın sunduğu platform ile beraber pek çok işlem çok basit hale geldi. Vatandaşlar yalnızca bir akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet ile internet üzerinden kişisel sağlık bilgilerine göz atabiliyor ve hatta bazı değişiklikleri gerçekleştirebiliyor.

Aile hekiminizi değiştirmek istiyorsanız ilk olarak e-Nabız isimli sistemin resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından karşınıza kullanıcı girişi ekranı açılacak. Açılan sayfa üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi yazın ve ardından "Giriş" butonuna basın.

Eğer daha önce e-Nabız’a kayıt olmadıysanız sağ kısımda yer alan kırmızı renge sahip "e-Devlet üzerinden giriş" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde yeni bir sayfa açılacak. Açtığınız sayfada yer alan kutucuklara T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Gerekli bilgileri girdikten sonra "Giriş yap" butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numarası ve parola yazıp giriş butonuna bastıktan sonra karşınıza e-Nabız sistemi çıkacak. Platformun ana sayfası üzerinden pek çok bilgiye erişebilirsiniz. Boy ve kiloyu girerek vücut kitle indeksinizi görüntüleyebilir, aile hekiminizin ismine bakabilir ve aile doktorunuzu değiştirebilirsiniz.

Bu işlemlerin yanı sıra sayfanın sol kısmında yer alan sekmeler üzerinden alerjilerinize, aşı takvimine, randevunuza, ilaçlarınıza, reçetelerinize, raporlarınıza, hastalıklarınıza, tahlillerinize ve daha pek çok bilgiye bakabilirsiniz.

Kişisel sağlık bilgileriniz dahil olmak üzere birçok işlemin çok kolay ve pratik şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan e-Nabız sitesinin ana sayfasında mavi renkli bir sütun bulunuyor. Bu sütunda ad, soyad, boy, kilo, vücut kitle indeksi ve aile doktorunuzun ismi yazıyor. Doktorun isminin hemen altında ise "Aile hekimi değiştir" yazısı yer alıyor.

Doktor konusunda değişiklik yapmak istediğiniz için "Aile hekimi değiştir" yazısına tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmeniz durumunda yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada yer alan il, ilçe, değişikliğin gerekçesi ve aile sağlık merkezi kutucukları bulunuyor.

İlk önce il ve ilçe bilgilerini girin. Daha sonra değişikliğin gerekçesi ifadesinin yer aldığı kutucuğa tıklayın. Açılan pencerede "Adres / ikamet değişikliği", "Dönemsel / mevsimsel adres / ikamet değişikliği", "Erişim kolaylığı (ev / iş yeri yakınlığı)", "Aile hekimliğine ilk defa kayıt" ve "Diğer" dahil pek çok seçenek göreceksiniz.

Doktorunuzu değiştirme nedeninizi seçin. Bu işlemin ardından aile sağlık merkezi kutucuğuna tıklayın. Seçilen il ve ilçede yer alan sağlık ocaklarını göreceksiniz. Liste üzerinden bir sağlık ocağı seçin. Alt kısımda seçtiğiniz sağlık ocağında görevli olan doktorlar sıralanacak.

Listede 3500 adet vatandaşın kayıtlı olduğu aile hekimleri yeşil renk, 3 bin 500 ila 4 bin vatandaşın kayıtlı olduğu doktorlar sarı renk, 4 binden fazla vatandaşın kayıtlı olduğu hekimler ise kırmızı renk ile gösteriliyor. Kırmızı renge sahip olan doktoru seçemezsiniz.

Yeşil ya da sarı renge sahip olan doktoru seçtikten sonra aşağıda yer alan "Aile Hekimi Değiştir" butonuna tıklayın. Bir uyarı mesajı çıkarsa "Evet" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından "Okudum, anladım" seçeneğini işaretleyin.

Daha sonra iletişim için telefon numaranızı kutucuğa yazın. Telefon numarasını yazmanız zorunlu olduğundan ötürü bu bilgiyi girmeden işlemi tamamlayamazsınız. Söz konusu bilgiyi yazdıktan sonra "Onaylıyorum" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde işlem tamamlanacak.

İşlemi tamamladıktan sonra aile hekiminiz hemen değişmeyebilir. Yaptığınız değişiklik, tahmini olarak 24 saat içerisinde onaylanır ve değişiklik gerçekleşir. Elbette bu süre daha kısa ya da daha uzun da olabilir.

Aile hekimi, yapılan değişikliğin ardından en az 3 ay sonra değiştirilebilir. Yani doktor değiştirme işlemini sürekli olarak yapamazsınız.

Bu yazıda e-Nabız isimli platform üzerinden aile doktorunun nasıl değiştirileceğini açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.