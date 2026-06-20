Çıkarılabilir Mikrofonlu Kulaklık Tanıtıldı! 1000 mAh Bataryası Var

Lenovo, oyuncular ve müzik dinlemekten keyif alanlar için geniş bir özellik yelpazesine sahip yeni kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Aurora GH15 olarak adlandırılan model, siyah ve beyaz olmak üzere toplamda iki renk seçeneği ile birlikte geliyor. RGB aydınlatma sayesinde özellikle yeni nesil oyunculara hitap ediyor.

Lenovo Aurora GH15'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 40 mm dinamik sürücüler

40 mm dinamik sürücüler Frekans Aralığı: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Hassasiyet: 96 dB (3 dB sapma payı)

96 dB (3 dB sapma payı) RGB Aydınlatma: Aurora senkronize RGB aydınlatma desteği

Aurora senkronize RGB aydınlatma desteği Bağlantı: Bluetooth, 2.4 GHz USB kablosuz, 2.4 GHz Type-C kablosuz, 3.5 mm kablolu

Bluetooth, 2.4 GHz USB kablosuz, 2.4 GHz Type-C kablosuz, 3.5 mm kablolu Kablosuz Gecikme Süresi: En düşük 25 ms

En düşük 25 ms Kablosuz Menzil: 10 metreye kadar

10 metreye kadar Mikrofon: 360 derecelik çıkarılabilir mikrofon

360 derecelik çıkarılabilir mikrofon Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Gelişmiş Bas Performansı: Mevcut

Mevcut Işık Senkronizasyonu: Lenovo Aurora ile tek tıkla senkronizasyon

Lenovo Aurora ile tek tıkla senkronizasyon Batarya Kapasitesi: 1000 mAh

1000 mAh Şarj Girişi: USB Type-C

USB Type-C Tasarım: Katlanabilir tasarım

Katlanabilir tasarım Kafa Bandı Malzemesi: Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik Çoklu Cihaz Desteği: PC, akıllı telefon, tablet ve Nintendo Switch

PC, akıllı telefon, tablet ve Nintendo Switch Cihazlar Arası Hızlı Geçiş: Destekleniyor

Destekleniyor Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz

Lenovo Aurora GH15 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Lenovo GH15, güçlü baslar elde etmenize olanak tanıyan 40 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Counter-Strike 2 ve Valorant gibi oyunlarda sesin hangi yönden geldiğini hızlı ve kolay şekilde belirlemenize yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Oyundaki düşmanların ayak sesleri, silah alma veya atma gibi sesleri doğrudan fark edecek ve buna göre hareket edebileceksiniz.

Cihaz, özel akustik tasarımı sayesinde basların yoğunlaştığı düşük frekanslı sesleri öne çıkararak film veya oyunlardaki şiddetli gürültüleri net şekilde duymanıza olanak tanıyor. Öte yandan orta ve ve yüksek frekanslarda da netliği ön plana çıkarıyor. Bu da basların takım arkadaşlarınızın konuşmasını bastırmasının önüne geçiyor.

Kulaklık, 2.4GHz kablosuz bağlantı desteği sayesinde ses senkronizasyonu sorununa maruz kalmamanızı sağlıyor. 25 ms gibi düşük bir gecikme süresi sunan kulaklık, film izlerken ses ve dudak arasında uyumluluk olmasını sağlıyor. Ayrıca oyunlarda da düşmanların yerini tespit etmek için çok geç kalmıyorsunuz.

Diğer yandan Aurora GH15, çevresel gürültü engelleme destekli 360 derecelik çıkarılabilir bir mikrofona sahip. Gürültü azaltma özelliği, oyun içi iletişimin kritik önem taşıdığı oyunlarda arkadaşlarınızla konuşurken arkadaki klavye tıkırtısı, klima uğultusu ve benzeri sesleri bastırıyor. Böylece ekibinizin dikkati da dağılmıyor.

Lenovo Aurora GH15 Kaç mAh Batarya ile Geliyor?

Lenovo'nun yeni kulaklık modeli, 1000 mAh batarya kapasitesine sahip. Pil ömrü ise hangi moda bağlantı türünü kullandığınıza ve RGB aydınlatmanın etkin olup olmadığına göre değişiklik gösterecektir. Bu seviyedeki bir bataryaya sahip kulaklıklar 20 saatin üzerinde pil ömrü sağlar. Yani saatlerce oyun oynasanız bile çok fazla şarj ihtiyacı duymazsınız.

Lenovo Aurora GH15'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Lenovo Auro GH15, Aurora entegreli RGB aydınlatma ile geliyor. Kulaklığın dış yüzeyinde yer alan bu ışıklar, desteklenen klavye ve benzeri cihazlarla senkronize şekilde çalışarak yeni nesil oyuncular arasında yaygın bir atmosfer oluşturuyor. Kulaklık, katlanabilir yapıda olması sayesinde kolay bir şekilde taşınabiliyor. Öte yandan mikrofon da 360 derece dönebiliyor ve çıkarılabiliyor. Örneğin online (çevrim içi) oyunlar oynamadığınızda mikrofona ihtiyacınız olmayacağı için onu geçici olarak bir kenara bırakabilirsiniz.

Lenovo Aurora GH15'in Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Aurora GH15 için 249 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.705 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve diğer maliyetlerle beraber fiyatı 3 bin 900 TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

Lenovo Aurora GH15 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo'nun şu an Türkiye'de HD200, H210, G30B, EB320, TH40, 4XD1S19777 ve 4XD1Q30302 dâhil pek çok kulak üstü kulaklık modeli satılıyor. Tüm bunları göz önüne alacak olursak Lenovo Aurora GH15'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, konuya dair henüz resmî açıklama yok. Bu da planların değişiklik gösterebileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Lenovo Aurora GH15'in gerek tasarımı gerek özellikleri ile oyuncular tarafından rağbet göreceği kanaatindeyim. Gerektiğinde mümkün olduğunca az yer kaplayan kulaklık arayışında olan, takım içi iletişime önem veren, düşük gecikme süresi isteyen, oyunda düşmanların yerini kolayca tespit etmek isteyenler tarafından değerlendirilecektir.