Sağlık Sorunlarını Çok Geç Olmadan Tespit Eden Akıllı Saat Tanıtıldı

Amazfit, mevcut akıllı saatlerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Amazfit Balance 3 olarak adlandırılan yeni model, son derece gelişmiş sağlık özellikleri ile geliyor. Olası sağlık sorunlarının çok geçmeden farkına varmanızı mümkün kılan cihaz, pil ömrü bakımından da beklentileri karşılayacak seviyede.

Amazfit Balance 3'ün Özellikleri Neler?

Kasa Malzemesi: Paslanmaz çelik (Daha sonra 55 gram ağırlığında titanyum versiyonunun geleceği belirtildi)

Paslanmaz çelik (Daha sonra 55 gram ağırlığında titanyum versiyonunun geleceği belirtildi) Ağırlık: 62 g

62 g Ekran Boyutu: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Koruması: Safir kristal cam

Safir kristal cam Maksimum Parlaklık: 3.000 nit

3.000 nit Suya Dayanıklılık: 10 ATM

10 ATM Takip Edilen Veriler: Antrenman yükü, günlük stres ve uyku düzeni

Antrenman yükü, günlük stres ve uyku düzeni Spor Modu Sayısı: 180'den fazla

180'den fazla GPS Teknolojisi: Çift frekanslı GPS

Çift frekanslı GPS Harita Desteği: Çevrim dışı haritalar

Çevrim dışı haritalar Navigasyon Özellikleri: Adım adım yönlendirme ve otomatik rota yenileme

Adım adım yönlendirme ve otomatik rota yenileme Nabız Takibi: 7/24 kalp atış hızı izleme

7/24 kalp atış hızı izleme Kandaki Oksijen Seviyesi Takibi: Destekliyor

Destekliyor Cilt Sıcaklığı Takibi: Destekliyor

Destekliyor Stres Takibi: Destekliyor

Destekliyor Sağlık Uyarıları: Anormal kalp atış hızı ve düşük oksijen satürasyonu uyarısı

Anormal kalp atış hızı ve düşük oksijen satürasyonu uyarısı Bluetooth Arama Özelliği: Mevcut

Mevcut NFC Desteği: Var

Var Fener Özelliği: Mevcut

Mevcut Batarya Kapasitesi: 658 mAh

658 mAh Pil Ömrü: Normal kullanımda 21 güne kadar

Normal kullanımda 21 güne kadar Her Zaman Açık Ekranda Pil Ömrü: 7 güne kadar

7 güne kadar Hoparlör: Mevcut

Mevcut Mikrofon: Mevcut

Amazfit Balance 3'ün Ekran Özellikleri Neler?

Amazfit Balance 3'ün spor verilerini kolay şekilde okumanızı sağlayacak 1,5 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı bulunuyor. Ekran teknolojisi sayesinde canlı renkler ve derin siyahlar sunan cihaz, anahtar ve benzeri nesnelerden dolayı çizilmesini önleyen safir kristal camla korunuyor. Ayrıca 3.000 nit maksimum parlaklık değeri de onun açık havada spor yaparken veya sadece gezerken güneş ışığı doğrudan üzerine düşse bile ekranı net şekilde görebileceğinizi gösteriyor.

Amazfit Balance 3 Suya Ne Kadar Dayanıklı?

Akıllı saat, 10 ATM suya dayanıklılığa sahip. Bu, 100 metre su basıncına dayanıklı olduğuna işaret ediyor. Yüzme, duş alma ve benzeri amaçlarla kullanılabiliyor. Günlük kullanımda karşılaşılabilecek küçük çaplı su kazaları için endişelenmeye gerek yok. Hafif yağmur yağarken, el yıkarken ve hatta duş alırken bile kullanılabilir. Fakat profesyonel tüplü dalış ya da çok yüksek basınçlı su aktivitelerinden kaçınmakta fayda var.

Amazfit Balance 3'ün Spor ve Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, sağlık ve spor tarafında çok geniş bir yelpaze sunuyor. Stres seviyesini, vücut sıcaklığını, kandaki oksijen seviyesini, nabzı sürekli olarak takip ediyor. Ayrıca anormal kalp atış hızı ve düşük oksijen satürasyona karşı uyarıda bulunuyor. Böylelikle son derece önemli sağlık sorunlarını çok geç olmadan fark etmek mümkün hâle geliyor. Tabii, bunları teşhisten ziyade ipucu olarak değerlendirmek gerekiyor. Beklenmedik durumlar algılandığında her zaman bir uzmana başvurmak gerekiyor.

Bu model, kullanıcılara 180'den fazla spor modu sağlıyor. Koşma, yürüme, yüzme, bisiklet ve daha birçok aktivite için özel takip modları mevcut. Uğraşılan spora uygun veriler toplayıp bunları değerlendirmeniz için size detaylı şekilde sunuyor. Öte yandan akıllı saat, vücudunuzun ne kadar yorulduğunu ve ne kadar toparlandığını ölçmeniz için de antrenman yoğunluğu, uyku düzeni ve günlük stres seviyesi gibi verileri incelemenize olanak tanıyor.

Amazfit Balance 3'ün Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

658 mAh batarya kapasitesine sahip olan Amazfit Balance 3, normal kullanımda 21 güne kadar, her zaman açık ekran özelliği etkinleştirildiğinde ise 7 gün pil ömrü sunuyor. Her iki senaryoda da oldukça uzun bir pil ömrü olduğu söylenebilir. Cihazını her gün şarj etmek istemeyenler için yeterli olacaktır. Bu arada Mayıs 2026'da tanıtılan Amazfit Bit Max'in de 20 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Amazfit Balance 3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Balance 3 için 369.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 17 bin 8 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise vergilerle birlikte 28 bin TL'ye ulaşacaktır. Tabii, diğer maliyetleri de göz önüne aldığımızda bu ücretin 33 bin TL seviyesine ulaşması muhtemel.

Amazfit Balance 3 Türkiye'de Satılacak mı?

Amazfit'in şu an Türkiye'de Balance 2, Neo Retro, GTR 3, GTS 2 Mini, Cheetah Speedster, T-Rex Ultra, Verge ve Falcon da dahil olmak üzere birçok modeli satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Amazfit Balance 3'ün özellikle kapsamlı sağlık takibi yapan bir akıllı saate ihtiyacı olanların yoğun ilgi göstereceği bir model olduğunu düşünüyorum. Yolunda gitmeyen bir şeyler tespit ettiğinde kullanıcıları direkt bilgilendirerek çok geç olmadan uzmana başvurmasına olanak tanıyor. Böylece ciddi sağlık sorunlarının erkenden önüne geçilebiliyor. Bu arada pil ömrü de oldukça etkileyici seviyede. AOD (Her Zaman Açık Ekran) kullanılmadığı senaryoda ayda iki kez şarj etmek yeterli olacaktır.