Andrew Garfield Yalanlara Doymuyor: "Spider-Man 4'te Yokum"

Marvel Sinematik Evreni’nin merakla beklenen yeni Spider-Man filmi için çekimler bu yaz başlıyor. Tom Holland, bir kez daha Peter Parker'ı canlandıracak. Oyuncu Andrew Garfield ise filmde olmadığına dair yeniden açıklama yaptıysa da artık kimseyi inandıramıyor.

Daha önce yaptığı açıklamalarda sıkça yalan söylediğini kabul eden oyuncu, "Artık ağzımdan çıkan hiçbir şeye güvenmiyorlar" diyerek durumun farkında olduğunu mizahi bir dille dışa vurdu.

2021'deki Spider-Man: No Way Home'da Tobey Maguire ve Tom Holland ile birlikte görünmesi, Garfield'ın da Spider-Man 4 filminde yer alabilme ihtimaline ışık tutuyor.

No Way Home Süresince Yalan Söyledi

Garfield, No Way Home'a dahil olduğu dönemde sürekli inkarlarda bulunmuş, hatta "Ellen Show"da şöyle bir açıklama yapmıştı:

İnternete iki yıl boyunca yalan söyledim ve bu harikaydı. Sır tutmak eğlenceliydi! Hani bir sürpriz doğum günü partisi düzenlersiniz ve insanlar 'Söyle bana, parti var mı?' der... İşte ben de bir sürü insan için böyle bir parti hazırlıyor gibiydim. Hayal kırıklığına uğratacağım ama yokum. Fakat biliyorum, artık kimse bana inanmayacak.

Tekrar Büyük Bir Projede Yer Alabilir

Andrew Garfield, doğru proje gelirse tekrar büyük bir franchise işinde yer alabileceğini de bildiriyor ve şöyle diyor:

Ruhuma hitap eden ve eğlenceli bir iş olursa neden olmasın? Belki bir gün beş çocuğum olur ve onların okul masrafları için para biriktirmem gerekebilir.

Spider-Man 4 Ne Zaman Çıkıyor?

Yönetmen koltuğunda, Shang-Chi filmiyle tanınan Destin Daniel Cretton yer aldığı film Spider-Man 4, 24 Temmuz 2026'da vizyona girecek. Ayrıca bu tarih, Avengers: Doomsday'in hemen ardından geliyor, yani 2026 MCU için oldukça yoğun bir yıl olacak.

Tabii bu sırada Tom Holland da boş durmuyor. 2026 yazında Christopher Nolan'ın yeni filminde rol alacak ve bu yapım Spider-Man 4 ile aynı ayda çıkacak.