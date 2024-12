Avengers: Doomsday ve Secret Wars’ın Göz Bebeği Peter Parker! Spider-Man 4 Zihin Yakacak

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) Multiverse Saga’sı için en çok beklenen parçalardan biri, Spider-Man 4 filmi. Bu filmde sadece Peter Parker’ın hikayesini değil, aynı zamanda Avengers: Doomsday ve Secret Wars’daki olayların da temelini atacak yeni bir film geleceğini biliyoruz.

Robert Downey Jr.’ın oynayacağı bir Tony Stark çifti Peter Parker’ın gerçekliğine saldırıyor. Tom Holland’ın Peter Parker’ı bu durum karşısında nasıl bir tepki verecek? İşte Spider-Man 4 hakkında tüm bilinenler... Spoiler içerir.

Kadro Yıldızlar Geçidi: Andy Serkis, Tom Hardy...

The Cosmic Circus’tan Alex Perez, Spider-Man 4’le ilgili yeni detayları paylaştı. Bu detaylar arasında hem hikaye hem de olası cameo karakterler var:

Tom Hardy’nin Venom’unun, Peter Parker ile bir ekip kuracağı iddia ediliyor. Bundan hariç olarak Doctor Doom, Mephisto, Ghost Rider, Daredevil gibi karakterlerin kısa da olsa filmde yer alabileceği belirtiliyor. Büyük Kötü: Knull ise Andy Serkis tarafından canlandırılacak.

OG Spidey'ler: Tobey Maguire ve Andrew Garfield Dönüyor mu?

En çarpıcı söylentilerden biri ise Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın daha büyük rollerde geri dönebileceği. No Way Home’daki gibi sınırlı sahneler yerine bu kez çok daha etkin olacaklar ve hepsini aynı sahnede görme keyfine daha kapsamlı erişeceğiz.

Perez konuya ilişkin şöyle diyor:

Sony, bu filmde Maguire ve Garfield’ın No Way Home’dan daha büyük bir rol üstlenmesini istiyor. Bu iki Spider-Man’in dönmesi, multiverse hikayesinde muazzam bir etki yaratabilir.

Film büyük ölçekte bir multiverse hikayesi olacak gibi görünüyor. Venom’un dahil olması, Knull gibi devasa bir tehdit için ortamı hazırlıyor. Her şekilde, sinemaseverlerin heyecanla bekleyeceği bir film olacağı kesin.

Spider-Man 4 Ne Zaman Çıkıyor?

Sony, Spider-Man 4’ü resmi olarak duyurmuş olmasına rağmen henüz kesin bir yayın tarihi vermedi. Tom Holland ise film çekimlerinin gelecek yıl başlayacağını doğruladı. Ancak, filmin ilk planlanan Temmuz 2026 yayın tarihinin şu an 2026 yılbaşına ertelendiği söyleniyor.

Bu filmle birlikte No Way Home’daki başarıyı tekrar etmek Sony'nin hedefleri arasında. Yaklaşık 2 milyar dolarlık gişe hasılatı yakalayan No Way Home, Spider-Man 4’ün de benzer bir ticari başarı elde edebilme ihtimaline göz kırpıyor.