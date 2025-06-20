Android 16 Güncellemesi Almayacak Telefonlar Ortaya Çıktı

Google kısa süre önce Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak vivo telefonlar hangileri?

vivo, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.

Android 16 tabanlı FuntouchOS 16 gelmeyecek vivo X serisi telefonlar arasında vivo x80 Pro, X80, X80 Lite ve daha eski modeller bulunuyor. Bu telefonlar 2022 yılında satışa sunulmuştu. V serisi telefonlar arasında ise V30 Lite 5G, V29 Pro, V29e ve V29 Lite yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:

Android 16 Güncellemesi Almayacak vivo Telefonlar

vivo X Serisi

vivo X80 Pro

vivo X80

vivo X80 Lite ve daha eski modeller

vivo V Serisi

vivo V30 Lite 5G

vivo V29 Pro

vivo V29

vivo V29e

vivo V29 Lite ve daha eski modeller

vivo T Serisi

vivo T2 Pro

vivo T2

vivo T2x ve daha eski modeller

vivo Y Serisi

Geçtiğimiz haftalarda Android 16 alacak vivo telefonlar da ortaya çıkmıştı. O listede vivo X200 serisinden V50 serisine, T4 serisinden Y300 serisine kadar kadar pek çok model bulunuyordu.