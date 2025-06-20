Android 16 Güncellemesi Almayacak Telefonlar Ortaya Çıktı
Android 16 güncellemesi almayacak vivo telefonlar belli oldu. İşte yeni Android güncellemesine sahip olmayacak telefonlara dair ayrıntılar!
Google kısa süre önce Pixel modelleri için Android 16 güncellemesini yayınladı. Çok yakında diğer markalar da Android 16'yı sunmaya başlayacak. Peki, Android 16 güncellemesi almayacak vivo telefonlar hangileri?
vivo, hangi cihazların Android 16 güncellemesi almayacağına dair bir duyuru yapmadı ancak şirketin yazılım güncelleme politikası göz önünde bulundurularak bir liste hazırlandı. İddiaya göre pek çok model Android 16'ya sahip olamayacak.
Android 16 tabanlı FuntouchOS 16 gelmeyecek vivo X serisi telefonlar arasında vivo x80 Pro, X80, X80 Lite ve daha eski modeller bulunuyor. Bu telefonlar 2022 yılında satışa sunulmuştu. V serisi telefonlar arasında ise V30 Lite 5G, V29 Pro, V29e ve V29 Lite yer alıyor. Listenin tamamı şu şekilde:
Android 16 Güncellemesi Almayacak vivo Telefonlar
vivo X Serisi
- vivo X80 Pro
- vivo X80
- vivo X80 Lite ve daha eski modeller
vivo V Serisi
- vivo V30 Lite 5G
- vivo V29 Pro
- vivo V29
- vivo V29e
- vivo V29 Lite ve daha eski modeller
vivo T Serisi
- vivo T2 Pro
- vivo T2
- vivo T2x ve daha eski modeller
vivo Y Serisi
- vivo Y200
- vivo Y100i
- vivo Y100 5G
- vivo Y100t ve daha eski modeller
Geçtiğimiz haftalarda Android 16 alacak vivo telefonlar da ortaya çıkmıştı. O listede vivo X200 serisinden V50 serisine, T4 serisinden Y300 serisine kadar kadar pek çok model bulunuyordu.