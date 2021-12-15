Android Kullanıcıları AirTag ile Takip Edilemeyecek!

Apple tarafından bu yılın ilk aylarında satışa sunulan AirTag, eşyalarınızı ve hatta gerektiğinde evcil hayvanlarınızı takip edebilmek ve onların yerini bulabilmek için kullanabileceğiniz küçük bir aksesuar işlevi görüyor. Öte taraftan bazı kullanıcılar, bu cihazı kötü niyetli kullanım senaryolarına dahil etmekten çekinmedi.

Bu sorunların ardından harekete geçen Apple; iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcılarının takip edildiklerinde uyarı verecek bir sistem geliştirdi. Bu sistemin çalışma mantığı oldukça basitti: iOS 14.5 ya da iPadOS 14.5 ve sonrası yüklü bir iPad, iPhone ya da iPod Touch kullanıyorsunuz, sistem size "AirTag'in Sizinle Hareket Ettiği Saptandı!" şeklinde bir uyarı yapıyor.

Daha sonrasında AirTag'in yerini saptayabilmek için Ses Çal butonuna tıklayabiliyorsunuz. Dahası, cihazı etkinleştirmek için AirTag'i Etkisizleştirme Yönergeleri ile devam edebiliyorsunuz. Böylece sizin ve bulunduğunuz konumun güvende olduğundan emin oluyorsunuz.

Apple, Android Kullanıcılarının da AirTag ile Takip Edilmesini Önleyecek!

Tabii ki tüm süreç bununla kısıtlı değildi çünkü iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcıları ne kadar tehlikedeyse, Android kullanıcıları da o denli tehlikedeydi. Birkaç ay sonra yeni bir adım atan Apple, Android kullanıcıları için yayınladığı uygulama ile kullanıcıların, AirTag ile takip edilip edilmediklerini anlayabilmelerine olanak sundu.

Play Store üzerinde yayınlanan uygulama, Tracker Detect olarak adlandırıldı. Buradaki önemli dezavantaj şu: Apple kullanıcıları takip edilip edilmediklerini anlayabilmek için herhangi bir uygulama yüklemek zorunda değil ancak Android kullanıcıları, bunun için bir uygulama yüklemek zorundalar.

Oldukça basit bir mantık ile takip edildiğinin farkında olmayan ve bundan hiç şüphelenmeyen birisi, bu uygulamayı yükleyene dek takip edildiğini fark etmeyebilir. Öte taraftan atılan bu adım, hiç yoktan önemli ölçüde daha iyi bir gelişme olarak tanımlanabilir.

Peki siz Apple tarafından kullanıma sunulan bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sistemi daha verimli hale getirmek için neler yapılabilir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.