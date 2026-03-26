Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunları Herkesi Çileden Çıkardı

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçen hafta simülasyon türünü sevenlere hitap eden Worker Simulator'ü bedava dağıttı. Şimdi de oyunculara çok da ilgi çekici olmayan iki oyunu bedava veriyor. Bağımsız oyunlar oynamaktan hoşlananlar, her iki oyuna da şans vermek isteyebilir fakat genel oyuncu kitlesi açısından pek hoş karşılanan oyunlar olmadığını belirtmek gerekiyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Hyper Echelon ve Havendock ücretsiz oldu. İsimlerini daha önce hiç duymamış olma ihtimaliniz yüksek. Öyle ki ikisi de küçük çaplı bir ekip tarafından geliştirilen indie (bağımsız) oyunlar arasında yer alıyor. Bilmeyenler için normalde Epic Games'te Havendock 279 TL'ye satılırken Hyper Echelon ise 178 TL'ye sunuluyor.

Oyunculara sunulan fırsat, 2 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar geçerli olacak. Belirtilen tarihten sonra oyunlar tekrardan orijinal fiyatı ile satılmaya devam edilecek. O zamana kadar oyunu kütüphanesine eklerseniz indirme işlemini hemen gerçekleştirmenize gerek yok. Yeni oyunları bir kez hesaba ekledikten sonra dilediğiniz zaman kütüphaneden erişip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Hyper Echelon Fragmanı

Hyper Echelon Nasıl Bir Oyun?

Hyper Echelon, piksel grafikli oyunlar arasında yer alıyor. Bu uzay temalı oyunda sizden sayıca üstün olan düşmanlara karşı mücadele veriyorsunuz. Koca bir düşman ordusuna karşı tek başınasınız. Neyse ki geliştirici, belirli kurallar zincirine (düşman X mesafe yaklaştığında ateş et vb.) bağlı birkaç savunma sistemi eklemiş. Bu da omzunuzdaki yükü biraz hafifletiyor.

Hyper Echelon'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 ve üstü İşlemci Herhangi bir işlemci RAM 1 GB Ekran Kartı Herhangi bir ekran kartı DirectX Sürüm 10 Depolama 1000 MB kullanılabilir alan

Havendock Fragmanı

Havendock Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Havendock, okyanusun ortasında sıfırdan bir yerleşim alanı inşa etmeye çalıştığınız oyun. Hyper Echelon'a göre daha kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçen bu oyunda kendi karakterinizi oluşturuyorsunuz. Tabii, bu karakter gerçeklikten bir hayli uzak görünüme sahip. İnşa ettiğiniz yeri kendi kendine yeten bir alana dönüştürmek içinse tesisler inşa ediyorsunuz.

Havendock'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7 ve üstü (64-bit) Windows 7 (64-bit) İşlemci 3 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci 3 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı GTX 700 serisi veya aynı seviyede bir ekran kartı GTX 1050 serisi ya da aynı seviyede bir ekran kartı DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 1 GB kullanılabilir alan 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları, benim için de hayal kırıklığı oldu. Simülasyon oyunlarını severim ama ben bu tür oyunlarda gerçekçilik seviyesinin üst düzey olmasını isterim. Bu oyunlarda ise gerçeklik adına hiçbir şey göremiyorum. Kötünün iyisi şeklinde seçim yapmam gerekirse Havendock'ın yine oynanabilirliği var ama Hyper Echelon'ı özellikle günümüzde indirip oynayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Umuyorum ki ilerleyen haftalarda oyuncuların karşısına onları daha sevindirecek oyunlarla çıkar.