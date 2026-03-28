Küçük G Geliyor! Mercedes "Little G" Testte: İşte Tahmini Özellikleri ve Fiyatı

Mercedes-Benz’in uzun süredir konuşulan kompakt G-Serisi planı sonunda netleşmeye başladı. Little G olarak adlandırılan yeni model kamuflajlı şekilde test edilirken görüntülendi. İkonik G-Serisi tasarımını koruyan araç daha küçük boyutlarıyla şehir kullanımına odaklanırken gerçek arazi kabiliyeti sunmayı hedefliyor. Peki küçük G Serisi özellikleri neler olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz Little G Tasarımı Nasıl Olacak?

Kamuflajlı prototip, klasik G-Serisi tasarımını daha kompakt ölçülerle sunuyor. Köşeli gövde yapısı, düz tavan çizgisi ve geniş çamurluk tasarımı korunurken arka bölümde yer alan çıkıntının yedek lastik yerine saklama bölmesi olduğu düşünülüyor. Bu detay elektrikli G-Serisi modelinde kullanılan çözümü andırıyor. Daha kısa gövde yapısına rağmen modelin güçlü arazi kimliğini koruması hedefleniyor.

Boyut tarafında Little G’nin yaklaşık 4,3 ile 4,4 metre uzunluk aralığında olması bekleniyor. Standart G-Serisi’nin yaklaşık 4,7 metre uzunluğa sahip olduğu düşünüldüğünde modelin belirgin şekilde daha kompakt olacağı görülüyor. Prototipin daha alçak gövde yapısı da şehir içi kullanımda daha pratik bir sürüş karakteri sunacağına işaret ediyor.

Mercedes Little G Tahmini Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Platform : Yeni kompakt off-road platformu

: Yeni kompakt off-road platformu Uzunluk : 4.3 – 4.4 metre

: 4.3 – 4.4 metre Çekiş sistemi : 4x4 (standart)

: 4x4 (standart) Elektrikli versiyon : Çift motor AWD (tahmini)

: Çift motor AWD (tahmini) Batarya : 70 – 80 kWh (tahmini)

: 70 – 80 kWh (tahmini) Menzil : 400 – 500 km (tahmini WLTP)

: 400 – 500 km (tahmini WLTP) Benzinli motor : 1.5L turbo 4 silindir (tahmini)

: 1.5L turbo 4 silindir (tahmini) Şanzıman: Otomatik

Little G’nin tamamen yeni bir platform üzerinde geliştirildiği belirtiliyor. Bu platformun kompakt boyutlara rağmen gerçek arazi performansı sunması hedefleniyor. Elektrikli versiyonun çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelmesi beklenirken, benzinli versiyonun ise yeni CLA modelinde kullanılacak olan 1.5 litrelik turbo motoru temel alabileceği konuşuluyor.

Mercedes Little G Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Mercedes-Benz henüz yeni modelin resmi tanıtım tarihini açıklamadı. Ancak test sürecinin hız kazanması modelin geliştirme aşamasının sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. Bu nedenle Little G’nin 2026 sonuna doğru tanıtılması satışların ise 2027 yılı içerisinde başlaması bekleniyor. Modelin G-Serisi ailesinin daha ulaşılabilir üyesi olarak konumlandırılması planlanıyor.

Mercedes Little G Tahmini Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Little G’nin G-Serisi ailesinin altında konumlandırılması bekleniyor. Bu doğrultuda Avrupa başlangıç fiyatının yaklaşık 55 bin euro seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor. Donanım ve motor seçeneklerine göre fiyatın 65 bin euro seviyesine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Türkiye tarafında ise vergiler hariç başlangıç fiyatının yaklaşık 3,5 milyon TL bandında olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...